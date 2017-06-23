Плюс цифровизация всей страны!

На прошедшем в июне Петербургском экономическом форуме президент РФ Путин заявил о курсе на цифровую экономику. Редактор Сиб.фм, побывавший на форуме, рассказывает о темах, которые пытались раскрыть участники ПМЭФ: почему «цифра» лучше нефти, а неприкосновенность личной жизни — роскошь, и какую прибавочную стоимость создаст цифровая экономика.

На пленарном заседании Петербургского экономического форума всё внимание сосредоточилось на полемике Путин — Меган Келли, на острых и неострых вопросах и ответах.

Мне кажется, самое главное прошло как-то мимо. Зайдите на сайт Кремля и вы увидите, что ссылку на форум предваряет не хлёсткий ответ Келли, а цитата:

«Цифровая экономика — это основа, которая задаёт новую парадигму развития государства, экономики, всего общества».



Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Задаёт, ещё как задаёт, мы убеждаемся в этом каждый день. Например, когда митинг в Москве переносится на другую улицу за несколько часов до начала, и без всякого ТВ участники об этом узнают.

Это пропавшие с улиц голосующие люди — ведь такси, заказанное через интернет-платформу, приедет быстрее и стоить будет дешевле. Это телевизор, банк и кредитка и ещё бог знает что в одном смартфоне.

Будущее из фантастических романов подступило вплотную, об этом и была содержательная история и петербургского форума и речи президента на нём.

План Путина по цифровой экономике прочтите, кому интересно, сами, а я поделюсь тем, что вынес с питерского форума.

Роскошь в обмен на бусы

Проникновение цифровых технологий в широкие массы привело к созданию большого объёма данных пользователей и о пользователях. И с большими данными (БД) как-то нужно научиться обращаться. И беречь их.

Один российский банк уличили в том, что он продаёт личные данные своих клиентов ретейлу: продавцы узнали, кто где был и какие покупки делал, как и сколько заплатил.

Когда банкира спросили, считает ли он это моральным, тот, нисколько не смутившись, ответил: «Неприкосновенность частной жизни стала роскошью».

Эту историю на форуме рассказал помощник президента РФ Игорь Щёголев, так что истории можно верить.

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«Не окажемся ли мы в роли индейцев, у которых за бусы купили землю, потому что они не знали её ценности? — задаётся вопросом Игорь Щёголев — Для них это не было предметом правового регулирования. Эти вопросы важнее того, какую прибыль мы получим от БД, революция, мне кажется, не только технологическая, а ещё нравственная и этическая».

Так, может, нам отказаться от такого будущего, где всё может стать прозрачным до полной потери личного пространства? Выбора, похоже, нет. Преимуществами цифровизации выступают новые услуги, комфорт, расцвет технологий и целая новая экономика, которая даст огромные дивиденды обществу.

Перспективы широкими мазками нарисовал старший партнёр, управляющий директор The Boston Consulting Group Владислав Бутенко.

По его словам, к 2025 году отрасль больших данных достигнет объёма 100 млрд долларов год, но при этом создаст более 15 трлн долларов добавленной стоимости в других отраслях. Это на порядок больше, чем ВВП России. БД — это новый способ ведения бизнеса и организации общества.

БД растут как на дрожжах, за день человечество производит около 2,5 эксабайта (1*1018 байтов) данных, это ёмкость 100 млн айфонов.



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При этом 90 % всех данных человечества было создано за два последних года. Уже сейчас в мире работает по тысяче датчиков на одного человека. И они собирают данные.

«Кто первый оцифрует свои большие данные, научится извлекать пользу и приобретёт уникальный опыт, тот и выиграет на рынке», — уверен Бутенко.

Работы в этой сфере ведутся ударными темпами. За три года технология хранения данных подешевела на порядок, а стоимость их обработки — в 50 раз. Растут технологии обмена данными и экосистемой управления.

Вице-президент по региону Восточная Европа, Nokia Corporation, Деметрио Руссо сообщил, что его компания уже сейчас управляет записями 400 млн абонентов.

«Большие данные сегодня являются кровеносной системой цифровой экономики, — сказал он.

— В Европе в 2018 году будет издан унифицированный закон, все компании будут работать в одних условиях».

Любому человеку важно знать, как происходит перенос данных из базы в базу, как этим управлять?

У государства две задачи в деле содействия цифровизации: увеличение доступных данных и управление рисками в связи с безопасностью персональных данных.

Новая нефть

Большие данные это такой же ресурс, как нефть, только он не заканчивается, а, наоборот, растёт.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов сравнил приход цифровых технологий с приходом электричества, настолько сильно он изменит и экономику, и общество.

«Экономика больших данных будет играть ту же роль, какую играет электроэнергия», — сказал он.



В 2008 году был издан «Приказ трёх ведомств»: Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФСБ и Министерства информационных технологий и связи — о классификации информационных систем персональных данных

По словам Белоусова, когда мы говорим о цифровой экономике, то тут прибавочная стоимость зависит от технологии работы с данными. Он привёл ещё один пример изменения привычной бизнес-технологии в век «цифры»: страховка Каско дорогая, новые технологии позволяют сделать её дискретной: пока машины в гараже, она не работает, выехал человек на улицу, нажал кнопку — и страховка включилась.

Следующий пример — отрицательный: заказал человек через интернет себе смартфон, а ему прислали пустую коробку. К кому он может обратиться? Интернет-платформа, через которую он делал покупку, торговлей не занимается, производитель смартфонов сидит в китайской глубинке и о покупателе не ведает. Значит, нужно, чтобы законы в такой ситуации потребителя защищали.

Президент общероссийская общественная организация «Деловая Россия» Алексей Репик отметил ещё одно следствие цифровой экономики: в ней будет трудно скрываться самозанятым соотечественникам. Рост данных — это и рост контроля.

Но в этом можно увидеть, кому хочется, и положительную сторону: интернет-платформа не только фиксирует доходы таксиста, который раньше был «бомбилой», но и гарантирует клиенту качество обслуживания. Система администрирует процесс и выводит из тени.

Подходы к новой экономике уже формируются.

Порадует ли это 20 миллионов самозанятых в нашей стране? Им следует подготовиться к новому миру.



Короче: уберизация экономики

Генеральный директор бизнес-группы «Решения для индустриального сектора экономики», регион Европа, Ближний Восток и Африка корпорации Intel Скотт Оверсон привёл ещё несколько поразительных успехов новых информационных технологий.

По словам Скотта, одна из фармацевтических компаний, анализируя БД, выделила девять критических изменений и сумела на 50 % улучшить доходность. Другой пример неожиданного использования БД — в сфере спорта. Одна футбольная команда в Англии в чемпионы не вышла, но сумела значительно сократить количество травм и пропущенных из-за них игроками дней, анализируя базы данных.

Идём в матрицу

Президент Группы компаний МТС Андрей Дубовсков уверен, что в конце концов всё в мире будет сплошной программой.

«Мы очень активно движется к матрице!» — продекларировал Дубовсков, и никто из участников дискуссии, посвящённой большим данным, не возразил.

«В этой сфере нужно быть максимально осторожным. Вопросы, связанные с большими данными, нельзя пускать на самотёк, необходимо законодательно регулировать, но делать это максимально аккуратно, соблюдая баланс сохранности частных данных и необходимости стимулировать развитие многих инновационных отраслей экономики страны, основанных на технологии больших данных, — считает Дубовсков.

«Даже если всё станет матрицей, я надеюсь, что личность останется личностью, и вопросы частного пространства останутся на повестке», — отметил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Необходимо говорить о регулировании информационной сферы. БД стали товаром, но вопрос до конца не отрегулирован. Жаров выделил три важнейших вопроса: неприкосновенность личной жизни, отсутствие правовой регламентации обработки больших данных в мире и отсутствие системы госконтроля за БД. Он уверен, что законодательство в этой сфере будет сформировано в ближайшее время.

Участники дискуссии согласились с тем, что регуляторика в сфере БД необходима, но вот её границы, жёсткость подходов и цена — всё ещё предмет для обсуждения.