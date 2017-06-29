Титаны и чайники

В детстве многие, вероятно, лепили фигуры из пластилина, брали камеру и кадр за кадром, переставляя фигуры, снимали историю о великой битве либо захватывающих приключениях. Это можно отнести к простейшей мультипликации. Корреспондент Сиб.фм посетил Всероссийский фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица», прошедший с 18 по 25 июня рядом с Новосибирском, и узнал, как такие игры перерастают в серьёзную детскую мультипликацию.

Где оживают детские истории

Это уже 14-й по счёту фестиваль, проводимый детской киностудией «Поиск». В этот раз главной темой была выбрана драматургия. В 2017 году участие приняли 46 студий со всей России, а также студия из Украины. Местом мероприятия был выбран лагерь имени Олега Кошевого, находящийся рядом с Бердском.

Добравшись до места, у ворот лагеря мы видим охрану, которая проверяет наши документы — предосторожность никогда не бывает лишней, если речь заходит о детях. После КПП нас встречает Маша — один из организаторов фестиваля — и выдаёт нам бейджи: «Главное — не снимайте их, у нас тут строго с посетителями». И вкратце вводит в курс событий.

Со всех сторон доносятся детские крики и смех. Подойдя к главному корпусу, мы видим отделение детского телевидения, работники которого вели видеотрансляцию на территории лагеря. В главном корпусе проводились показы фильмов и проходили мастер-классы, которые вели мастера мультипликации со всей России, во втором корпусе — дети обсуждали работы студий, в этом корпусе также находятся оборудованные для создания фильмов помещения.

У кого-то из участников на бейдже написано «чайник», у кого-то «самовар», а у некоторых — «титан».



В 2004 году прошёл первый мастер-класс-фестиваль «Жар-Птица»

Оказывется, это ранги для посетивших фестиваль. Тех, кто впервые посещает фестиваль, называют чайниками, кто побольше — тот самовар, а самый опытный носит звание титана. Забавно, когда взрослых называют «чайниками», а детей лет 13-14 — «самоварами». Мы решили узнать мнение о фестивале у тех, кто впервые на нём, и более опытных участников.

«Самовар» из студии «Мультиплан» (Новосибирск) Ярослав Нагибин поделился своим мнением о «Жар-Птице» в этом году.

«Я уже пятый год посещаю этот фестиваль, людей становится больше, сейчас количество отрядов меньше, но с большим количеством людей. Я часто вижу знакомые лица, которые приезжают повторно, и это радует, что у ребят не пропадает интерес к мультипликации.

Сам я начинал создание фильмов с 10 лет, тогда я снял свой первый авторский проект „День рождения дракона“.

Мы с моим младшим братом — ему тогда было 8 лет — придумали историю о драконе, который не хотел праздновать день рождения из-за того, что не мог задуть свечи, так как он дул огнём, но ему помогли его друзья-драконы. Мы использовали технику перекладки, то есть рисуем на бумаге персонажа и двигаем его как марионетку. Больше всего в этом году мне понравилось принимать участие в создании фестивального фильма и разбирать работы других студий на совете подмастерий».

«Чайник» из студии «МультПривет» (Кольцово) Даша Иванова рассказывает о фестивале: «Некоторые ребята приезжают уже второй год, а я приехала в первый раз. Мне понравилось на фестивале — здесь интересные мероприятия и ребята показывают хорошие мультфильмы. Также мне понравилось, что здесь удобные кровати в комнатах, в которых нас поселили. Фильмы от нашей студии мы делали разными группами. На тот, что про Хэллоуин, у нас ушёл целый год, а фильм про белого кота мы сняли за два месяца. На обсуждении фильмов я хвалила за смешные моменты другие студии, также мне очень нравятся страшные сюжеты. И я думаю, что остальным детям они тоже интересны».

Мультипликационная кухня



Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев, балетмейстер Мариинского театра. Он снял 12 танцующих фигурок

Одной из задач фестиваля было создание фестивального мультфильма, в котором принимали участие как взрослые, так и юные авторы. Процесс создания фильма состоит из нескольких этапов. На первом создаётся сюжет и придумываются персонажи. Затем участники создают модели сцен и делают персонажей из различных материалов. В ход идут пластилин, бумага, карандаши, используются сделанные своими руками куклы. И в конце делается озвучка: подбирается музыка, которая будет дополнять голоса персонажей.

Съёмка — процесс очень кропотливый, он требует от студии точности в постановке действующих объектов в сцене, так как фильм составляется из сотни поочерёдно снятых кадров, и отклонение от технологии может сделать движения персонажей грубыми и неестественными.

Некоторые из ребят даже отыгрывают то или иное движение на себе в момент съёмок, чтобы понять, как перенести его в фильм.

Сама конструкция состоит из бокса с хорошим освещением, к верхушке которого прикреплена камера, глядящая объективом вниз на прозрачный стол с несколькими уровнями, на каждом из которых располагаются элементы картины. То есть персонажи, фон и эффекты.

Молодой режиссёр студии «Союзмультфильм» Евгения Жаркова, курирующая производство фильма молодых авторов, так прокомментировала мероприятие:

«Мне страшно подумать, но я уже с 2010 года принимаю участие в фестивале, я пропустила только один год, и это уже моя шестая „Жар-Птица“. Когда я ещё работала на студии „Пилот“ художником-мультипликатором, меня пригласили принять участие в фестивале как руководителя. Как куратор я придумываю форму для сюжета, чтобы понять, куда дальше направлять детей в процессе сьёмки.

В основном я стараюсь брать экспериментальную форму, чтобы было интересно не только детям, но и мне как режиссёру.

В этот раз мы выбрали детектив — это непростой жанр, мы с детьми учились делать неожиданные ходы и искать повороты в сюжете. Это была наша главная задача: научить детей работать с сюжетом. Возможно, у нас сейчас провисла анимация или звук, и я переживаю за это, но мне всё-таки кажется, что мы сделали парочку ходов в сюжете, которые удивят зрителя. Сейчас по соседству работает группа взрослых аниматоров-„чайников“ — они только открыли свою анимационную студию и узнали, что проводится наш фестиваль. Они приезжают сюда, чтобы узнать что-то новое для себя от мастеров, которые собираются со всех уголков нашей родины, а также продемонстрировать то, что они уже умеют. Наш фестиваль очень удобен для тех, кто хочет заняться мультипликацией, так как на нём собираются профессионалы с опытом, у которых можно узнать много нового на мастер-классах».

Молодая шпана



«Пилот» — первая негосударственная студия анимации в бывшем СССР. Основана в 1988 году

Почти каждый день в актовом зале проходили показы фестивальных фильмов. Одни истории созданы с помощью компьютерной графики, другие, более классические, с применением пластилина и бумаги, у некоторых фильм сделан только с использованием песка. Сюжеты варьируются от более простых-житейских до серьёзных и глобальных. К примеру, у студии «Веснянка» из города Днепра в одном фильме показана история о девочке, решившей оставить у себя кота, который в конце концов вырос дома втайне от родителей. В другом — как разные народы борются за власть, но более молодое поколение ставит точку в этом споре.

Детские передачи со всего мира

Помимо мультфильмов на фестивале прошёл показ детских передач с всемирного фестиваля Prix Jeunesse, представленный Гёте-Институтом — это старейший и самый большой в мире конкурс детского телевидения. Были показаны передачи из различных уголков планеты. Когда шёл фильм о лыжниках, угодивших в берлогу медведя, весь зал затаил дыхание от волнения. История, рассказанная героями, попавшими в лапы медведя, по-настоящему предавала их страх. Представитель фестиваля Сабина Пройшхоф рассказала, что на создание подобных фильмов требуется очень много времени и денег, чтобы передать историю во всех красках. Также она дала совет членам детского телевидения, которые работали на фестивале: «В немецком языке все вопросительные слова начинаются на букву „в“, и это довольно удобно. Так вот, самые главные для журналиста — это Wer (Кто)?, Was (Что)?, Wo (Где?), Wann (Когда)? и Warum (Почему)? Именно от них должен отталкиваться журналист, он должен уметь раскрыть тему и донести идею до аудитории.

А самое главное — всегда использовать различные источники информации. Только тогда он сможет рассказать действительно хорошую историю».

Горячая десятка

В заключение, как положено, мы называем победителей. Вряд ли названия всех студий известны широкой публике, но некоторые точно широко известны не только в узких кругах. Итак, десять победителей: «Мужчины и женщины» студии «Слон и солнышко» из Новосибирска; «Три пингвина», студия «Старая мельница», Новосибирск; «Волк и лиса», студия «Семирамида», Карасук; «Тыквомобиль, студия «Поиск», Новосибирск; «Лягушка и лось», студия «Лёмвой мули», Нижневартовск; «Острог», студия «Дом», Бердск; «Покров день», студия «Твори-Гора», Красноярск; «Белый кот — хорошая примета», студия «МультПривет», Кольцово; «Колобок», студия «Мультиплан», Новосибирск; «Прилетай к нам, птица-Пава», студия «Полёт фантазии», Орёл.

Надеемся, что эти фильмы дойдут до зрителей — если не на большом экране, то хотя бы в интернете их можно будет посмотреть. А иначе для чего их снимали?