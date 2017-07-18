За семью, верность и Николая Второго

В Новосибирске 16 июля, в воскресенье, состоялся молодёжный крестный ход, приуроченный к открытию памятника Николаю II и прошедшему неделю назад Дню семьи, любви и верности. Корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии и делится впечатлениями.

Гостям города дорога до Собора во имя Александра Невского может показаться весьма странным зрелищем. Находящееся практически в центре города, это религиозное здание со всех сторон окружено мирскими учреждениями и объектами. Автовокзалом, где, как пчёлы в улье, бегают туда-сюда водители и пассажиры. Пивным баром, банком, консерваторией, областной библиотекой, филиалом знаменитого томского юрфака.

Вдоль дороги до храма со стороны Советской сидят профессиональные нищие, кругом — сотрудники правопорядка. Невдалеке от накрытого полотнищем памятника Николаю II стоит передвижная колокольня. Полицейские перекрывают Красный проспект и пытаются хоть как-то совладать с образовавшимся затором. Город готовится к крестному ходу.

— Давайте встанем около того банка, — говорю я водителю.

— Давай, но только быстрее! Видишь, менты знаки расставляют.

Толпу видно сразу. На фоне людей с воздушными шариками в руках, волонтёрами, казаками и просто зеваками как-то перестаёшь замечать, что речь идёт о религиозном действии. Для тех, кто собрался около собора, речь о празднике. О чём-то родном и близком. И в это искренне начинаешь верить, когда смотришь в лица собравшихся.

Молодые девушки и парни, взрослые и старики — несмотря на то, что мероприятие объявлено как «молодёжное», к собору стянулась самая разнообразная публика. Вот стоит молодая девушка и раздаёт шарики. На лице улыбка, глаза искрятся счастьем. Невдалеке от неё присел мужчина с плакатом о семейных ценностях.

— Добрый день. Корреспондент Сиб.фм, не уделите пару минут? На несколько вопросов не ответите?

— Нет, извините, я не по этой части.

Смущение (настоящее, а не деланое), смирение, какая-то возвышенность и скромность буквально витают в воздухе.

Атмосфера места настолько густая, что, кажется, ещё немного, и можно будет черпать её ложкой.

Удивительно, но, несмотря на столь разных людей, собравшихся в одном месте, взгляды на жизнь и семью у них сходятся — что у старых, что у молодых.

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— Сюда я пришла для того, чтобы поддержать наши традиции. Сама я из православной семьи, заканчивала православную гимназию. Мне кажется, времена меняются, а человеческие ценности, сами люди, они остаются. На мой взгляд, и верность, и любовь в современном мире сохранились. Благополучие нашего общества и страны напрямую зависит от семьи, ведь семья – это малая церковь, — терпеливо объясняет Дарья, 24-летняя выпускница Новосибирского государственного медицинского университета.

По словам девушки, с молодыми людьми она знакомится в основном на учёбе — на что-то другое из-за специфики образования попросту не остаётся времени.

— Общая молитва сюда привела меня, – говорит 48-летняя Наталья.

— Семьи сейчас разрушаются, а тут идёт общая молитва по городу.

Хоть маленькая, но моя капелька пойдёт, может быть, в общее дело. Сегодня многие, конечно, подверглись антисемейной пропаганде, особенно молодёжь, но я остаюсь на старых позициях, – улыбается Наталья.

Про засилье пропаганды говорит и Юрий. В свои двадцать лет он уже успел найти любовь и очень этим гордится.

— Я верующий человек, и семья для меня – это, в принципе, самое главное. Выбор спутницы жизни – это серьёзный вопрос. Со своей девушкой я познакомился в церковном приходе. К сожалению, западное влияние в России очень действенно. Но всё-таки есть такой костяк – это православные люди, которые хранят свои ценности, свою семью, свой очаг.

Такие люди были, есть и они всегда будут.

Но также есть и молодёжь, которая воспитывается на телевидении, интернете. К счастью, есть ещё Русская православная церковь, различные патриотические организации, которые тоже влияют и воспитывают молодых людей.



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В толпе были и те, кто пришёл на праздник из личного интереса. Однако даже у них взгляды на жизнь и семью не сильно разнятся с опрошенными ранее нами людьми.

— Про этот праздник я слышала давно, но всё как-то не получалось сходить, – поясняет 21-летняя студентка Евгения. Около храма Евгения и её подруга раздавали шарики. — Было интересно прийти, посмотреть и пообщаться с такими же православными людьми. Мне кажется, сегодня для девушек понятие семьи важнее. Парни об этом не так часто говорят.

Подруга Евгении, 22-летняя Нелли, уточняет, что всё зависит исключительно от человека. Для кого-то женился-развёлся — роли не играет, а кто-то с одним человеком живёт до конца своих земных дней.

— Среди моих родных гораздо больше тех людей, кто серьёзно подходит к вопросу семьи. Хотя, может, это мне так кажется. Лично я знакомлюсь с молодыми людьми в основном в интернете. Но я также посещала православный молодёжный клуб.

Постепенно толпа стекается на улицу. Среди людей слышен возбуждённый шёпот. «Сейчас откроют». Полотнище, скрывающее памятник Николаю II, падает на землю. Где-то вверху слышен звук квадрокоптера. Люди и священнослужители устремились в сторону Красного проспекта. Крестный ход начался.