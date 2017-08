Оседлать радугу

29 июля прошёл Пикник Сиб.фм. Было мокро и весело: поющие под дождём, танцующие в траве, зажигающие под радугой. На фудкорте — самые модные новосибирские заведения, на сцене — лучшие новосибирские музыканты и Найк Борзов. Смотрите фоторепортаж с главного события этого лета.

Что может быть лучше плохой погоды

Дождь, зарядивший с утра, отпугнул сомневающихся, но не мог отменить сам Пикник. За несколько часов был израсходован запас дождевиков, который копился предыдущие три года. Зато запас пледов, как шутили организаторы, совсем не понадобился. Уже через полчаса территория «Пикникового рая» была заполнена фигурами в разноцветных полупрозрачных дождевиках. А через час гостей было больше, чем на улице Ленина, которая как раз в это время дебютировала в роли променада. И гораздо веселее.

veteramura: Дождь стал центральной темой дня, но испортить праздник по-настоящему не смог. Местами всё подпортил, было менее людно и танцевально, но те, кто пришли — жгли так жгли :) А ещё нам дали дождевики и поили кофе (чтоб не сбежали :)

Show must go on

Как писали сто лет назад на футбольных афишах: матч состоится в любую погоду. Или так: Show must go on. Гости Пикника, прибывшие раньше всех, могли застать саунд-чек музыкантов и последние приготовления на фудкорте и в палатках партнёров.

Дезертиров не было.

Гости прибывали, несмотря на дождик, и в ожидании основной музыкальной программы разбредались по шатрам и палаткам, изучая меню и ассортимент.

marvinnik: Кто не боится дождя, тот купил дождевики и гуляет.

Шатёр чудес



Кто сделал Пикник Сиб.фм-2017

Главным тусовочным местом стал главный шатёр. Плотно набитый всем-всем-всем. Под одним тентом уместились тихие игры, площадка для рисования песком, стенд виртуальной реальности, косметический салон и прилавки фешн-брендов. Тут же можно было принять в мастер-классах по разговорному английскому языку, пройти сеанс парафинотерапии, попробовать варенье из сосновых шишек и запить его простоквашей.

Поодаль, в другом шатре, можно было пройти психологическое тестирование: за полчаса ты узнавал о себе совершенно неожиданные вещи. Допустим, что с вниманием у тебя не очень, а вот уровень тревожности зашкаливает. После такой информации сразу же хотелось этот уровень тревожности резко понизить — съесть, например, чего-нибудь сладкого, клубники в шоколаде или мороженого.

ga.wasilyewa: Даже дождь и жуткая погода нас не остановили. Мы сделали восковую процедуру для ручек от #4hands. Выиграли у них сувениры (мне кружка досталась). Посетили мастер-класс по хачапури, прошли психологические тестирования (я и умница, и красавица)

Застолье на любой вкус



«Гроспирон» — генеральный партнёр Пикника Сиб.фм — 2017

Гурманам изучать, конечно, было что: от фалафеля и других любимых блюд хипстеров-вегетарианцев, а также приверженцев здорового питания — до вкусных бургеров, жареных чебуречков и барашка на вертеле. «Гроспирон» угощал всех мороженым, которое ели, несмотря на погоду, и устроил азотное шоу с клубами пара.

А фабрика Favorit в течение всего дня приглашала гостей на кулинарный мастер-класс по приготовлению трёх блюд, который превращался в настоящее грузинское застолье с тамадой (некоторые потом даже писали в соцсетях). Да, напитков на Пикнике хватало, и крафтовых, и попроще.

elezet: Кратко про #пикниксибфм: мастер-класс по изготовлению хачапури, салата и конвертиков с сыром превратился в попойку был прекрасен: съели всё, что приготовили, запили грузинским вином, да ещё и подарочков в придачу дали! Полезную масочку для рук-парафинотерапию — сделали! Теперь ждём Найка Борзова (а то, что вы видите — саунд-чек)

kharitonenko_as: Слабоумие и отвага! #пикниксибфм2017 дождь, сидр, жареники и Найк Борзов)

Игры для детей и взрослых



Полный фотоотчёт можно будет посмотреть в нашей группе «ВКонтакте», следите за обновлениями

Если вы из-за дождя не рискнули взять с собой на Пикник детей, то совершенно зря. Действительно, не получилось развернуть детскую площадку в задуманных масштабах, но и то, что получилось, доставило радости выше крыши. Например, поиграть в самые разные игры.

В главном шатре можно было складывать деревянные шары в корзину из цепей: у кого первого они посыпятся — тот проиграл. Или играть в кварто — разновидность крестиков-ноликов, только четыре на четыре, с деревянными цилиндрами и параллепипедами разных размеров. Или в голландский бильярд под открытым небом — что-то вроде «чапаева», с деревянными дисками вместо шашек. Плюс настольный футбол и хоккей.

Во все эти игры с удовольствием резались все, несмотря на возраст.

veteramura: Понравилась игра на аккуратность и ловкость рук, в которой мы с Антоном сыграли 1:1. А-ля Башня, только с шарами. Неловко вздохнул, и всё посыпалось. Мы, видимо, умеем тихо дышать — за партию ничего не уронили. Занятно!

Лайки за гамаки

Какой Пикник может обойтись без селфи и фотографий от профессионалов? Для этого и была сделана фотозона, где можно было, конечно, не только пофотографироваться, но и полежать в гамаке. Ещё любители хороших кадров выбирали сено, мотоцикл от мобильного приложения курьерской доставки Zavezu и деревья радужных расцветок. Ну и да, и валяться в креслах-мешках тоже ничего, глядя в небо, по которому то и дело пролетали самолёты.

veteramura: Атмосферность вечера шкалила: по закатному небу один за другим летели самолёты. На фоне туч возникали чёрные птицы. Синие и оранжевые шары пачками улетали в небо. Люди были такими, какими я люблю их больше всего — неприкрыто счастливыми, весёлыми, озорными детьми.

Любовь в «Пикниковом раю»

Влюблённые парочки на Пикнике притягивали объективы фотографов, казалось, что как минимум половина гостей — влюблённые! А всё потому, что «Пикниковый рай» создавал идеальную романтическую атмосферу, с причалом и закатным солнцем. Хотя для влюблённых любая погода хороша.

Медведи и котики

Популярным героем Пикника, с которым тоже было сделано много фотографий, стал медведь от I’m Siberian. Сибиряки не упускали возможности вспомнить про «сибирскость» в обнимку с косолапым.

Как ни крути, а медведи по Новосибирску и правда гуляют.

Гуляют и коты. Иногда сами по себе, но на Пикнике чаще с кем-то. Коты от «Галамарта» дарили гостям Пикника воздушные шары, хорошее настроения и активно танцевали.

Из того, что не попало в объектив: короткий танец кота с медведем, настоящее смертельное танго! К концу стало казаться, что они размножились — перед сценой с Найком танцевало то ли четыре оранжевых кота, то ли все восемь. Или это просто двоилось в глазах?

veteramura: Особый респект аниматорам «Галамарта» — эти ребята привлекли всеобщее внимание своими ритмичными плясками в костюмах, драйвом и настроением, столь нужным в хмурый день! Потанцевав рядом с ними, я словно выпила эликсира молодости (хотя куда мне быть ещё более молодой?!)

В ритме дождя

Танцевать, конечно, было под кого: сначала играли DJ Mankoni и DJ Secret C, а потом звучали лучшие песни групп VOYAGERS и He called her Jen. Когда на сцену вышла группа «Проверено», публика уже вовсю танцевала перед сценой и подпевала, несмотря на последние капли, падающие с неба. К концу их выступления дождь прекратился.

veteramura: Третий кадр — солист He called her Jen. Круто выступили, как и группа Проверено, прямо разогнали тучки своими песнями. За кадром остались очень весёлые ведущие вечера, успевшие поговорить со мной в микрофон о том, что поесть на пикнике и как повеселиться. Вы — просто отвязные! Работаете остроумно и задорно даже ради маленькой публики.

Верхом на звезде с радугой



Посмотреть, как это было в прошлом году

Кульминацией вечера стало выступление Найка Борзова с программой «45 лет в космосе». «Маленькая лошадка» «верхом на звезде» оседлала радугу — такое возможно только на Пикнике Сиб.фм.

Под конец Найк сел за ударную установку — а в конце барабанные палочки полетели публике, кто-то из счастливцев поймал! Десятки выпущенных воздушных шаров отправились вверх — к радуге. Найк потом написал у себя в инстаграмме, что он и его музыканты нашаманили солнце. Так оно и было.

la_morkov: Open air — всё-таки шикарный формат. Несмотря на дождь, на Пикник вчера пришло много людей, все улыбались, танцевали, ели горячий плов и прочую вкусную еду, пили пивко и чаёк, наслаждались атмосферой, участвовали в мастер-классах. Резиновые сапоги и дождевик стали главным fashion-образом гостей. А на Найка Борзова вышло солнышко и появилась огромная полноцветная радуга.

irina_ryabtsovskaya: Очень классный выходной! Перспектива непрекращаемого дождя не заставила сидеть дома. Сиб.фм организовали крутой праздник, достойные спонсоры, море еды и напитков.

veteramura: Выступление Найка Борзова не оставило меня равнодушной, как и других гостей Пикника. Потанцевала и попрыгала так, что потом, возвращаясь домой, чувствовала себя изрядно выжатой и очень кайфучей.

nastya_zykowa: Отличные люди, дождевики и романтика музыки Найка Борзова, во время которой из-за туч выглянуло солнце. Такой вчера был #пикниксибфм. Летние ивенты — вообще рисковая тема, и тем сильнее уважение к тем, кто делает такие события в городе. Спасибо @sibfm, пусть ваши события с каждым годом становятся всё более наполненными и масштабными.