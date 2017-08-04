Академическая прогулка

Наталья Пинус, депутат Совета депутатов города Новосибирска, родилась и выросла в Академгородке. Именно это место с его особой атмосферой и собственным ритмом жизни стало для неё самым лучшим местом для жизни. Может быть, поэтому наводить порядок, устраивать праздники и приглашать гостей Наталья любит не только дома. Зачем ограничивать себя, если вокруг — любимый городок, который можно сделать ещё лучше? Корреспондент Сиб.фм накануне прогулялся по городку вместе с Натальей Пинус, посмотрел, чем живут учёные, студенты и просто счастливые обитатели научного центра. А Наталья рассказала, за что она любит Академгородок, что хочет в нём изменить и почему участвует в митингах.

Академгородок — это действительно что-то уникальное. По себе знаю: хочешь зарядиться энергией, отдохнуть и успокоиться — отправляйся из города в Академ. Дыши сосновым воздухом, броди по улочкам, а вечером оправляйся на берег Обского моря и слушай там песню волн, наблюдая закат. Почти отпуск, только улетать никуда не надо. Встретившись с Натальей Пинус возле ДК «Академия», мы решили в тёплый летний вечер пройтись по Морскому проспекту, заглянуть в местные дворики, посидеть на лавочке, побывать на концерте под открытым небом и поговорить о любви.

О любви всё сказано

— За что я люблю Академгородок? Знаете, когда любишь, ты просто любишь это целиком, не разбираясь в деталях.

Со всеми возможными плюсами и минусами. Например, я люблю людей, которые здесь живут. Это люди интересные, умные, активные, с ними интересно общаться. Я люблю, что у нас в Академгородке везде лес, рядом море, куда ни глянь — глаз отдыхает. И вообще, это удивительное, прекрасное и замечательное место, самое лучшее на земле!

— В город, конечно, приходится ездить, зимой чаще, летом реже, сейчас же в совете депутатов каникулы. Хотя, если честно, это всё равно такой условный отпуск, да и депутатская работа — это не просто работа, это образ жизни. У меня, с одной стороны, нет выходных, но и нет фиксированных рабочих дней.

Это просто жизнь, которая в моём случае называется «депутатская деятельность».

Потому что тебе может кто-нибудь позвонить в воскресенье утром и задать любой вопрос, например, почему берёзу спилили во дворе — и ты будешь об этом с человеком разговаривать. Или на улице могут подойти и поинтересоваться: а что там с нашим двором, когда тротуар сделают?

— Чаще всего жители приходят с коммунальными вопросами, как и ко всем депутатам, наверное. Но бывают и другие обращения.

Например, одна бабушка сажает цветы во дворе, но её вредная соседка эти цветы выкапывает. И меня просят в этой ситуации разобраться. Ну а что делать, приходится. Но это всё как-то естественно получается, вся моя депутатская деятельность для меня — это что-то вполне органичное и сообразное, поэтому вот даже такие просьбы и обращения меня вовсе не утомляют. Люблю я это, да!

Глас народа

— Много людей приходят с замечательными идеями, и тогда моя роль — посодействовать их реализации. Например, мы второй год организуем бесплатные спортивные занятия на открытом воздухе. Они проходят дважды в неделю в микрорайоне «Щ» и дважды в Верхней зоне.

А началось всё с того, что ко мне просто на приём пришла девушка и сказала: «Вы знаете, я преподаватель йоги, давайте мы будем делать бесплатные занятия». А давайте, подумала я! Ну и всё получилось. Теперь бесплатные спортивные занятия на свежем воздухе проходят пять раз в неделю, к инициативе подключились спортивные клубы Академгородка.

— Или вот возьмём «Летнюю Академию». Этот формат родился тоже среди самих творческих людей.

«Летняя Академия» — это открытая сценическая площадка в самом центре Академгородка.

Третий год подряд летом три раза в неделю у нас проходят различные мероприятия: концерты, театральные постановки, лекции и кинопоказы. Сегодня, например, у нас выступает дуэт Александра Непомнящих и Дмитрия Парамонова. Для зрителей всё бесплатно. Эта идея очень логично вписалась в формат Академгородка: такое ощущение, что проект «Летней Академии» был здесь всегда. А реализуется этот проект благодаря поддержке бизнеса, просто благодаря тем людям, которые сами живут в Академгородке и готовы давать деньги для того, чтобы «Летняя Академия» жила на благо всех.



«Графит науки» — фестиваль стрит-арта, посвящённый последним научным открытиям, сделанным в новосибирском Академгородке и мире

— Ещё один проект, который мы скоро планируем реализовать, называется «Графит науки». Это арт-фестиваль стрит-арта на тему научных открытий, которые сделаны в Академгородке.

В прошлом году я познакомилась с замечательными девушками, которые профессионально занимаются настенной живописью. Мы с ними уже разрисовали стену на улице Терешковой в стиле русского авангарда, большую подпорную стену на Нижней Ельцовке, изобразив там электричку с вагонами, сейчас будет третий опыт нашей совместной работы. Кстати, как и в прошлый раз, мы планируем привлечь к росписи стен жителей Академгородка, которые с большой радостью помогают художникам в их работе, это уже проверено!

Мне кажется, это вообще прекрасная миссия депутата — содействовать творческим инициативам — это помимо обязательной каждодневной работы на округе и в самом совете, конечно. Потому что, естественно, каждодневная работа — это такой непростой труд. Нужно разбираться в законах, понимать, как всё устроено, и делать всё, чтобы жизнь людей стала лучше.

Для блага общества

40 лет — срок, на который заключена «мусорная концессия» между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск»

— Есть одна задача, на которой я сейчас максимально сконцентрирована, которая важна в целом для нашей области. Это тема мусорной концессии, которая заключена правительством Новосибирской области. У нас создан небольшой оргкомитет, который занимается этой темой, и я действительно трачу значительную часть своего времени на это. На мой взгляд, эта концессия должна быть расторгнута, потому что исходя из того, что я изучила — а я была и в рабочей группе при законодательном собрании, которая делала экспертизу соглашения, а сейчас нахожусь в рабочей группе при правительстве области по реализации этого проекта — я вижу очень много причин, почему соглашение необходимо расторгать.

Но знаете, что самое интересное? Концессионное соглашение заключено вполне законно, исходя из федерального законодательства. Но ведь это неправильно! То, как это сейчас устроено, позволяет изымать огромные деньги из региона, совершенно без конкурсов и не спрашивая депутатов, например.

Исполнительная власть просто так может заключать договоры на миллиарды рублей на несколько десятилетий вперёд,

просто даже ни с кем не консультируясь.

Мне интересно попробовать изменить это. Для меня это первый опыт работы с федеральным законодательством, так что мне любопытно, что из этого получится.

— Очень актуальным вопросом остаётся и благоустройство. Я думаю, в этом году на территории округа появится шесть новых детских и спортивных площадок. Две из них делаются по плану выполнения наказов избирателей, которые я получила во время предвыборной кампании. Три — за счёт средств бюджета, выделенных на обращения граждан. Одна — за счёт программы «Формирование комфортной городской среды», которая рассчитана на пять лет.



Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

По этой программе планируется выделить значительные средства на благоустройство дворовых территорий. Конечно, жители задают вопросы о том, как их двору попасть в эту программу. По этому поводу в мэрии созданы необходимые приказы и постановления, но их содержание не всегда понятно горожанам.

Поэтому в последние дни мы совместно с департаментом ЖКХ представили буквально пошаговую инструкцию для людей, чтобы они смогли подать заявку и понимать, каким образом принимаются решения.

Так что кто хочет благоустроить свой двор —

добро пожаловать!

— Ещё одна приоритетная тема — это тема сквера, который находится на территории моего округа, на пересечении улиц Российской и Демакова. Это достаточно нашумевшая история с попыткой продать территорию на аукционе и отдать её под застройку. Мы же выступаем против этого. Через несколько дней после объявления конкурса он был отменён. Был проведён митинг, отправлены письма в разные инстанции.

На сегодняшний день после ряда встреч и переговоров с мэрией Новосибирска и Территориальным управлением Росимущества есть понимание того, каким образом и в какие сроки будет осуществлено перезонирование территории в зону Р-2 и её передача в муниципальную собственность. Я надеюсь, что всё получится уже в этом году.

Также есть надежда на то, что средства на строительство сквера могут быть изысканы за счёт федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Хочешь быть активным — будь им

— Все эти темы, будь то мусорная концессия или застройка сквера, неизбежно получают широкий общественный резонанс. Потому что это то, что людей действительно волнует.

И я понимаю, что общественная активность —

это очень важный механизм, который влияет на принятие тех или иных решений.

Может, кому-то покажется это странным, что такая идея исходит от депутата, но моя позиция такая: да, пожалуйста, устраивайте митинги, устраивайте пикеты, потому что это то, что реально работает. Это очень важно и очень нужно, и поэтому я поддерживаю людей, чем могу. Я прихожу на митинги, выступаю там, помогаю ресурсами — например, могу организовать автобус до города для тех, кто хочет принять участие в митинге, организую печать объявлений, организую техническое обеспечение мероприятия.

—У меня нет никаких проблем со стороны исполнительной власти в связи с моей такой активной позицией в отношении протестной деятельности. И вообще, митинги — вовсе не обязательно протесты против власти как таковой. Это прежде всего акции против какого-то конкретного решения, это такой совершенно законный способ волеизъявления людей, который нужно использовать.

Секрет счастья

— Конечно, для меня моя работа — это жизнь, но иногда нужно и отдыхать. Пару раз в году мы обязательно уезжаем куда-нибудь путешествовать, там я стараюсь все средства связи отключать. Мы любим, например, места между Тувой и Хакасией, где нет людей, где горы, чистые реки, озёра, кедры. Иногда нужно побыть в таком состоянии, вдали от всего. Но вместе с семьёй! Это очень важно — быть рядом с теми, кого ты любишь.

— У меня базовое педагогическое образование и трое детей — им шестнадцать, десять и пять лет — так что тема воспитания для меня очень важна. Вообще миссия мамы — особая, согласитесь. И у меня есть своё понимание того, как нужно воспитывать.

Детей нужно любить и давать им свободу.

Понимаете... Я не считаю, что детей нужно как-то специально воспитывать. Просто они же видят, как ты живёшь, и если родители живут полноценной жизнью, то не нужно чему-то учить детей насильно, они будут такими же. Не надо читать нотации о том, что нужно быть честным, нужно просто самому быть таким. А если хочешь воспитать у детей ответственность, то дай им свободу.

— Для меня важно взаимное влияние детей и родителей друг на друга. Вот возьмём мою старшую дочь Аню, например. Ей сейчас шестнадцать. Многие важные публикации, которые я готовлю для соцсетей, проходят через Аню.

Она даёт мне множество толковых и нужных советов. И я вижу, как она на глазах, погружаясь в мою деятельность таким образом, уже становится реальным экспертом.

И мне очень интересно, как она реализует это в жизни. Вообще очень важно не относиться к детям с точки зрения «подчинённый — начальник». Это просто люди, с которыми ты идёшь вместе по жизни. И вы можете друг друга обогатить во время пути — и этим надо пользоваться. Потому что это и есть счастье.