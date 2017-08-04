Шагом, рысью и в галоп

Многие из жителей Новосибирска знают о существовании ипподрома, но большинство никогда здесь не бывало. Ни на бегах, ни на скачках. Но есть и те, кто приезжает сюда, чтобы стать спортсменами высокого класса и продолжить многолетнюю историю центра спортивной подготовки по конному спорту Новосибирской области. Корреспондент Сиб.фм посетил тренировку школы и узнал, как готовятся спортсмены различных возрастов и уровней мастерства.

Через дырку к спорту

— Если ищешь, как на ипподром пройти, ты за остановку дальше направо пройди, там будет тропинка к забору и дырка в нём, — обращается ко мне мужчина, ожидающий своего автобуса.

У меня перед глазами многокилометровый забор, которым обнесена территория ипподрома, я нахожусь примерно посередине него и несколько минут ломаю голову над тем, как найти вход. Получив направление, я отправился дальше, и вправду: за остановкой была протоптанная тропинка, которая привела меня к щели в заборе. В это время уже шли тренировки, более полусотни учеников занимаются на территории: кто-то совсем маленький, лет 10, только учится сидеть в седле; те, кто старше и опытней, тренируются на специальной полосе препятствий.

А можно мне галопом? Ну пожалуйста...

Рядом с небольшим ограждением молодые всадники, ребята в сапогах и шлемах, общаются друг с другом и ждут своей очереди. Внутри ограждения занимаются две группы детей, от девяти до 16 лет, в основном девочки. Первая передвигается во внутреннем круге по два человека: один находится в седле, другой придерживает лошадь за поводья. Во внешнем, поближе к ограде, ученики строем выполняют различные элементы движения. Кто-то из детей обращается к тренеру.

1826 — год открытия первого в России ипподрома в городе Лебедянь Тамбовской губернии

— Ольга Игоревна, можно мне выйти к ограде, пожалуйста? Я хочу на галоп.

— Нет, сначала научись твёрдо в седле сидеть, потом войдёшь в строй. Из-за того, что в седле скачешь, лошадь не контролируется, — отмечает ошибки тренер.

— Эх... Ну ладно, — с досадой отвечает ученица и продолжает наворачивать круги.

Спустя пару кругов наездники меняются; те, кто стоял у ворот рядом с оградой, спрашивают, можно ли надевать шпоры для тренировки. Увидев, что одна из лошадей устаёт, тренер обращается к ученику, чтобы тот вывел лошадь из круга для отдыха и не перенапрягал животное. Пара учеников уже ждёт, пока закончится тренировка, их лошади в это время спокойно пощипывают травку.



Галоп — самый быстрый способ передвижения лошадей, при котором они могут достигать скорости 60 км/ч

— Леона, вы здесь пасётесь, ждёте нас, — кричит тренер девочке, отправившейся с лошадью в сторону конюшен.

— Леона-а-а, — громко повторяет Ольга Игоревна удаляющейся ученице.

В это время оставшиеся ученики почти заканчивают тренировку.

— Галопом, и потом подъём, — командует тренер ученикам. — Галоп, галоп, вы чего облегчаетесь-то? Сидите крепко в седле! Вас лошадь не слушает и вас сама ведёт.

Одна из лошадей нагоняет другую, из-за этого разрушается строй, и в этот момент лошади начинают вертеться и нервничать, поднимая пыль с земли. Кажется, что сейчас случится что-то нехорошее, но хрупкие девочки за пару секунд уверенно берут контроль над полуторатонными животным и возвращаются в строй.

После тренировки ученики отправляются в конюшню для ухода за лошадьми, там они их кормят, моют, чистят. Одна из учениц подходит к тренеру спросить про следующую тренировку.

— Ольга Игоревна, можно, если Шоколад перестанет хромать к субботе, я на нём позанимаюсь?

— Ну, время покажет, пока идите, заводите их.

— А мы их сегодня моем?

— Нет, сегодня не будем, вы только не забудьте сейчас амуницию на них ослабить.

Идём к конюшне. Группа, которая готовится к троеборью, продолжает урок и отрабатывает упражнения. Девушки уверенно держатся в седле, пока лошади перемахивают через полуметровые препятствия.

Сахарку не будет?

У ворот здания фотограф протягивает руку проходящей мимо лошади, чтобы погладить, та в ответ тянется к нему, выискивая что-то съедобное.

— Чего ты там вынюхиваешь? Нет там сахара, —говорит своей подопечной наездник и ведёт её дальше.

Ученики ставят своих скакунов в стойла, а мы тем временем отправляемся в офис директора, находящийся рядом с тёплым манежем. Пётр Николаевич гостеприимно предлагает нам чай с конфетами. Всего сейчас в школе занимаются 250 учеников, на которых приходится сто лошадей.

Возраст наездников варьируется от восьми лет и старше.

— Главное, чтобы ножками можно доставать, чтобы не просто кататься, а управлять лошадью, а так порога в возрастном плане у нас и нет, — говорит директор.

Всадница — это звучит гордо

1912 — год начала строительства постоянного ипподрома в Ново-Николаевске

— Конный спорт не только у нас, но и везде за последние 20 лет стал практически женским, как вы заметили, — сетует директор. — У нас большинство учеников девушки, просто для этого нужна большая усидчивость, большой труд и внимание, что более свойственно девушкам. Это не штанга, которой можно сегодня позаниматься, а завтра бросить, это работа двух живых существ — человека и лошади.

И что бы ни случилось, надо приходить и заниматься со своей лошадью, только тогда получается симбиоз между всадником и конём, благодаря которому на соревнованиях и одерживаются победы. У нас даже отбирается пара, которая связывается для тренировок и выступлений на соревнованиях. Только со временем конь и наездник начинают работать как одно целое.

Живая история

Во время разговора в кабинет входит пожилой мужчина и, поздоровавшись с нами, садится за стол. Пётр Николаевич представляет нас друг другу.

— Игорь Петрович, наш старейший тренер и старейший спортсмен Новосибирской области, в октябре мы будем отмечать юбилей, 75-летие его статуса спортсмена. Ему сейчас 89 лет, а он ещё ни дня не пропустил работы, всегда помогает нам хорошим советом и примером. Именно он возродил нашу школу в 60-е годы.

История школы началась в 30-е. Сначала она работала как школа по подготовке кавалеристов для армии, тогда первым директором был Василий Сафронов. Во время войны на базе школы были курсы младших лейтенантов, где готовили офицерский состав для пополнения Красной армии. Уже после войны, когда кавалерию распустили, некоторое время школы не было. Но в 58-м году было создано отделение конного спорта, а в 60-е — уже основана школа олимпийского резерва.

— Мы уже подали документы, и в скором времени наша школа вновь получит звание олимпийского резерва, как в старые времена.



Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды

Это даст нам больше возможностей для развития и организации турниров на нашей территории, — отмечает директор.

— В 70-е годы мы занимались иппотерапией, то есть лечебной верховой ездой. К нам тогда пришли два специалиста-энтузиаста из Кировского района, но по решению директора это отделение закрыли и заострили внимание именно на спортивном направлении, — вспоминает Игорь Петрович.

Цели поставлены, и мы к ним идём

— Я на должности директора только первый год, но понемногу мы улучшаем состояние нашей школы благодаря тем деньгам, которые нам выделяют, так же находятся какие-то спонсоры либо премии. К примеру, в прошлом году мы удачно сумели попасть в президентскую программу по поддержке отечественного коневодства. Тогда мы бесплатно получили 16 отличных лошадей будёновской породы с хорошей родословной.

В общей сложности у нас сейчас сто лошадей на 250 учеников, причём у нас есть и те, кто может хорошо выступать на соревнованиях. Спорт, конечно, не дешёвый — и по содержанию животных, и сама их стоимость, от 700 тысяч и выше. К тому же мы не являемся владельцами помещений.

К примеру, за аренду ипподрома у нас выходит 4 млн рублей из бюджета.

Облагораживание и ремонт — из своих средств и средств спонсоров. В этом году мы туалет поставили контейнерный, отопление провели в раздевалки и поменяли электропроводку.

— По поводу выступлений за границей — мы отправляем наших учеников и туда, помимо России. Были и в Англии, и Голландии, вот в этом году у нас девушка Соня Орлова получила значок и удостоверение мастера спорта. Это уже девятый наш мастер. Она попала в сборную России. Надеемся в следующем году увидеть её в Европе на соревнованиях.

Сейчас поставили цель попасть на Олимпиаду, у нас есть и лошади, и люди, которые потенциально через два года могут выйти на этот уровень.

После беседы мы пошли посмотреть школу и поговорить с учениками — как раз заканчивались последние тренировки, и кто-то уже заканчивал мыть своих скакунов.

Юные всадники



Конный спорт был признан официальным Олимпийским соревнованием в 1912 году

Ксения Жукова, 17 лет:

— Я с 2010 года занимаюсь конным спортом. Заинтересовалась ещё совсем в детстве, когда меня водили покататься на пони. А дальше меня уже заинтриговали большие кони. Начала ходить в учебную секцию конного клуба, там загорелась именно спортом. Появилось желание прийти на ипподром, записалась в учебную группу.

Прозанималась я там год, и меня забрала Татьяна Александровна в конкур. В учебной группе было три тренировки в неделю, а в спортивной они абсолютно каждый день, с трёх до восьми вечера. Ещё я занималась троеборьем, в которое входят нормативы по выездке, конкуру и кроссу, а сейчас снова вернулась в конкур, для подготовки к выступлению на юниорской спартакиаде в следующем году.

Настя Гоманкова, 15 лет:

— Начиналось всё лет шесть-семь лет назад, была мечта заняться именно конным спортом, очень хотелось принять участие в каких то соревнованиях. Родители поначалу были против этого, говорили: «Ты что? Это же опасно!» Лет в 13 пошла на ипподром, в учебной группе занималась почти два года.

После того как поняла, что в учебной я уже выучила всё что могла, стала брать в аренду выездковую лошадь. Сейчас продолжаю тренироваться в спортивном направлении.

Реально поднимается

Мы покидали ипподром. Вместе с нами к остановке шла группа учеников, мы разговорились и спросили, поменялось ли что-то после недавней смены директора?

С прошлого года условия для содержания как спортсменов, так и животных, улучшились, уверяли нас ученики. Стали выделяться деньги для выездов на соревнования в другие города. Раньше, бывало, что и переезд, и проживание приходилось оплачивать самим. Сейчас всё стало намного лучше.

— Школа реально начала подниматься, — уверили нас юные наездники.