Чай — самый распространённый напиток в мире, в том числе и в России. Корреспондент Сиб.фм побывал на чайной фабрике компании Unilever в Санкт-Петербурге и узнал, как производят знаменитый чай Lipton, из каких частей света поступает на фабрику сырьё и почему производство чая — настоящее искусство.

В хорошей посуде и чай вкуснее. Выпьешь чайку — забудешь тоску. С чаю лиха не бывает. Чай пить — не дрова рубить. Чаем ещё никто не подавился. Хлеб да соль, чай да сахар.

Это лишь малая часть русских пословиц и поговорок о чае, собранных Владимиром Далем и другими составителями словарей. Для сравнения, кофе упоминается лишь в двух-трёх пословицах. Известна и пословица о чае, сложенная непосредственно в Питере: «Такой чай, что сквозь него Кронштадт видно». В смысле: такой слабый.

Так или иначе, британско-нидерландская компания Unilever, владелица популярных брендов чая Lipton и Brooke Bond, решила построить свою чайную фабрику именно в Петербурге. Что же стало тому причиной: инвестиционный климат? Особенности логистики? Маркетинговая философия?

98% населения России пьёт чай

Ни то, ни другое, ни третье, утверждает Анастасия Стружилина, менеджер отдела развития. Появление чаеразвесочной фабрики именно в Петербурге — скорее историческая случайность. В конце прошлого века корпорация Unilever, производящая, кроме чая, другие товары народного потребления, приобрела в Питере парфюмерную фабрику «Северное сияние». Территория её была изрядной, поэтому здесь уместилось и чайное производство, открытое в начале нынешнего века.

К безопасности и гигиене здесь относятся чрезвычайно тщательно. Посетителей одевают в полупрозрачные халаты и такие же чепчики. Группа репортёров в этих облачных одеждах сразу стала напоминать вереницу призраков. В отдельной комнате нас заставили тщательно вымыть руки, а потом ещё и продезинфицировать их специальным составом.

Проходы в цехах размечены жёлтым пунктиром и оранжевыми либо красными сплошными линиями. Имеются и дорожные знаки прямо на полу. Попав в цех, человек передвигается осторожно, с оглядкой, напрягая внимание. В общем, нечто между хитрой транспортной развязкой и головоломной компьютерной игрой.

А есть ещё и предупреждающие надписи: «Водитель! Убедись в отсутствии людей в зоне миксера!»

Миксер, он же купажный барабан — это большой серебристый сосуд космического обличья со сложным механизмом для вращения и переворачивания. Как нам сообщили, здесь используется принцип центрифуги, что опять-таки напоминает о тренировках космонавтов.

Все выпускаемые на фабрике сорта чая — это купажи, сложные композиции из разнообразного сырья. Это касается и традиционного чёрного чая, и чаёв с фруктовыми и ягодными добавками.



Из 20 различных сортов состоит купаж чая Lipton Yellow Label

Тут же высятся пирамиды мешков на поддонах (или, как их здесь называют, паллетах). Один поддон — одна загрузка барабана. На мешках надписи — адреса отправителей чайного сырья: Индонезия, Кения, Вьетнам... Подумать только, сколько географической экзотики умещается в упаковке чая!

Добавки к чайным смесям ещё разнообразней: кусочки сушёных фруктов и лесных ягод, медовые гранулы, цедра цитрусовых. Травы и цветы: мята, чабрец, ноготки, васильки... Запах здесь стоит слабый и приятный. Рассказывали, впрочем, что линии иногда переналаживают на выпуск фруктовых либо ароматизированных чаёв. И тогда запах в цехах стоит куда более ощутимый. Но сегодня здесь выпускали исключительно чёрный чай: Brooke Bond и два бленда чая Lipton.

В соседнем цехе мы видели, как штампуют пакетики и коробки. Весь процесс прекрасно виден за стеклом. Это отдалённо напоминает механические часы с прозрачной задней крышкой, когда видны все колёсики и шестерёнки. В машину поступают лента фильтровальной бумаги, лента с ярлычками, плоский полуфабрикат коробки. Готовая чайная смесь подаётся в дозатор вакуумным насосом.

Коробочки плывут по конвейеру под потолком, описывают прихотливые петли, съезжают с горки с мягким стуком и вновь взмывают вверх. Общая протяжённость конвейеров — пять километров.



Direct from tea gardens to the tea pot («С чайного куста — прямо в чашку») — слоган чая Lipton

Людей в цехе немного. Один работник в зелёном комбинезоне обслуживает целую линию в несколько машин. Наблюдает за бесперебойной работой и иногда меняет бобины с ярлычками. Общий принцип: рука человека практически не касается ни термобумаги, ни упаковки. Не говоря уж о содержимом пакетиков.

Машина, штампующая двойные пакетики Brooke Bond обладает невероятной производительностью: 600 штук в минуту. Пирамидки Lipton несколько сложней в изготовлении: 400 в минуту. Но, в общем, тоже в глазах рябит.

Каждая пачка с пакетиками на выходе отдельно взвешивается.

Если отклонение превышает допустимые пределы, чай отбраковывается и идёт в переработку. При этом контроль качества производится заново.

35 пакетиков в минуту производила упаковочная машина Pompadour, изобретённая в 1929 году

В центральном проходе высоко над головою два фонтанчика распыляют этакий холодный туман. Это увлажнители воздуха. Никогда бы не подумал, что в сыром Петербурге воздух нужно специально увлажнять. Впрочем, на фабрике, разумеется, микроклимат особенный, независимый от превратностей погоды. Оптимальная температура — 21 градус Цельсия — выставлена на электронном табло.

В соседнем цехе, который здесь называют просто «конец линии», чайные пачки попадают в коробки, а коробки составляются на поддоны-паллеты. Финальные операции выполняют однорукие роботы с огромными энтомологическими конечностями.

Показали нам и склад готовой продукции, где стеллажи с поддонами уходят на высоту третьего этажа.

Многие ячейки, впрочем, пустуют. Продукция на складе, похоже, не залёживается.

На петербургской фабрике Unilever выпускают чай исключительно в пакетиках. Когда-то здесь же изготовляли и байховые чаи. Но теперь перенесли их производство на другую фабрику — в подмосковный Серпухов.

Чайные пакетики становятся всё популярней во всём мире, и аргументов в их пользу хватает. Например, такой: бумага пакетика гораздо гигиеничней, чем антикварное чайное ситечко. Или то, что благодаря пакетикам можно пить только свежий чай, тогда как заварка в чайнике часто застаивается.

Производство чая сочетает в себе технологические новшества и древние традиции. Например, чай с чайных кустов до сих пор собирают вручную. В дело идут только почка и два верхних листочка с каждого побега.

Если на одном конце цепочки — роботы и высокие технологии, то на другом — исключительно ручной труд.

Например, названия торговых марок тяготеют, по моим наблюдениям, к старой колониальной географии. Вместо Шри-Ланки — старый добрый Цейлон. Вместо Мумбаи — Бомбей. И так далее.

Напоследок нам показали и другие помещения. Так сказать, тайное тайных. В лаборатории контролируют качество чайного сырья и разнообразных добавок, а также экспериментируют с новыми сочетаниями. Приборы здесь самые современные. Например, весы — электронные, плоские. Никаких живописных чашек с разновесами.

Зато именно эта аскетическая обстановка оставляет простор для воображения. Всё-таки область вкусов и ароматов — это настоящая алхимия.

Чрезвычайно разнообразно, например, выглядят разновидности чайного листа. Бездна тонкостей и оттенков: чёрный, серый, зеленоватый, синеватый, красноватый, седой, даже какой-то сивый. Под стать им и разнообразные добавки. Лепестки василька, например, сохраняют свой пронзительно синий цвет.

В другом помещении провели дегустацию, по всем профессиональным правилам. В восьми полукруглых пиалах заварили пакетики разных видов. В том числе новинки: популярный молочный улун (Lipton Green Tea Oriental Milky Oolong) и чёрный Lipton Discovery, под названием Heart of Ceylon (сердце Цейлона).

3 чашки чая в день выпивает средний житель России. В некоторых регионах — 6

Пробуют готовый чай столовыми ложками. Для дегустации чай заваривают не очень крепкий. Попутно Анастасия Стружилина, менеджер отдела развития, рассказывает, что линейка выпускаемых чаёв характерна именно для этой конкретной фабрики. Хотя Unilever владеет сетью фабрик по всему миру. Дело в том, что вкусовые предпочтения разных народов всё-таки существенно разнятся. Россия, например, в целом хранит верность чёрному чаю. Но жители больших городов, особенно молодёжь, всё чаще предпочитают зелёный.

В США чай пьют только холодный, со льдом. Причём безразлично, зимой или летом.

В Италии чаю не допросишься. Сам проверял.

В большинстве стран ценят крупнолистовой чай. Но на Ближнем Востоке, напротив, чай для заварки размалывают в мелкую пыль. И в чашку непременно добавляют немножко этой взвеси. А в Турции чай и вовсе не заваривают, а варят. Причём долго: минут сорок. Тонкие эфирные ароматы такой способ, конечно, убивает. Зато в рассуждении вкуса, напротив, позволяет выявить новые оттенки.



Предшественник чайного пакетика был изобретён торговцем Томасом Салливаном в 1904 году. Современный чайный пакетик появился на рынке в 1929 году

Тем не менее петербургская фабрика не только обслуживает Россию и ближнее зарубежье, но и поставляет свою продукцию в разные страны мира. Например, в Австралию и Новую Зеландию, во Вьетнам и Сингапур, в Израиль и Южную Африку.

В коридоре на стенах по одну сторону — живописные сюжеты, связанные с чаем и чаепитиями. По другую — таблицы, показывающие чайные предпочтения разных стран и народов. Есть и другая таблица: чайных плантаций, откуда здесь получают сырьё. Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Китай, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция, Аргентина, Кения, Танзания, Зимбабве, Малави, Уганда, Руанда. В связи с этим у меня созрел вопрос.

В чайном деле всегда находилось место романтике. Взять хоть быстроходные британские чайные клипперы. Или неторопливые русские чайные обозы, от китайской границы до самого Петербурга. А сейчас от этой романтики что-нибудь осталось?

Конечно, утверждает Анастасия. Менеджеры петербургской фабрики посещают своих коллег, например, в Польше или Англии. А маркетологи бывают и на плантациях, в самых экзотических странах вроде Танзании или Кении.

На фабрике ежегодно проводится «Чайная Академия». Сотрудники и гости предприятия углубляют свои представления не только о технологии, но и об истории и культуре чая. В рамках «Академии», например, можно составить собственную чайную смесь, или купаж. Наиболее удачные варианты здесь берут, что называется, на заметку.



В 1898 году королева Виктория посвятила Томаса Липтона в рыцари

Здесь также чтят память сэра Томаса Липтона, создателя знаменитого бренда. В одном из помещений висит его портрет. Худощавый джентльмен с корректными усиками, похожий на молодого Фолкнера.

Японцы умудрились разрекламировать свою чайную церемонию на весь мир. Хотя у других народов есть свои чайные ритуалы, не менее стойкие и не менее поэтические. В Англии, например, чай пьют обыкновенно с молоком. Причём непременно наливают чай в молоко, а не наоборот.

Кочевники и вовсе варят чай в молоке. Причём добавляют сливочное масло и курдючный бараний жир.

Получается скорее бульон, сколь сытный, столь и тонизирующий.

Потому что варят его из крепчайшего плиточного чая. Русские купцы и мещане предпочитали пить чай из блюдечка. Кипяток наливали из самовара, раздуваемого именно сапожным голенищем.

Удивительное разнообразие традиций, ритуалов и способов приготовления! Богатейшая палитра вкусов и привычек! Это показывает, что чаепитие — феномен более культурный, чем просто пищевой, а чай — воистину напиток с тысячей лиц. Остаётся он, тем не менее, неким общим знаменателем для древних и новых культур. В общем, если что и способствует сближению народов, соединяет историю и современность — так это, без сомнения, чай.