Тепловая концессия: горячие вопросы

Мэрия Новосибирска собирается заключить концессионное соглашение по передаче локальных котельных и тепловых сетей сроком на шесть лет. В городе слово «концессия» стало почти нарицательным, поэтому депутаты горсовета прервали каникулы и с большим вниманием отнеслись к обсуждению концессионного соглашения в сфере теплоснабжения Новосибирска. Корреспондент Сиб.фм побывал на обсуждении.

В 2014 году в Федеральный закон «О теплоснабжении» были внесены изменения, которые касаются, в частности, локальных котельных и тепловых сетей. Городские власти имеют право продлить аренду сетей, технологически связанных с ресурсоснабжающей организацией (а такой организацией является АО «СИБЭКО»), но локальные котельные и сети городу необходимо отдать в концессию или обслуживать самостоятельно.

В связи с этим изменением законодательства мэрия предложила заключить два концессионных соглашения, они касаются теплосетей и 21 котельной.

В сумме эти котельные составляют 12 % от общей мощности городских теплоисточников.

Договор их аренды истекает 30 декабря 2017 года, поэтому откладывать решение по концессиям нельзя. В конце июля мэрия Новосибирска разместила заявку на заключение концессионных соглашений. Срок подачи заявок истекает 28 августа. Очевидным и пока единственным претендентом на реализацию концессий является АО «СИБЭКО». Подписание соглашения по регламенту должно состояться не позднее 6 ноября.



В Новосибирске тарифы на тепло — самые низкие в СФО

По условиям соглашения концессионер должен реконструировать котельную № 35 на улице Софийской, перевести на газ котельную № 17 на улице Первомайской, осуществить мероприятия по энергосбережению и улучшению качества воды. Кроме того, провести работы по устройству линий циркуляций горячего водоснабжения от 12 ЦТП, модернизировать два участка тепловых сетей и теплообменное оборудование шести ЦТП, организовать электроснабжение двух ЦТП, повысить энергосбережение в микрорайонах Пашино и ОбьГЭС.

Расходы на создание и модернизацию локальных котельных по соглашению составят более 481 млн рублей, тепловых сетей — более 173 млн рублей.

Один город — один тариф

Обсуждение «тепловой» концессии прошло в рамках расширенного совещания постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. Перед народными избранниками с пояснениями выступили начальник департамента энергетики и ЖКХ города Андрей Колмаков, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров и заместитель мэра Данияр Сафиуллин.

Председатель комиссии Игорь Кудин начал совещание с того, что вступился за слово «концессия», которое часто используют как ругательное.

«Это вредная позиция, одна из задач муниципалитета — чтобы бизнес приходил в городское хозяйство и социальную сферу... Концессия — одна из форм государственно-частного партнёрства. Между прочим, в 20-е годы прошлого века молодая Советская Россия своё хозяйство восстановила с помощью концессий», — напомнил Кудин.

В качестве положительного примера председатель комиссии привёл концессию по реконструкции кинотеатра «Космос» под детский хоккейный центр, куда инвестор вложит 120 млн рублей.

«Побольше бы таких концессий», — заключил Кудин.



В 1926 году заработали первые два агрегата Новосибирской ТЭЦ-1

Депутаты не поверили в бескорыстие вероятного концессионера и поставили под сомнение выгоду Новосибирска от условий соглашения.

«„СИБЭКО“ — коммерческая организация, она намерена получать прибыль, почему мэрия не хочет сама эксплуатировать эти локальные котельные и сети?» — спросил депутат Дмитрий Прибаловец.

Отвечая на вопрос, Андрей Колмаков сослался на сложности организации такой работы и подчеркнул, что в Новосибирске сформирована уникальная практика — единый тариф для всех жителей города, тогда как, например, в соседнем Кемерове порядка десяти теплоснабжающих организаций и столько же тарифов.

В сложившемся порядке чиновники мэрии видят преимущество.

Вячеслав Илюхин выразил сомнение в экономическом обосновании концессионных соглашений, подготовленных мэрией.

«Я понимаю, что муниципалитет — неэффективный менеджер, а „СИБЭКО“ — эффективный... Естественно, они идут на конкурс с расчётами, которые устраивают их... Мэрия контролирует „СИБЭКО“?.. Нам говорят: (чиновники, — прим. Сиб.фм) мы вместе с вами несём ответственность за принятые решения.

Я не готов нести ответственность за те решения, которые принимает мэрия, не советуясь с депутатами, только делая вид, что она советуется.

Нас собрали 23 августа, а 28-го завершается приём заявок по концессиям», — сказал депутат.

Андрей Колмаков отметил, что мэр Новосибирска внёс в горсовет проект концессионного соглашения ещё 28 июля, но депутаты могли не знать этого, поскольку находились на каникулах. Чиновник также отметил, что ни при каких обстоятельствах мэрия не несёт денежной ответственности перед «СИБЭКО», а рамки самих соглашений закрепляют те же условия взаимодействия с этой организацией, что существуют сейчас.

Девять вопросов Натальи Пинус

Депутат Наталья Пинус выразила сожаление о том, что в рабочую группу по подготовке концессионных соглашений не был включён ни один депутат горсовета. Её поддержал Игорь Кудин, он заметил, что такую практику необходимо изменить.

По словам Натальи Пинус, все процедуры по концессии проведены, 29 августа уже будет подведён итог, в этой ситуации невозможно внести поправки, можно только отменить конкурс или согласиться с тем, что есть.

«Я подготовила девять вопросов по концессии и отправила их вчера в мэрию. Есть ли смысл задавать их сейчас?» — спросила Пинус.

Депутат всё-таки задала несколько вопросов чиновникам мэрии:

— Я не нашла в документах концессии раздел о согласовании с департаментом по тарифам метода определения тарифа — например, в «мусорной» концессии он есть. Является ли его отсутствие причиной для отмены конкурса?

Андрей Колмаков ответил, что метод был согласован, и он есть в конкурсных документах. В свою очередь, Гарей Асмодьяров рассказал, что метод регулирования согласован как метод долгосрочной индексации. «Он нами учтён при формировании операционных расходов, подконтрольных и расходов на топливно-энергетические ресурсы», — сказал чиновник.

Наталья Пинус также поинтересовалась, будет ли «СИБЭКО» тратить собственные средства на выполнение условий концессий или привлекать заёмные средства?

Асмодьяров ответил, что в условиях концессии не учтены расходы на возврат заёмных средств.

«Мы исходили из того, что заёмные средства утяжеляют кредит, поэтому они не учитывались в этих концессионных соглашениях», — подчеркнул он.

Последний вопрос Натальи Пинус касался штрафа за неисполнение концессионного соглашения. Его сумма — 50 тысяч рублей, при этом не оговорены условия его применения, возможность его использовать один раз или больше, а также какие нарушения будут наказываться.

«Мы долго ломали копья... я прямо скажу, мы специально оставили вот такое вот... по большому счёту, мы 50 тысяч хоть каждый день можем вписывать при неисполнении каких-то условий, каких-то мероприятий, которые делаются... Мы всё-таки уверены в партнёре», — сказал в ответ Колмаков.

В свою очередь депутат Прибаловец предложил внести в условия концессионных соглашений более жёсткие санкции.

Что изменится?

Заместитель председателя горсовета Юрий Зарубин попросил объяснить, чем по существу отличается предложенная концессия от прежней аренды.

По словам Асмодьярова, отличие в том, что сейчас «СИБЭКО» оплачивает МУП «Энергия» арендную плату за локальные котельные, а муниципальное предприятие за эти деньги заказывает ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения. В условиях концессии СИБЭКО не будет передавать эти средства муниципалитету, а напрямую станет расходовать поступившие от потребителя средства на согласованную программу ремонта.

Депутат Ренат Сулейманов поинтересовался судьбой имущественного комплекса, отдаваемого в концессию. Чиновники заверили его, что все котельные и теплотрассы через шесть лет останутся в муниципальной собственности.

На вопрос депутатов о возможном росте тарифа во время действия концессии Гарей Асмодьяров ответил однозначно отрицательно.

«Повышения тарифа по причине заключения концессии не будет.

Особенность формирования долгосрочной модели позволяет в обозримой перспективе на шесть лет посмотреть подконтрольные и другие расходы... Операционные расходы мы сформировали, и концессионер будет в этих рамках работать», — сказал руководитель департамента по тарифам.

Он подчеркнул, что «тарифно-балансовые последствия — это был первый краеугольный камень, который был департаментом проанализирован: никаких финансовых последствий для населения быть не должно... Все решения для концессии сформированы с учётом действующей модели, которая сегодня реализуется „СИБЭКО“, и все экономические параметры перенесены, поэтому никакого повышения тарифа не может быть: ни в ближайший год, ни потом».

Фотография Вадима Махорова из архива Сиб.фм

Подводя для журналистов итоги совещания, Данияр Сафиуллин снова услышал вопрос о выгоде «СИБЭКО».

«Выгода „СИБЭКО“ — не наша забота. Прорабатывая условия концессионного соглашения, мы заботились в первую очередь о том, чтобы не снижалась надёжность системы теплоснабжения, чтобы сохранялась оперативность реагирования аварийных служб на вызовы.

Мы старались снизить риски для жителей нашего города», — отметил вице-мэр.

Игорь Кудин в заключение ещё раз повторил, что вопрос повышения тарифа не рассматривается.

«Для нас актуален вопрос контроля за исполнением условий концессии, каждая копейка должна использоваться целевым образом, — сказал он. — И департамент энергетики, и наша комиссия будем делать максимум, чтобы все деньги — 655 млн рублей — действительно пошли на улучшение материально-технической базы наших котельных, чтобы это имущество через шесть лет вернулось к нам в улучшенном и модернизированном состоянии».