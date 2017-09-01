Не только иврит и кипа

Новосибирск — настоящий плавильный котёл, в городе живут представители нескольких десятков национальностей. Но школа с национальным компонентом образования — учебное учреждение, уникальное для многонационального города. В первый день нового учебного года писатель Виталий Сероклинов и фотограф Елена Полякова отправились в специализированный еврейский лицей «Ор Авнер» — посмотреть, какие дети там учится и чему их учат.

Школа эта, на первый взгляд, самая обычная, даже сайт у неё типовой, рекомендованный Рособразованием: родителям учеников на сайте, как и везде, напоминают о школьной форме — сарафанах и жилетах «Оксфорд», а дети, как и в школе моей дочери-восьмиклассницы, поздравляют учителей с Международным женским днём. Ещё тут радуются победам на научно-практических конференциях с интересными темами: «Как поселить двух незнакомых друг другу песчанок вместе», «Координаты нашей жизни» и «Роль красного в повестях А. И. Куприна» и отправляют победителей школьной олимпиады в далёкий Питер, соревноваться с такими же победителями на федеральном уровне. Даже в том, что школа находится на улице Шекспира, ничего необычного нет: дочкина «двести вторая», например, стоит вообще на улице Белинского.

Вот только олимпиада эта называется «Даркейн — 5777», и занимаются на ней изучением предметов еврейского наследия, а 5777-й — текущий год по еврейскому календарю.

168 первоклассников в Новосибирске в 2017 году

И всё потому, что школа эта — специализированный лицей с этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер» («Свет Авнера»).

Необычного тут, конечно, хватает, взять хотя бы количество учеников: их чуть больше шестидесяти на все классы, и это при двадцати двух преподавателях.

— Представляешь, тридцать шесть! — шепчет во время сегодняшнего выступления местного детского певческого коллектива на линейке, посвящённой Дню знаний, мама кого-то из здешних первоклашек, которых все сегодня поздравляют.

— Тридцать шесть человек в классе, куда моя должна была пойти — и это ещё двое болеют!

Я это тоже представляю: в стране, согласно статистике, в этом году первоклассников с избытком, и в школе дочери, кажется, заканчиваются буквы под названия классов, дошли уже до середины алфавита. Какая уж тут «одна семья», как называли свою школу на торжественной линейке моей Сашки, когда эта семья уже не помещается во внутреннем — немаленьком при этом — школьном дворе!

В школе «Ор Авнер», которую все тоже называют семьёй, и в это веришь сразу, всё устроено как раз по-семейному.



«Авнер» дословно переводится с иврита как «отец — свеча»

Уже перед началом линейки тут радостная суета: в столовой — столовая своя, с трёхразовым кошерным питанием — приготовили множество красивых блюд из фруктов; танцоры и певцы репетируют последние номера, шумно прерываясь на встречи одноклассников и кого-то помладше; фотографирует своих детей — теперь в лицее учатся двое его мальчишек, вдобавок к дочери-второкласснице — многодетный отец и художник Слава Мизин; шестиклассник в кипе (кипа тут обязательная для ношения, как жилетка «Оксфорд», но никто не будет наказывать за её отсутствие — один из певцов вообще в бейсболке) подсаживает дошколят, пришедших с мамами-папами и старшими братьями и сёстрами, на пони — до начала линейки ещё есть время, можно сделать несколько кругов по школьному двору. Школа — двухэтажное здание со свежим сайдингом и уютными кабинетами на шесть-восемь-десять человек, оборудованных всем необходимым, к празднику украшена воздушными шарами, а на входе стоят уже столы с теми самыми композициями из свежих фруктов от местной столовой.

— Это не кейтеринг, — говорит Галина Фёдоровна, здешний бессменный директор, — всё сами, мы всегда всё сами.

У нас вообще любой праздник в школе начинается с угощения, по еврейской традиции.

Традиции тут чтут, один из предметов так и называется — «Традиции», он тут добавкой к основной программе, как и изучение иврита. Ещё тут чтут «десятину», которую правоверные евреи жертвуют из своих заработков на благотворительность, но для всех учеников учёба тут бесплатна, благотворительность — исключительно по желанию, тут есть даже семьи, которым община помогает с обустройством, одеждой и питанием:

«Времена нынче тяжёлые,

без взаимовыручки никуда»,

— вздыхает директор.

Перед началом учебного года учредители благотворительного фонда «Ор Авнер», основавшего сеть школ по всему СНГ, собирают заявки от своих подопечных, и вскоре всё необходимое оказывается на месте: будь это новенькие парты или оргтехника, расходные материалы для учеников или игрушки для первоклассников — в этом году малышей больше обычного, пять девочек и пять мальчиков, у них даже кабинет особый, большой, с мягким ковром, местом для игр и с портретами классиков, от Есенина и Крылова до Агнии Барто и Сергея Михалкова.

А пока идёт чуть опоздавшая с началом торжественная линейка, мне снова рассказывают о семье — и учителя, и, самое главное, ученики. Учителям тут простор для творчества: когда в классе пять-шесть-семь человек, хватает времени для каждого, все остаются довольны, и нет к вечеру (первоклашки находятся в лицее до 16:00, их собирают на автобусе и после занятий развозят назад) усталости и раздражительности, которая накапливалась на предыдущем месте работы у многих.

Зарплаты, кстати, в лицее обычные,

так что идут сюда совсем не за деньгами,

привлекает педагогов совсем другое.

Мальчишки во дворе словоохотливо «жалуются» со смехом, что без «забытого» домашнего задания тут не отсидишься на галёрке — её тут и нет, всё равно спросят по полной, зато если заболел или пропустил что-то из важного в школьной программе, учителя будут помогать, пока не наверстаешь — пусть даже в июне и после завершения учёбы.

158 тысяч евреев проживали в России в 2010 году, по данным переписи населения

Один вопрос я во время подготовки к торжественной линейке порывался задать директору, да всё как-то не было повода: есть ли какие-то особенности сосуществования еврейского лицея с внешним миром, ведь Новосибирск, мягко говоря, не столица толерантности. Но пока всех поздравлял с началом учебного года главный раввин Новосибирска и Новосибирской области Шнеур-Залман Заклас, который привёл уже шестого своего ребёнка в первый класс «Ор Авнера», Галина Фёдоровна призналась сама, что за семнадцать лет работы лицея тут не было ни одного инцидента, связанного с национальными отношениями, не говоря уж о том, чтобы подрался кто-то из учеников. А на мой шаблонный вопрос о медалистах-выпускниках, которыми лицей, вероятно, гордится, пожала плечами и сказала, что за медалистами тут не гонятся, а гордятся больше тем, что девять лет в лицее училась девочка с диагнозом «аутизм», в этом году ставшая выпускницей, и всё это время дети помогали ей, познавая уроки толерантности на практике и оставаясь людьми...

Кстати, та работа о «незнакомых песчанках», которым удалось ужиться вместе, стала призёром школьной научно-практической конференции.

И уж если песчанкам удаётся уживаться,

то людям это и подавно делать необходимо.

Может, тогда Новосибирск и станет наконец столицей не только Сибири, но и толерантного отношения друг к другу.

А пока — с Днём знаний!