Королевы на колясках

Конкурсами красоты никого не удивишь. Но этот — исключительный: участницы выкатываются на сцену новосибирского театра «Глобус» на инвалидных колясках. 6 сентября прошёл IV Международный конкурс красоты «Мисс Интеграция». Корреспондент Сиб.фм заглянул за кулисы конкурса и немного — в душу участницам.

Через тысячи километров — к вере в себя

До выхода на сцену — пять минут. За плотно задёрнутыми кулисами — двенадцать девчонок в юбках в горошек, с ярким макияжем и длинными локонами выкатываются на колясках на сцену. Сейчас им предстоит исполнить танец в парах с партнёрами-танцовщиками. Целую неделю они репетировали эти танцы вместе с хореографом Яной Ерофеевой — единственной в Новосибирске, кто ставит танцы на инвалидных колясках.

Перед участницами конкурса красоты лучшие фотографы Новосибирска встают на колени. Девушки кокетливо улыбаются им, расправляют юбочки. А кто-то делает селфи на телефон.

— Ох, девчонки, что-то я волнуюсь — руки немеют. Все ли движения я запомнила? А вдруг что-то забуду? — сокрушается одна из красавиц.

— Спокойно, я сто раз так делала, — смеётся соседка.

Девушки подхватывают и заливаются смехом, снимая напряжение.

Все волнуются. Для кого-то этот выход на сцену — первый в жизни. Но многие участницы уже имеют за спиной опыт таких конкурсов, международного уровня в том числе.

В Новосибирск они приехали из Донецка, Смоленска, Краснодара, Астаны, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирской, Иркутской и Владимирской областей. Для людей в инвалидных колясках любая поездка — это целое приключение и испытание. Решаются немногие.

Мерилин Монро на коляске

Выход на сцену немного затягивается — организаторы ждут мэра. Но вот Анатолий Локоть появляется в зале, и на сцене начинают наводить порядок: для начала отодвигают фотографов за боковые кулисы. На сцене только конкурсантки и их партнёры по танцам. Ведущие объявляют танец...

Ритм, музыка, рука партнёра, яркий свет софитов. Все волнения, комплексы, страхи растворяются в танце.

После этого — представление, так называемая «визитка». Девушки готовятся к выходу на сцену: их двенадцать, а гардеробная одна. Кто-то переодевается просто на месте, не дожидаясь, когда освободится ширма.

— Помогите, пожалуйста, застегнуть сзади платье, — обращается ко мне брюнетка с номером «9». Это Севда Алиева. Она приехала из Астаны Республики Казахстан. Севда готовится исполнить на фортепиано мелодию собственного сочинения.



«Мисс Море внутри» назывался первый в Новосибирске конкурс красоты для девушек в инвалидных колясках в 2014 году

Марина Шувалова из Владимира приковывает мужские взгляды воздушной внешностью легендарной блондинки Мерилин Монро. На «визитку» она надела платье без бретелек, но переживает, что оно сползёт. Две другие участницы помогают ей поправить корсет перед выступлением.

— Ты только на тормоз сначала встань, а то уезжаешь, — говорит одна из них.

Всё проходит на одном дыхании: после «визитки» — дефиле в национальных костюмах. Затем — интеллектуальный конкурс, который был больше рассчитан на нестандартное мышление и чувство юмора конкурсанток, а также быструю реакцию: кто первым поднял свою табличку с номером — тот и отвечает, зарабатывая баллы.

Стреляют — мы привыкли

Руки, сжатые в кулаки, на коленях. Девушка с красной помадой на губах устремила холодный и упрямый взгляд в сторону. Помощница поправляет ей локоны. Нажимаю на кнопку затвора. Заметив фотографа, девушка расплывается в улыбке — открытой и искренней. Пока есть несколько минут до выхода на сцену, знакомимся.

Валерия Леонова приехала на конкурс красоты из Донецка. Она не может ходить почти с рождения: перенесённый в девять месяцев грипп дал осложнения на ноги.

Валерия занимается пауэрлифтингом, работает на дому оператором видеонаблюдения и учится на педагога по адаптивной физической культуре.

Чтобы попасть на конкурс красоты, Валерии пришлось проделать непростой путь: из Донецка на автобусе в Ростов-на-Дону её сопровождала мама, дальше девушка добиралась самостоятельно на самолёте.

— Как сейчас в Донецке — спокойная обстановка? — не могу удержаться от вопроса.

— У нас в Донецке стабильность, — улыбается Валерия. — Стабильно слышно взрывы.

Мы уже привыкли: вечером начинают стрелять — и до утра. Понимаешь уже, откуда стреляют, чем стреляют и куда. Что тут сделаешь?

Включаешь погромче телевизор, и всё.

— Во время опасности человек бежит, чтобы спрятаться в укрытие. На коляске ты менее мобильна. Не страшно тебе?

— А тут не то чтобы страх. Тут выбора нет. Всё равно если даже начнут обстреливать наш район, дом, далеко мы не убежим. У меня подружки (на колясках — прим. Сиб.фм) прячутся в подвале. А так всё равно сидишь дома. Не будешь же каждый раз с пятого этажа спускаться в подвал. Вообще я скажу так: у нас в Донецке очень храбрые девушки. Даже чересчур, наверное.

В своей «визитной карточке» Валерия рассказала со сцены о мечте прыгнуть с парашютом и любимом хобби — плетении фенечек. После выступления идём с ней в гримёрку, где девушку ждал сюрприз. Курьер принёс большой букет роз от подруги.

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— Как же жалко его будет здесь оставить, — сокрушается Валерия, любуясь цветами. — Ну, как я его с собой возьму? (в итоге забрала — прим. Сиб.фм)

Красное платье с длинным рукавом, в которое Валерия переоделась перед завершающим конкурс танцем, подчёркивает атлетически сложенную фигуру девушки.

— Лера, покажи бицуху, — навожу на неё объектив.

Валерия смеётся и с гордостью сжимает руку в локте, демонстрируя результат усердных тренировок. Затем ныряет в сумку, чтобы продемонстрировать другие плоды труда — плетёные фенечки. Заметив фенечки на моей руке, говорит: «Выбирай, какие и сколько захочешь!» Я выбираю три штуки и тут же надеваю на руку.

— Я много чем занимаюсь. Хватаюсь за всё.

Я люблю жизнь такой, какая она есть. Да, бывают проблемы, плохие дни — я же тоже человек.

Но при этом не нужно закрываться в себе.

После конкурса расправляются крылья

Пока жюри совещается и подсчитывает баллы, а на сцене выступают танцовщики, беседуем с организатором конкурса Ольгой Стволовой. Четыре года назад они с Анной Милашкиной и Ириной Рябовой решили провести конкурс красоты для девушек на колясках, зная не понаслышке, насколько непросто даётся обрести уверенность в себе: Ольга, Анна и Ирина тоже не расстаются с инвалидными креслами.

— Первый конкурс вообще проводился в столовой в рамках фестиваля, — рассказывает Ольга, приветливо махая рукой проходящим мимо знакомым в фойе. — И после него у девушек буквально расправились крылья: кто-то из конкурсанток устроился на работу, а до этого боялся. Кто-то сдал на водительские права.

Люди поверили в себя, у них загорелись глаза. Они захотели чего-то большего. Увидев это, мы поняли: нужно проводить этот конкурс дальше.

— Почему назвали «Мисс Интеграция»?

— Смысл интеграции в том, что мы хотим интегрировать девушек в современное общество. Интегрировать как самих участниц, чтобы они стали ещё более активными и уверенными в себе, так и зрителей с инвалидностью, чтобы они видели для себя пример: если эти девушки идут вперёд, значит, и я могу. Нам важно равняться на кого-то.

Ольга Стволова известна работой театральной студии, которую она открыла. Главный её проект — спектакль «Моя сказка».

— Знаете, мы часто привыкаем жить в зоне комфорта, со своими близкими, когда никто на тебя косо не смотрит, сидишь дома или ходишь в гости только к близким друзьям. Тем более доступной среды нет, всё очень сложно. И тут мы забываем о том, что на самом деле это скучная жизнь.

А этот конкурс показал девушкам, что есть другая жизнь. Что им на самом деле нравится быть в центре внимания, хорошо выглядеть. Они получили этот заряд адреналина и пошли дальше.



17 388 рублей 70 копеек — средний размер пенсионных выплат инвалидам в России

Ольга отметила, что в театре «Глобус» удобно проводить этот конкурс, поскольку здесь достаточно доступная среда: сцена расположена низко, зрителям удобно смотреть на девушек в колясках. По краям сцены расположены пандусы, по которым легко и удобно заезжать из зала на сцену.

Основным организатором конкурса красоты выступает общественная организация «Финист», в которую входят Ирина и Анна. Организаторы берут на себя расходы на проживание — конкурсантки тратятся только на дорогу. Приятное дополнение к участию в конкурсе — бесплатная двухнедельная реабилитация в центре для людей с опорно-двигательными проблемами «Ортос». Правда, девушкам из других стран такую возможность предоставить не смогли — из-за бюрократических препон.

Кроме меня самой никто не поможет

Корону и приятные дорогие призы с цветами от спонсоров получила каждая девушка. И каждой присвоен титул: «Мисс Привлекательность», «Мисс Активность», «Мисс Грация»... Но осталась интрига: кто же победительница?

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Ведущие объявляют «Вторую вице-мисс Интеграция» — ею становится Марина Сорочан из Краснодара, на груди которой уже красуются ленточки «Мисс Грация» и «Мисс Интернет» — за приз зрительских симпатий.

Титул «Вице-мисс Интеграция» завоевала Алёна Милешина из села Ярки Новосибирской области.

Барабанная дробь — и победительницей международного конкурса красоты «Мисс Интеграция» становится Анастасия Блинова из Томска. Анастасия активнее всех отвечала на вопросы интеллектуального конкурса и не оставила равнодушными ведущих своим светящимся национальным нарядом. Корону ей вручала «Мисс Интеграция 2016» Валерия Ермакова из города Белова Кемеровской области.

Стоило ведущим объявить окончание конкурса, к девушкам кинулись их друзья, близкие и просто желающие с ними сфотографироваться.

Вокруг Анастасии столпилось больше всего поклонников.

— Я не ожидала, правда, что стану победительницей. Даже не думала об этом. Это просто чудо! — захлёбывалась она нахлынувшими эмоциями.

Грустная правда: всех трёх победительниц объединяет то, что в инвалидной коляске они оказались после ДТП.

Алёна Милешина гладила новую инвалидную коляску, подаренную ей партнёрами конкурса, и едва сдерживала слёзы радости.

— На старой коляске тяжело и неудобно, — поделилась она. — А новая коляска — активного типа. Она легче намного, и в ней удобнее передвигаться. А в этой — нет. Она и большая очень.

— Новая коляска дорого стоит?

— Да, порядка 100 тысяч рублей и дороже. У нас таких денег нет.

Марину Сорочан я поймала буквально в последний момент, когда она уходила со сцены.

— Корона на своём месте, — не могу удержаться от комплимента.

— Для себя я всегда королева по жизни, — улыбается Марина.

— А чем королева по жизни занимается?

— Всё своё время я посвящаю реабилитации: каждый день тренажёрный зал, учусь заново ходить. У меня есть цель — встать на ноги. Я к ней стремлюсь и ни капельки от неё не отхожу.

Марина оказалась в коляске в январе 2014 года после ДТП: подруга за рулём автомобиля пошла на обгон и не справилась с управлением. Тогда Марина училась в вузе МВД.

— После этого я долго лежала в реанимации. Нельзя было садиться. Слёзы, боль, потеря учёбы и друзей. Всё это было тяжело, но спустя время собралась с мыслями и поняла, что кроме меня никто не поможет. Поэтому только вперёд — за победой!