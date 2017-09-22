 

Тест-драйвом по Сибири

 Как протестировать автозапчасти экспедиции по сибирскому «Золотому кольцу»  22 сентября, 14:37

Андрей Жданов
литератор
&

автомобильные запчасти
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Тест-драйвом по Сибири
Фотографии Ильнара Салахиева

22 сентября из Новосибирска стартовал автопробег, или, как называют его организаторы, тест-драйв по маршруту так называемого сибирского «золотого кольца». Корреспондент Сиб.фм вошёл в команду автопробега и передал первый материал — пока со старта.

Цель тест-драйва — проверить надёжность автозапчастей бренда Avantech в условиях непредсказуемой сибирской осени. Собственно, пробег и организован региональным представительством компании.

Немного истории: этот бренд разработан в Южной Корее ещё в середине 2000-х годов как проект по выводу на российский рынок запчастей высокого качества с адаптированным для российского покупателя ассортиментом и конкурентоспособной ценой. Среди многих участников проекта победителем была признана компания Avantech Parts Group. С 2006 года этот бренд начал экспансию в Россию, начиная, естественно, с Дальнего Востока.

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Как говорят организаторы автопробега, «мы докажем, что до красивейших мест Сибири реально добраться на своей б/у машине. Что автопутешествие по родной стране — это круто и легко, но перед ним стоит проверить своего „железного коня“. И если какой-то узел требует замены, то автозапчасти Avantech подойдут на твою машину».

Из пяти автомобилей, участвующих в экспедиции, запчасти Avantech поставлены на Nissan X-Trail. По дороге их будут регулярно осматривать, чтобы убедиться в их надёжности. Тестировать, однако, будут и людей — участников пробега, среди которых не только профессиональные водители, но и популярные автоблогеры, представители СМИ, видеооператоры. Пробег пройдёт как по крупным городам, так и по вполне захолустным местам.

Маршрут протяжённостью около 4 500 км впечатляет: Новосибирск — Красноярск — Абакан — Саяногорск — Кемерово — Новокузнецк — Шерегеш — Артыбаш (Телецкое озеро) — Перевал Кату-Ярык — Акташ — Кош-Агач — Чемал — Горно-Алтайск — Белокуриха — Бийск — Барнаул — Новосибирск. Маршрут построен таким образом, что автопробег будет проходить не только по асфальтированным трассам, но и по грунтовым, горным и каменистым дорогам.

Путешествие займёт не менее двух недель, с дороги блогеры будут постить свои впечатления, фото и видео, которые будут выкладываться в соцсети и YouTube, а по итогам тест-драйва будет смонтирован фильм.

То, что фильм может получиться зрелищным и впечатляющим, можно догадаться: снимать будут на две камеры, кроме того, обещаны — как без этого! — и съёмки с квадрокоптера.

По крайней мере, на церемонии торжественного старта и операторы, и квадрокоптер успешно своё отработали.

Интригует не только «поведение» автомобилей в условиях сибирских дорог и бездорожья, но и экстремальная программа, подготовленная организаторами для блогеров и журналистов. «Посмотрим, смогут ли они подняться по отвесной скале или нырнуть в холодные воды Телецкого озера — говорит представитель регионального отделения бренда Avantech Никита Алёкминский, участвующий в тест-драйве. — Будет интересно наблюдать, как лидеры мнений выходят за рамки своего образа жизни».


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Программа в самом деле впечатляет: заповедник «Столбы», подъём до «Китайской стенки» и мастер-класс по альпинизму, посещение Саяно-Шушенской ГЭС и Боярской писаницы, рыбалка на Енисее, гонки на квадроциклах в Шерегеше, дайвинг на Телецком озере, водопад «Учар», гейзерово озеро, сплав по Катуни и куча других развлечений и испытаний. Кроме того, обещаны тесты в каждом крупном городе по маршруту. В общем, можно не сомневаться, что впечатлений и материала хватит и на ежедневные публикации в соцсетях, и на полноценный путевой дневник или репортаж по итогам автопробега.

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