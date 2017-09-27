Что делать с мусором?

Депутаты горсовета собрали круглый стол, чтобы обсудить мусорную концессию — строительство двух мусоросортировочных заводов и двух полигонов в долине реки Издревой и Верх-Туле — для правого и левого берега Оби. На встречу кроме муниципальных депутатов были приглашены их коллеги из заксобрания, общественники и представители сторон, заключивших концессионное соглашение — правительства Новосибирской области и компании «Экология-Новосибирск». В ходе почти трёхчасового обсуждения выяснилось, что на ситуацию по-разному смотрят не только общественники и концессионеры, но и сами депутаты горсовета. Корреспондент Сиб.фм выслушал мнение всех заинтересованных участников диалога.

Тариф вырастет. На сколько?

Круглый стол провёл председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. Началось мероприятие с доклада заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам «Экологии-Новосибирск» Юрия Туктарова.

Он рассказал об основных характеристиках проекта мусорной концессии и обрисовал общую ситуацию. По его словам, запланированные в проекте полигоны — значительно более современные, чем те, что эксплуатируются сейчас; в частности, каждый метровый слой мусора будет закрываться землёй, таким образом, объект будет более экологичным и безопасным. Полигоны планируется использовать не только для «новосибирского» мусора, но свозить его со всей региональной агломерации — в радиусе 50 километров от областного центра.

По словам Юрия Туктарова, в проект компания уже вложила порядка 200 млн рублей. В том числе были проведены исследования орнитологов из СО РАН. Они заключили, что краснокнижных птиц на территории будущих полигонов нет.

Туктаров призвал разделить человеческие эмоции, связанные с мусорной концессией,

и юридические условия.

400 человек вышли 2 апреля 2017 года на митинг против размещения мусорного полига возле реки Издревой

Он отметил, что нет ни одного формального препятствия для дальнейшей реализации концессии.

Депутат горсовета Наталья Пинус напомнила о том, что недавно 75 % компании «Экология-Новосибирск» приобрела группа компаний «ВИС», которая, по информации СМИ, собирается провести ревизию проекта. «Стоит ли обсуждать проект в современном виде? — спросила депутат. — А также рассматривать его вкупе с двумя дополнительными соглашениями, которые отказалось согласовать управление Федеральной антимонопольной службы?»

«Вхождение партнёра в проект общих параметров концепции не меняет. Коллеги имеют опыт строительства подобных объектов. О ревизии компания расскажет сама, но состав акционеров сохранился, и я, в том числе, остался и вахту буду нести, пока хватит сил, — сказал Туктаров. — Одна из причин объединения усилий — это дополнительная экспертиза в строительстве и технологии, которая поможет снизить капитальные затраты и повысить технологичность проекта».

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка озвучил позицию правительства относительно решений Федеральной антимонопольной службы, не одобрившей дополнительные соглашения по концессии.

«Что касается ФАС, то мы дважды обращались в ФАС региональный и федеральный и решили заключить два соглашения, поскольку, по нашему мнению, федеральным органом исполнительной власти вопрос не был рассмотрен по существу... По нашему мнению, мы существенные условия концессионного соглашения [в этих дополнительных соглашениях, — прим. Сиб.фм] не изменяли. И готовы заключить третье — о том, что всё вторсырьё исключается из объёма валовой выручки, это регулируется департаментом по тарифам», — сказал Сёмка.

Следующий вопрос от общественника Виктора Козодоя касался ещё одного согласования — с авиаконцерном «Сухой», поскольку было опубликовано письмо с его отказом.

«Как нет препятствий для проекта,

если есть запрет компании?» — сказал Козодой.

Кроме того, он просил объяснить: в чём интерес потребителей и каким планируется повышение тарифа?

Туктаров подтвердил, что концерн «Сухой» не согласовал строительство полигона в долине реки Издревой, но, на его взгляд, это не существенно, поскольку 30 сентября должен вступить в силу закон, в который внесены существенные поправки: отменяется требование расположения полигона не ближе 15 километров от аэродрома (вводится зонирование и индивидуальный подход к каждому полигону); а также изменяется орган, который согласует строительство. Теперь это будет Минтропторг, от которого одобрение строительства мусорных полигонов давно получено.

Что касается тарифа, то он будет уменьшаться на размер от выручки полученного вторсырья, отметил Туктаров.

Руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров дополнил ответ. «Исходя из тех материалов, которые были представлены ООО „Экология-Новосибирск“ для заключения концессионного соглашения, повышение тарифа получилось в 2,7 раза — это расчётный, а не конечный результат», — подчеркнул чиновник. Просчёт проекта и возможных вариантов будут ещё проанализированы с точки зрения экономики.

Асмодьяров также отметил, что применение более сложных технологий, чем используемые на Гусинобродском полигоне, приведёт к повышению тарифа, поскольку «это дополнительные капитальные расходы».

Депутат Ренат Сулейманов попросил уточнить: сколько повышение тарифа составит в рублях?

Один кубометр мусора, по словам Асмодьярова, будет обходиться потребителям в 450 рублей.



28 августа Владимир Городецкий приостановил реализацию «мусорной» концессии

При среднем накоплении мусора в размере 2,38 кубометра на человека можно оценить расход в год — 2,4 тысячи рублей на человека. Это исходя из предложения концессионера.

Депутат Александр Бурмистров напомнил, что тема концессии возникла в связи с тем, что федеральный закон с января 2019 года запрещает захоронение вторсырья, а также о том, что в области есть завод № 2, который занимается сортировкой мусора по тарифу 60 рублей за кубометр. «В чём, с юридической точки зрения, состоит необходимость нового завода с тарифом сортировки 350 рублей — в шесть раз дороже? — спросил он. — Второй вопрос: кто-то искал альтернативного инвестора?»

«Вам представить протоколы совещаний? — переспросил Сергей Сёмка. — Вы слышали, наверное, интервью областного прокурора, который сказал, что по законодательству всё было сделано правильно... Информация была опубликована, все потенциальные инвесторы могли принять участие в конкурсе».

Далее Александр Бурмистров подытожил свою позицию двумя короткими тезисами.

«Первое: мусорная концессия была заключена не в интересах жителей Новосибирска.

Второе: в её заключении не было

никакой необходимости», — считает он.

Депутат заксобрания Евгений Смышляев выразил сомнение, могли ли участвовать другие компании в концессии, если первый договор аренды небольшого участка земли на территории будущей концессии был сдан в аренду за полгода до подачи заявки «Экологией-Новосибирск».

«Договор аренды был заключён в октябре [2016 года — прим. Сиб.фм], предыдущий договор аренды был, — признал Юрий Туктаров, — но не с концессионером и не в рамках концессионного соглашения».

Появится новый монополист?

Бывшего депутата, руководителя районного отделения партии «Родина» Андрея Гудовского заинтересовало: в чём экономическая целесообразность для области заключать концессию на 40 лет, если срок окупаемости проекта — 12 лет?

«Я прошу прощения за ответ вопросом на вопрос: пусть кто-то предложит формулу, как зависит срок соглашения от срока окупаемости... Почему максимальный срок аренды на землю — до 49 лет?» — сказал Сергей Сёмка.

Следующий вопрос Гудовского о создании в области нового монополиста получил более внятный ответ.

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«Мы не создаём монополиста — это наше областное имущество, — сказал вице-губернатор. — Если на областной собственности будет собираться львиная доля мусора из агломерации, ничего плохого в этом нет».

Кроме того, Сёмка прокомментировал и тему гарантирования концессионеру доходов при снижении объёмов работы, ведь это не мотивирует его развития и вообще успешной работы на рынке.

«Мы не гарантируем доходность, мы гарантируем объём мусора, гарантируем работу. Мы снизили минимальный объём вторым дополнительным соглашением с 800 тысяч тонн до 728 — на 9 %. Замеры департамента по тарифам говорят, что мы в агломерации собираем 1,1 млн тонн мусора в год.

Постепенно будет введён раздельный сбор мусора, по различным оценкам это составит 10–20 %.

При этом каждый год объём мусора прирастает на 4 %. Наши риски сводятся к нулю», — резюмировал вице-губернатор.

Гудовский также обратился к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву: «Будет ли рассмотрен проект на сессии горсовета и заявлена позиция представительного органа власти? Потому что эта проблема касается всех жителей города».

«На сессии вопрос не планировался, это вопрос не нашей компетенции, а правительства Новосибирской области, — ответил Асанцев.

— Кроме того, совет депутатов не является экспертным органом, поэтому нам делать

выводы по целесообразности строительства —

не совсем корректно.

А тарифами занимается соответствующий департамент правительства».

Депутат заксобрания Илья Поляков заметил, что концессионеры не считают существенным изменением соглашения ни изменение земельного участка, ни замену комплекса оборудования. Его также смущает, что раздельный сбор мусора может сократить объём сырья для переработки, а с другой стороны, незаинтересованный в этом монополист может тормозить внедрение этой технологии.

Наталья Пинус напомнила об открытом письме, которое подписали более 100 человек, среди них —функционеры разных партий, депутаты всех уровней вплоть до госдумы и общественники — с предложением разорвать концессионное соглашение.

«Поскольку, по мнению УФАС, невозможно существенное изменение условий концессии, то подобные обсуждения ведут только к затягиванию вопроса», — считает она.

Депутат Сергей Бондаренко занял прямо противоположную позицию.

«Я в этом немножко понимаю. Обратите внимание: полигон — кладбище, сжигание — кремация. Захоронение отходов и прочее, прочее... технология одна и та же. Другое дело — есть ли за этой технологией профессионалы, которые в состоянии довести тот или иной вопрос до логического завершения... Поэтому я буду поддерживать мусорную концессию.

Коллеги, смените гнев на милость: мы делаем важное и нужное дело для города».

Мусорную проблему придётся решать

Депутат заксобрания Вадим Агеенко уже больше года возглавляет специальную рабочую группу регионального парламента по мусорной концессии. Он отметил, что пока в действие не вступил новый закон, на который ссылался Туктаров, концессия не может быть осуществлена.

«Когда вы здесь говорите, что у нас нет юридических препятствий — меня это просто коробит. Я думаю так нельзя себя с депутатами вести», — сказал он представителю компании «Экология-Новосибирск».

Агеенко рассказал, что в рабочей группе проводили расчёт нового тарифа. «В него входит накопление, хранение, транспортировка, потом захоронение, и государство регулирует только последний пункт.

И мы уже посчитали: тариф будет 450 рублей, а сейчас он 42 рубля...

По нашим расчётам, тариф с 2019 года будет 150 рублей с человека, а сейчас порядка 35, — рост может оказаться пятикратным».

Депутат считает, что для сдерживания роста тарифа в бюджете денег нет. Он напомнил, что в соответствии с концессионным соглашением, инвестор должен был построить часть производства к четвёртому кварталу 2017 года, а сейчас прикрывается нормой о том, что завершение строительства осуществляется через 33 месяца после получения земли.

«Я считаю, недобросовестный концессионер, который может так легко поступать... это не есть хорошо», — заключил Агеенко.

Заместитель председателя горсовета Юрий Зарубин отметил, что представленная экономическая модель концессии вызывает вопросы в целесообразности. «Попытка понять ситуацию изнутри, особенно с позиции наших избирателей — это абсолютно верно и небезрезультатно», — заметил он.



В декабре 2012 года было образовано ООО «Экология-Новосибирск»

Зарубин обратился с предложением к депутатам заксобрания «максимально принимать законы, чтобы они позволяли гражданам, депутатам участвовать в обсуждении на этапах принятия решения, а не после того». Иначе, по словам Зарубина, это похоже на саботаж этих решений.

«Таких, как „Экология-Новосибирск“, за дверью 100 человек не стоят с готовностью, и найдём ли кого-то — тоже большой вопрос», — сказал Юрий Зарубин.

В завершении круглого стола Сергей Сёмка подчеркнул, что правительство готово продолжать конструктивный диалог.

«Прошу осторожно обращаться с расчётными цифрами — такого [в 2,7 раза, — прим. Сиб.фм] роста тарифов никто абсолютно допускать не будет... правительство не ставит задач по такому повышению тарифа», — заключил вице-губернатор.

Дмитрий Асанцев, подводя итог обсуждения, отметил, что тема мусорной концессии очень важная и резонансная.

«Никого не хочу защищать — но тон в отношении концессионера был в ходе обсуждения агрессивным», — заметил он.

Председатель горсовета ещё раз напомнил, что с 1 января 2019 года новый закон не позволит в черте города иметь нелицензированные полигоны. «Мы встанем перед проблемой, поскольку вывод Гусинобродского полигона из городской черты — это оттяжка времени, новую лицензию он вряд ли получит. Даже если концессионное соглашение будет расторгнуто по каким-то объективным причинам — мы проблему всё равно решать будем», — подчеркнул Асанцев.