Города и скалы

Тест-драйв по «золотому» сибирскому кольцу, организованный региональным отделением компании Avantech и стартовавший из Новосибирска 21 сентября, движется по Красноярскому краю. Корреспондент Сиб.фм передаёт с дороги первый репортаж.

Четыре дня автопробега, но правильнее говорить, конечно, о четырёх сутках, прошли равномерно насыщенно. В первую очередь это непрерывное движение. За красотой природы, сменой времени, изменениями погоды следишь из салона автомобиля. Остановки коротки: заправка, перекур, настройка квадрокоптера. И нескончаемая дорога — не федеральная трасса, а сложный извилистый путь между привычными названиями городов.



Золотое кольцо Сибири по версии Сиб.фм

Ещё дома, когда я увидел маршрут тест-драйва, я не удивился: абсолютно во всех местах в своё время мне пришлось побывать, где-то пожить, а в Красноярске я вообще отдал два года своей жизни родине во время службы в СА.

Меня сложно удивить водопадом Учар, югом Телецкого озера, перевалом Кату-Ярык, Кош-Агачем, что там ещё?

Да, Столбы! Когда-то, во время армейской службы, нас, молодых солдатиков, повезли на экскурсию, показать эти скалы. Я же проигнорировал мероприятие, предпочёл отдых и сон в казарме, резонно посчитав, что жизнь впереди длинна, и столбов в ней будет предостаточно.

Так что же? Прошло тридцать лет. И вот я стою перед скалой Китайская стенка. Случилось, да.

Путь наверх не утомителен, но подпорчен похолоданием и мелкой пылью дождя. Ребята ещё несут с собой оборудование для съёмок фильма и призы от Avantech для подписчиков, которые должны были прийти к скале Китайская стенка.

У скалы нас уже ждут альпинисты-инструкторы из местного клуба. Подписчики не стали себя утруждать подъёмом к скале в такую погоду и решили встретиться с нами позже — в уютном, сухом и тёплом холле гостиницы.

Скала мокрая и холодная. Прижиматься к ней, чтобы ползти к вершине, нужно как к родной. Пальцы коченеют, но в целом весело.

Темнеет рано, маленькие сибирские города встречают больше огнями, лишь в сумерках задворки, скажем, Кемерова кажутся симпатичными: чистые и уютные, домики похожи на пирожки. Но это на въезде. На выезде всё как везде — разруха и бедность.

За те 10 лет, пока меня не было в этих краях, среда приобрела некоторые изменения. Например, Пригорск, что под Абаканом, бывший когда-то умирающим, заброшенным городом, где градообразующим предприятием является пенитенциарное заведение, ожил. Как и зона, которая обнесена сейчас новеньким бело-синим забором.

4,5 тысячи километров проедут участники тест-драйва

А вот Мариинск ночью похож на центральную улицу классического вестерна. Кажется, что вывески «ломбард» на каждом доме. «Это здесь же находится Мариинская впадина?» — пошутила или искренне поинтересовалась попутчица, но кажется, что именно здесь.

В целом в таком темпе автопробега все города смешиваются в один. Выхватываешь взглядом что-то интересное, фиксируешь в памяти и проносишься мимо.

Осознание, что если случится поломка, то она будет воспринята только как развлечение и часть фильма — успокаивает.

А фильм, надо сказать, готовится быть интересным. Съёмки с квадрокоптера — сегодня интересное дополнение к обычным.

Конечно, сейчас уже осень и на погоду как бы жаловаться неправильно, но могло бы быть и теплее.

На наших глазах в горах лёг снег. На перевале мы попали в снегопад, который превратил всю нашу дальнейшую дорогу до Минусинска в настоящую «дорогу мужества», как выразилась Настя Федяева, командир нашей съёмочной группы.

На Саяно-Шушенской ГЭС пронзительный ветер и появившаяся в 2009-м, кажется, бронзовая скульптурная композиция Покорителям Енисея — по крайней мере, я не видел её в 2008-м. Молодожёны, приезжающие повесить замочек на перилах обзорной площадки ГЭС, натёрли одному из покорителей молоток и зубило. Наверное, на счастье.