Звёздный лёд Вари Ковалёвой

По льду скользит девятилетняя Варвара Ковалёва. Ещё недавно она была обычной юной спортсменкой, а теперь — звезда известного телешоу. И, как у всякой по-настоящему талантливой фигуристки, у Вари есть болельщики. Они собрались 23 сентября в кафе «Вебстрим», чтобы посмотреть шоу «Звёзды на льду. Дети» и поддержать начинающую спортсменку. Корреспондент Сиб.фм побывал на встрече фигуристки с её группой поддержки.

Мушкетёрский характер

Решение о занятиях фигурным катанием Варвара приняла сама — в возрасте четырёх лет. С тех пор девочка упорно тренируется.

— Я занимаюсь фигурным катанием по два-три часа в день, но учиться тоже успеваю, спать ложусь рано — в девять вечера, — рассказала Сиб.фм Варя. — Мне нравятся и вращения, и прыжки, особенно тулуп, потому что он у меня хорошо получается. Прыгаю каскад «двойной тулуп — двойной тулуп — ойлер — двойной тулуп». Хочу научиться прыгать двойной лутц, уже почти справилась.

Моя мечта — поехать на какие-нибудь очень крупные соревнования, например на

чемпионат мира, и занять там первое место!

Люблю все свои программы, мне нравится их катать.

Кроме фигурного катания, у спортсменки есть ещё одно увлечение — фильм «Три мушкетёра» с Михаилом Боярским в главной роли. Свою любовь к такому старому кино Варя объясняет просто: она — «девочка из восьмидесятых» и неравнодушна к ретро.

— Варвара мечтает взять автограф у Боярского, но до Петербурга мы ещё не добрались, — говорит мама фигуристки Ирина Ковалёва.

— Она посмотрела все экранизации романа Дюма, и отечественную, и американские, и пришла к выводу, что наш фильм — самый лучший.

Когда Варя чем-то начинает интересоваться, то копает глубоко. Под музыку из фильма программ мы пока ставить не будем: в основном в «Мушкетёрах» фигурируют мужские партии. Варвара предлагала использовать мелодию леди Винтер, но для этого ещё нужно подрасти. Может быть, когда-то мы эту идею реализуем. Через год-два предстоит принять важное решение: будет ли Варвара спортсменкой или захочет искать себя в чём-то ещё. Варя хочет продолжать, и мы движемся вперёд.

500 человек приняли участие в очном кастинге проекта

Для артистичной и яркой Вари турнир «Звёзды на льду. Дети» стал отличным шансом проявить себя, ведь этот проект отличается от обычных спортивных соревнований именно серьёзной творческой составляющей. Организатором телевизионного проекта стала компания «Ростелеком», которая много лет является партнером российской Федерации фигурного катания на коньках. В сентябре 2017 года стартовал второй сезон шоу. До этого была проделана большая подготовительная работа: в регионах страны прошли отборочные этапы, по итогам которых судьи отобрали 42 лучших спортсмена в возрасте от восьми до девяти лет. Далее фигуристов разбили на группы, а в финал попадут только 12 из них: свой выбор сделают и члены жюри, и зрители, которые могут проголосовать за полюбившегося участника.

Девять серий проекта будут показаны на 4 телеканалах — «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелекома», а также на сайте itv.rt.ru. Финал зрители увидят 28 октября.

Кстати, оценивают выступления юных спортсменов более чем опытные судьи: старший тренер юниорской сборной России по фигурному катанию Галина Голубкова, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух, а также Татьяна Тарасова — тренер, воспитавшая целую плеяду звёзд. Ведущим шоу «Звёзды на льду. Дети» стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а помогает ему победительница первого сезона Кристина Косарева.

Главный приз соревнований — один миллион рублей от компании «Ростелеком».

Деньги будут разделены между победителями и пойдут на покупку необходимого снаряжения, спортивной и парадной формы, оборудования — на целый год юные фигуристы и их родители смогут забыть о финансовом вопросе и сосредоточиться только на спортивных результатах.



Проголосовать за Варю можно на сайте проекта

По итогам соревновательного дня Варвара Ковалева не прошла в следующий этап, однако шансы на победу у сибирячки ещё были. Её могли поддержать телезрители, отправив смс-сообщения. Все средства, поступившие в оплату смс-сообщений, будут перечислены на благотворительные нужды.

Путь к мечте

23 сентября, собравшись вместе в кафе «Вебстрим», за Варю голосовали её тренер, хореограф, родители, друзья по спортивной школе и журналисты. Пока дети были заняты огромным «звёздным» тортом, приготовленным специально в Варину честь, взрослые обменивались впечатлениями о турнире.

По словам Александра Тарасова, президента Федерации фигурного катания Новосибирской области, в нашем регионе по-прежнему не хватает площадок для занятий фигуристов. Популяризация фигурного катания, включая телешоу, делает этот спорт более привлекательным. «После таких телешоу идёт массовый наплыв детей в секции, и власти понимают, что заниматься детям негде — открывают новые ледовые арены, где можно проводить соревнования и просто тренироваться», — отметил Александр Тарасов.

Елена Титова, старший тренер Федерации фигурного катания Новосибирской области, работает в Бердске и своими глазами наблюдала отборочный этап турнира.

— Для наших юных спортсменов это первый опыт участия в подобных соревнованиях, — рассказала Сиб.фм Елена Анатольевна. — Конкурс вызвал большой интерес у детей, родителей, тренеров, постановщиков программ.

Организаторы были на высоте. Наша помощь

как хозяев дворца спорта им не понадобилась, настолько всё правильно сделано.



Во втором сезоне проекта приняли участие 21 девочка и 21 мальчик из 21 города страны.

Надеюсь, что этот конкурс ещё придет в нашу область и у детей будет возможность попробовать свои силы. Возможно, в следующий раз от Новосибирска выступит не одна спортсменка и мы составим большую конкуренцию другим регионам.

Что касается специфики соревнований, «Звёзды на льду» — турнир творческий. Дети должны продемонстрировать артистичность, создать на льду образ, не забывая, конечно, о спорте. Известные на всю страну судьи вызывают интерес и даже боязнь, которую нужно преодолеть: дети ведь мечтают стать великими фигуристами, соответственно, и судьи должны быть именитые. Пора начинать двигаться к своей мечте.

Страх у юных спортсменов действительно был, подтвердила Ирина Ковалёва:

— Варя очень волновалась, она в принципе впечатлительная девушка, каждые соревнования для неё — это испытание. А здесь такие лица, такие люди, такая ответственность.

Она честно сказала: было страшно. Молодец, что собралась. Не всё получилось, но Варя старалась.

Надо сказать, организовано всё было на высшем уровне, начиная с онлайн-кастинга, где очень просто было загрузить видео. Когда проходил отборочный этап, ребята всем всё объяснили, быстро отсняли материал. Видно, что команда слаженная, они понимают, что делают, и очень хорошо работают с детьми. В Москве всё тоже было прекрасно. Для детей провели экскурсию по городу, с гидами, с фотографиями и так далее. Была предоставлена возможность и тренироваться без отрыва от соревнований.

Поздравил Варю с успешным выступлением на телепроекте Виталий Лапицкий, заместитель директора по работе с массовым сегментом новосибирского филиала компании «Ростелеком»:

— Все сегодня собрались поддержать тебя, чтобы ты получила заряд бодрости и немного удачи, которая необходима любому спортсмену.

Представитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Чумак рассказал:

— Приятно отметить, что развитию этого вида спорта на территории Новосибирской области помогают Федерация фигурного катания и компания «Ростелеком», которая создала праздник для нас и наших юных спортсменов. Я рад, что у нас есть такие юные звёздочки, как Варвара Ковалёва. Фигурное катание — очень артистичный вид спорта, поэтому проведение турнира «Звёзды на льду. Дети» — замечательная идея.