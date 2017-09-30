Параплан и квадрокоптер

Автопробег по осенним сибирским дорогам, организованный региональным представительством компании Avantech, продолжается. Корреспондент Сиб.фм ведёт репортаж с промежуточного финиша, из Шерегеша.

Из Кемерова выехали в Шерегеш. Из «технических» развлечений — замена фильтров и стоек на «Форестере» — мячом подпрыгивал на ухабах. Но в целом дорога пока не подкидывает сюрпризов.



Первый снег в Шерегеше в сезоне 2017-2018 выпал 8 сентября

В Шерегеше активно идёт строительство. Темпы — не чета нашим размеренным городским. Вряд ли спешат успеть к новому сезону, но работают на совесть. Ещё больше новых турбаз, гостиниц, дорог. Везде непрерывно работает строительная техника — тарахтят бульдозеры, экскаваторы.

На склонах снег уже не сойдёт, будет только расти: горнолыжный сезон не за горой. Сегодня думаем, чем экстремальным занять свой досуг. По первоначальному плану были гонки на квадроциклах, но они оказались не на ходу.

В это время в Шерегеше, понятно,

пока ещё заняться особо нечем.

В итоге решаем устроить съёмки фильма на вершине Зелёной и полёт с неё же на параплане. Полёт, впрочем, получился только для одного счастливчика, им стала наш фотограф Катя.

В гору поднимаемся на «Сатане» — это подъёмник: его так прозвали, потому что он единственный из всех шерегешских подъёмников, который работает в любых погодных условиях.

Наверху холодно и уже основательно лежит снег. Катя улетает с парапланеристом, а мы следим за её полётом — она летит, как нам кажется, в сторону зоны строгого режима, которая находится в посёлке. Шутим, что несознательно становимся соучастниками сложного плана побега заключённых. Квадрокоптер сопровождает параплан и возвращается к нам на вершину — фильм автопробега Avantech получил красивые кадры.

Мы продолжаем снимать наше кино.

Идём в ёлки — «красиво трясти снег».

Все знают эти зимние ёлки на вершине Зелёной, по крайней мере по фотографиям: они практически белые, снег на них налипает густым сказочным мхом, который не так-то просто стрясти.

Наше занятие перерастаёт в импровизированную баталию — перестрелку снежками непонятно кого с кем, впрочем, друг с другом. Это увлекает настолько, что холод уже не чувствуется и останавливаться не хочется.

Но только не говорите, что это какая-то

ерунда — взрослые люди, играющие в снежки. Ничего подобного.

Игра в снежки в сентябре на вершине горы — это очень круто. Это то, что бывает только раз в жизни, не повторяется.

Что потом? Встречаем закат и уже в сумерках спускаемся в посёлок, где нас ожидает ужин у костра и сон — завтра дорога на Артыбаш.

Телецкое озеро встретило мягким осенним дождём. Квадрокоптер запутался в ветках сосны и отправлен на отдых. Надеемся, что с ним всё будет в порядке, он и дальше будет помогать в съёмках.

Потому что завтра — дайвинг, а потом паром до южного берега Телецкого озера. А там — Учар, Кату-Ярык, Кош-Агач.