Оно ходит!

Благотворительность сегодня перестаёт быть уделом богачей-меценатов и всё шире распространяется среди простого населения. Кто-то помогает больным детям, кто-то жертвует деньги на чистоту Байкала, а кто-то старается помочь больным животным. Всё это требует хотя бы толики нашего внимания. Корреспондент Сиб.фм побывал на благотворительном фестивале «Сборная солянка под листопадом», организованном в поддержку Центра реабилитации хищных птиц, и посмотрел на перепелов, отстранённых змей и пауков-птицеедов.

Здание ДК Октябрьской революции находится прямо напротив театра «Красный факел». Оба названия носят характерную социалистическую семантику, потому неудивительно, что именно на этой площадке и будет проходить фестиваль — такие мысли были у меня в голове, пока я под едва каплющим дождём направлялся к зданию.

Внутри самого ДК уже достаточно людно, хотя до начала мероприятия — десять минут. Слева охранник с важно-скучающим видом окидывает меня взглядом. Справа стол с какими-то бумагами, много народа. Здесь принимают медикаменты и ветошь — всё для помощи птицам.

Первое, что бросается в глаза, — большое количество самодельной бижутерии, мягких игрушек и прочих мелких, но интересных вещей. У таких столов стоит по три-четыре человека, увлечённо рассматривающих детали.

У лестницы тоже оживление — там волонтёр положил енота на перила и гладит его по животу. Подростки умиляются. Енот довольно фыркает.

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— Мама, мама! Кошка! — хлопает в ладоши какая-то маленькая девочка, указывая в сторону перил.

Через несколько минут, когда все желающие повторили манипуляции волонтёра, енот отправляется в клетку. Внутри — блюдце с водой: в нём уже плавает то ли огурец, то ли болгарский перец — что-то зелёное. Енота предлагают покормить дыней, что все желающие с радостью и делают.

В противоположной стороне, словно антипод милому еноту, — склизкая зелёная лягушка-бык. Важно надувшись, она невозмутимо располагается на татуированных руках хозяина, предлагающего её погладить. Позади этой площадки натянута ткань с нарисованными пейзажами хеллоуинской тематики. Лягушку погладить хотят многие, особенно девочка с чёрными глазами. И вообще дети, которых здесь больше, нежели взрослых, хотя казалось бы...

— У меня дома ящерицы, земноводные, змеи и 80 видов пауков, — рассказывает любознательным мамам Аркадий, руководящий этой площадки.

В контейнерах рядом с зелёной амфибией расположились совсем уже необычные для сибиряка существа — скорпионы, огромные пауки-птицееды и экзотический жгутохвостый паук. Кстати, обыкновенных пауков-птицеедов можно купить прям здесь — совсем ещё маленьких и всего за 300 рублей.

— А кто это? — слышится вопрос от посетителя.

— Телифон. Через «и» пишется, — заостряет внимание на этом факте один из волонтёров.

Дети удивлённо смотрят на то, как по руке ползает телифон. У той девочки, что хотела погладить лягушку, в глазах страх. Она не может пошевелиться и отвернуться.



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— Ничего страшного. Из своего жала он брызгает уксусом, а вообще не ядовит и безвреден, — уверяет Аркадий.

Поднимаясь на второй этаж, сразу замечаешь смену антуража. Взамен желтоватого «солнечного» освещения свет белее. Здесь, что логично, расположились птицы высокого полёта. В прямом смысле. По соседству с ними, правда, разместились и змеи с ящерицами, но, похоже, друг друга они не смущают.

Девушка просит сфотографироваться с двумя хорьками. Один из них белый.

— Альбинос? — спрашивает она у хозяйки.

— Нет, просто окрас шампань, — улыбается та.

Оживлённее всего — у больших хищных птиц, хотя ящерицы со змеями также нашли своих поклонников. По полу вальяжно расхаживает ящерица, отдалённо напоминающая уменьшенного варана с острова Комодо.

— Саша, Саша, — слышится ошарашенный голос одной из девушек, она дёргает подругу за рукав, — оно ходит!

Люди охотно подходят, спрашивают, просят сфотографироваться с птицами. Цена одного такого фотосета — 50 рублей. А вырученные средства помогут Центру реабилитации хищных птиц продолжать свою деятельность. Желающих хватает. К некоторым птицам выстроилась небольшая очередь.

Коршуны, совы и соколы нехотя перебираются на руки гостям, но ведут себя вполне спокойно.

— Позировать приучена, — уверяет парень-волонтёр с необычной причёской по имени Роман. — Вообще с птицами нужно быть осторожнее, не делать резких движений. Спокойнее.

Он пересаживает своего питомца — коршуна Сирин — на руку гостя.

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— Вообще с большими птицами работать приятнее. Маленькая может и потеряться, потом не найдёшь, — продолжает Роман.

На его взгляд, быть волонтёром не сложно, как думают многие. Нужно привыкнуть к хищникам, научиться находиться рядом.

— А большая птица много проблем не доставляет? — спрашивает его мужчина в чёрной футболке.

— Знаете, обычно бывает наоборот: чем животное меньше, тем их больше.

Рядом продают небольших перепёлок. На прикреплённом к клетке листу бумаги написано: «Взрослый (больше не вырастет)»

Цена такая же, как за паука. Правда вот размер больше. Но зато паук вырастет, а перепел — «больше нет».

Женщина с клубком змей на руках и шее предлагает всем их погладить или примерить на себя. Змеи, в отличие от птиц, выглядят максимально отстранёнными.

Здесь также много различной рукодельной продукции — от шаманских ловцов снов до подвесок, напоминающих о произведениях Лавкрафта, — чёрный цветок, в центре которого —зубастая пасть, а из неё высовывается язык-щупальце.



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Вскоре выходит девушка в костюме животного, она зовёт детей поучаствовать в играх и конкурсах с призами. Желающих, конечно, много. И толпа ребятишек бежит в зал для игр, где их уже ждут аниматоры — Сова и два динозавра. Детям предлагают сесть порисовать. Чуть подальше, у чёрной ширмы, собрались подростки — они играют в мафию.

Я снова спускаюсь вниз. Желающих покормить енота всё также много, да и вообще людей прибавилось. Полосатый зверь опустил ломтик дыни в миску с водой, полоща его там лапами. Большинство зрителей бросают пожертвования просто так, даже не фотографируясь.

У лестницы стоит невысокая девушка с тёмными волосами. Она что-то говорит парню в оранжевом плаще. Тот убегает наверх, к детям. Девушку зовут Ульяна Бакшеева — она координатор волонтёров.

— Вообще с каждым годом нам приносят всё больше птиц, которых мы после реабилитации выпускаем.

Видимо, подобные «солянки» помогли донести до людей, что нельзя самому выхаживать хищника — это сложная работа.

По её словам, «Солянка» собирает с каждым разом всё больше посетителей. А формат мероприятия помогает легко приобщиться к благотворительной деятельности.

— Сегодня человек пришёл сфотографироваться с птицей, завтра он привёз нам ветошь, а послезавтра уже записался волонтёром и заботится в Центре о совёнке. Радует, что это становится тенденцией, — резюмирует Ульяна.