Капкан на горе-продавца

Несанкционированная торговля фруктами, овощами и ширпотребом — настоящий бич Новосибирска. Чтобы мегаполис не превратился в сплошной «караван-сарай», борьба с нерадивыми продавцами ведётся по всем фронтам. На днях активисты ТОС «Лада», депутат Совета депутатов Новосибирска Георгий Андреев, представители администрации Дзержинского района, полиция и корреспондент Сиб.фм провели рейд по выявлению мест несанкционированной торговли на территории микрорайона.

Перекрёсток улиц Бориса Богаткова и Лежена — место бойкое. Здесь прописались многочисленные продавцы товаров на любой вкус и кошелёк. Отгоняя от яблок и хурмы воробьёв и синичек, сметая пыль с помидоров и огурцов, торговцы явно не заботятся о качестве продукции, которую предлагают покупателям. А если учесть, что лотки с товаром зачастую стоят прямо на земле возле автодороги с напряжённым движением, то картина вообще перестаёт радовать глаз.



Мигрантам в Новосибирске запрещено работать в 33 сферах деятельности

На часах 9:50. До начала рейда остаются считаные минуты. Торговцы — заспанные «гости из ближнего зарубежья» — неторопливо открывают ларьки, волоком прямо по заплёванному асфальту вытаскивают оттуда объёмные мешки с товаром и раскладные столики. Весь нехитрый скарб — халаты, майки, платья, носки, нижнее бельё, футболки, трико — продавцы небрежно вытряхивают на импровизированные прилавки. Чуть поодаль, прямо на тротуаре, пестрят изобилием развалы из фруктов и овощей. Ещё несколько лёгких движений, и торговое место полностью готово к приёму покупателей.

В 10:00 на перекрёстке появляются... нет, не первые покупатели, а полиция, представители Дзержинской администрации и депутат Совета депутатов Новосибирска Георгий Андреев в сопровождении многочисленных общественников.



C 2015 года районные администрации получили право демонтировать нелегальные киоски без решения суда

— Предъявите документы, удостоверяющие личность, и разрешение на право торговли, — начинают диалог с продавцами полицейские.

В рядах торговцев начинается паника: кто-то лихорадочно сгребает товар обратно в мешки, а самые хитрые просто бросают открытые ларьки и убегают с места преступления. Продавщица ширпотреба Зухра, которая первой попалась в капкан проверяющих, говорит, что приехала на заработки из Узбекистана. Паспорт с регистрацией у неё в порядке, а вот с товаром проблемы. Когда полицейские объявляют женщине, что весь её товар изымается, она начинает истошно причитать: мол, документы все у хозяина, если заберёте товар, он с неё убыток высчитает, а дома дети, их кормить надо. В общем, жаль её, бедная она баба.

Стрелки на часах показывают 10:25. Рыдания Зухре не помогли: полицейские собирают товар в полиэтиленовые мешки и опечатывают каждый из них. Торговцы из близлежащих ларьков пользуются моментом, потому что до них очередь ещё не дошла, суетливо разбирают свои витрины. Ещё несколько секунд, и двери ларьков закрываются на ключ.

Всё, они в домике: к сожалению,

взламывать замки полиция не имеет права.

В 10:40 около одного из многочисленных развалов с овощами и фруктами полицейским удаётся застать замешкавшегося продавца, но гость из ближнего зарубежья, бойко отскакивая от прилавка, клянётся, что он вовсе не продавец, а строитель. Работает на стройке, а к прилавку подошёл, чтобы фруктов купить. Местные активисты говорят, что парня хорошо знают в лицо: он здесь каждый день торгует, однако не пойман — не вор.

Полицейские изымают из торговых точек весы и удаляются, ведь ждать, пока появятся продавцы или хозяева товара, бесполезно. Они будут прятаться до того момента, пока рейд не закончится. Кстати, за сохранность своего брошенного без присмотра товара торговцы совершенно спокойны. Знают на практике, что ни одно яблочко с прилавка не пропадёт. Менталитет у нас такой: чужого не брать, а вот пожурить, наставить на путь истинный — всегда пожалуйста.

— Как мы устали от этой антисанитарии, — сетует местная жительница Валентина Лысова. — Из-за этих торговых развалов к остановке подойти невозможно, весь тротуар в ящиках с фруктами. Я лично ничего на улице не покупаю: здесь кругом выхлопные газы от машин и грязь, да и санитарных книжек у продавцов наверняка нет. Можно запросто отравиться их фруктами, которые привезены неизвестно откуда, лицензий-то на товар у них тоже нет.

Жалобы от жителей микрорайона на несанкционированную торговлю поступают в общественную приёмную депутата Совета депутатов Новосибирска Георгия Андреева еженедельно. Поэтому совместные рейды с общественниками ТОС «Лада» по болевым точкам уже стали традиционными.

— Такие проверки дают возможность оперативно из первых уст получать информацию о наиболее проблемных объектах, — говорит депутат. — Сопровождение сотрудников полиции во время проведения рейдов необходимо, потому что продавцы зачастую ведут себя очень агрессивно. Кстати, изымать продукцию у торговцев — это тоже полномочия полиции. Все нестационарные объекты на остановке «Лада» установлены самовольно, поэтому специалистами составляются протоколы за торговлю в неустановленном месте.

Административный штраф пока небольшой — от 300 рублей до 1 тысячи.

Сейчас Совет депутатов Новосибирска инициировал обращение в законодательное собрание региона с просьбой внести в областной закон изменения и повысить сумму штрафов за несанкционированную торговлю до 3 тысяч рублей. Надеюсь, что наша инициатива будет услышана коллегами. Нам необходимо разработать такие механизмы противодействия нерадивым торговцам, чтобы заниматься незаконной предпринимательской деятельностью стало невыгодно.

В 11:05 рейд завершён. Толпа зевак, с любопытством наблюдавших за действиями проверяющих, расходится восвояси, и на перекрёстке возобновляется обычная будничная жизнь. Только теперь торговые развалы не мешают людям спокойно ходить по тротуарам. Пока не мешают.