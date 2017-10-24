«Спасибо» говорили громко

В Октябрьском районе Новосибирска прошла благотворительная акция проекта «Добродея» для социально незащищённых семей. Корреспондент Сиб.фм посмотрел на конкурсы, в которых участвовали дети, и пообщался с меценатами.

В последнее десятилетие благотворительность из исторического феномена превратилась в значимый социальный институт, реально влияющий на общественные процессы. Идеология добровольной, бескорыстной помощи нуждающимся становится для современного бизнеса своеобразным кодексом чести.

Два года назад в Октябрьском районе Новосибирска стартовал благотворительный проект «Добродея», благодаря которому несколько сотен социально незащищённых семей получили посильную помощь. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки социальных инициатив «Единство». Необходимая поддержка благотворителями оказывается многодетным и малообеспеченным семьям, состоящим на учёте в МБУ «Комплексный центр социального обеспечения населения Октябрьского района».

К началу учебного года первоклассники из социально незащищённых семей получили школьные рюкзаки и канцелярские наборы. А на днях в центре психологической помощи «Алиса» для ребятишек устроили весёлый праздник прощания с осенью, финальным аккордом которого стало торжественное вручение малышам тёплых пуховиков.

Синие обновки достались мальчикам, розовые — девочкам.



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О необходимых размерах и фасонах с благотворителями договорились заранее. Подарки ребятишкам вручил депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Титаренко.

— Мы составили подробный список всех первоклассников из малообеспеченных и многодетных семей Октябрьского района, — говорит заведующая отделением профилактики безнадзорности, психолого-педагогической помощи семье и детям Марина Лубова. — Потом пригласили всех на праздник осени. Это одно из традиционных мероприятий, которое проходит на базе центра психологической помощи «Алиса». Сегодня здесь собрались 20 малообеспеченных и многодетных семей. Всего в районе на учёте состоят 274 семьи. Помощь таким семьям оказывается ежеквартально — материальная (деньги, одежда, продукты питания) и психологическая. Наши специалисты потом тщательно проверяют, чтобы родители направляли оказанную им помощь по прямому назначению. С депутатом Игорем Титаренко мы работаем в тесном тандеме.

Он всегда внимательно выслушивает наши пожелания, вносит свои предложения. Поэтому и результат налицо.

На празднике три сказочных персонажа — Осень, Слякоть и Холодрыга — в течение часа развлекали ребятишек весёлыми играми, конкурсами и загадками. Малышей разделили на две команды — «Листопад» и «Сибирь». Приз за победу — конфеты, а за такое лакомство, согласитесь, каждый ребёнок выложится на все сто.

Вы когда-нибудь пробовали завязать шёлковый платок девочке, стоя за её спиной? Поверьте, это сложная задачка, но первоклассники Дима и Влад с ней справились, правда, не сразу. Платок всё время норовил соскользнуть с девчачьих косичек, то на носу узелок завяжется, то на глазах. Родители, снимавшие конкурс на мобильные телефоны, хохотали от души.

А вот ответы на загадки ребята находили с трудом.

— Кто был подружкой Старухи Шапокляк?

— Кошка, собачка. Крыса!

— А как звали крысу?

— Дружок.

Из зала родители громким шёпотом подсказывают: Лариска.

— На каком летательном аппарате передвигалась Баба Яга?

— На самокате, на метле, на ведре.

— Хорошо, ведро подойдёт, но, вообще-то, в ступе.

Зато спортивные конкурсы ребятишкам удавались на ура. Кто быстрее донесёт картофелину в ложке до корзинки? Команда «Листопад». Кто собьёт все кегли одним ударом, если вместо мячика — картошка? Команда «Сибирь». Кто снимет сушку с верёвки без рук и съест её? Победила дружба!

А когда дело дошло довручения подарков, ребятишки сразу стали серьёзными и очень вежливыми: пакеты с пуховиками из рук депутата принимали уверенно, «спасибо» говорили громко. Командир команды «Сибирь» Ваня Фролов, взглянув на обновку, произнёс задумчиво: «В нём и в футбол зимой можно играть». А его соратница по команде Варя, любопытная, как любая девочка, сразу кинулась к зеркалу — надо же примерить и оценить, подойдёт ли ей фасон.

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— На моём округе несколько сотен семей, доход которых не позволяет приобрести детям обновки к школе и зимнюю одежду, — поделился Игорь Титаренко. — В рамках проекта «Добродея» проходит множество мероприятий, на которых предприниматели оказывают посильную помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году благотворительный проект был заявлен на областную субсидию, и региональные власти поддержали реализацию данного проекта. Теперь Фонд поддержки социальных инициатив «Единство» получит дополнительное финансирование из областного бюджета. Мы, со стороны депутатского корпуса, обязаны объединять всех благотворителей — общественников, бизнесменов.

Только в таком единстве можно добиться реальных результатов по улучшению жизни социально незащищённых семей.

Ещё одна благотворительная акция проекта «Добродея» — «Подарок белого мишки». Добровольцы, меценаты, депутаты ездят по лечебным учреждениям Новосибирска и устраивают праздничное представление с многочисленными сюрпризами для больных детей.