220 миллионов тонн угля

Корреспондент Сиб.фм съездил на разрез «Черниговский», послушал, как гудит самый большой в мире самосвал, и посмотрел, чем производство угля напоминает прачечную.

В это трудно поверить, но далеко не все в Кузбассе имеют отношение к углю. Почти так же трудно, как и в то, что говорить (и писать) надо именно «в Кузбассе», а ни в коем случае не «на Кузбассе».

А вот вам ещё одна сенсация: столица региона, Кемерово, тоже сплошь шахтами и разрезами не окружена, до них ещё доехать надо. Мы с фотографом и поехали — в северном направлении, мимо кемеровского города-спутника Берёзовского, на разрез «Черниговский».

Кедровско-Крохалёвский Лихтенштейн

11,5 млн тонн угля в год — мощность обогатительного комплекса «Черниговца»

Почти сразу по приезду тебе обязательно выдают каску и жёлтого цвета жилет, носить которые на территории разреза ты должен постоянно. А территория, надо сказать, куда как приличная — Лихтенштейн с Монако вполне себе могут обзавидоваться. Ничего удивительного, кстати, ведь «Черниговский» входит в число крупнейших угольных предприятий Кузбасса. И далеко не только по площади: уголь здесь, поскольку это разрез, а не шахта, добывают всё больше открытым способом, а запасов по самым скромным подсчётам хватит ещё лет на тридцать, а потом...

— А потом новые технологии вступят в дело, и окажется, что запасы далеко не исчерпаны. Это, можно сказать, вечный разрез! — весело рассказывает генеральный директор «Черниговского» Юрий Дерябин.

Вечный не вечный, однако существует уже более полувека — и всё это время здесь ведётся активная угледобыча, вычёрпываются запасы мощного Кедровско-Крохалёвского месторождения. Началось всё, впрочем, ещё раньше — аккурат с того времени, как полумифический рудознатец Михайло Волков (то ли вольный казачий сын, то ли энтузиаст-крестьянин) в первой половине XVIII столетия обнаружил на территории Кузбасса залежи каменного угля. С тех пор и с той самой «горелой горы» всё завертелось, да так, что уже к началу XX века угледобыча стала приоритетной отраслью, а уже в позднесоветские времена, когда был открыт разрез «Черниговский», у этой самой отрасли наступили золотые времена.

И пришёл «СДС»

Все эти сведения можно почерпнуть из примерно 15-минутного ролика, который вам обязательно покажут, если вы приедете с гостевым визитом на «Черниговский». А ещё в этом же ролике обязательно расскажут и о том, что золотые времена закончились на рубеже 80-х—90-х, после чего и отрасль, и регион в целом ухнули в такую бездну, что, казалось, и не выбраться. Однако ж тьма свет не поглотила.

В 1997 году главой Кузбасса становится Аман Тулеев, после чего стук шахтёрских касок по мостовым начинает затихать, да и задержки по зарплате становятся анахронизмом.

Везёт персонально и «Черниговскому»: он переходит в собственность бизнесменов Михаила Федяева и Владимира Гридина, становясь едва ли не первым камнем в фундаменте блистательной имперской постройки — холдинговой компании «Сибирский деловой союз».

О «Сибирском деловом союзе», он же сокращённо «СДС», в Кузбассе знает каждый. «СДС-Уголь» владеет шахтами и разрезами по всему региону, являясь третьей по мощи угледобывающей компанией России (первые две, «СУЭК» и «Кузбассразрезуголь», тоже ведут добычу на территории Кемеровской области). «СДС-Строй» своими башенными кранами дополняет урбанистический пейзаж почти всякого кузбасского города. «СДС-Азот» имеет в собственности одно из крупнейших химических предприятий страны — одноимённый кемеровский завод.

Не простаивают и мощности предприятий

«СДС-Алко».

А об очередных успехах «Сибирского делового союза» вы всегда можете узнать благодаря деятельности ООО «СДС-Медиахолдинг». Словом, «Черниговский» попал в хорошие руки, что и подтверждается на практике: темпы угледобычи силами двух с половиной тысяч сотрудников предприятия неуклонно возрастают, а дополняет успех дела введённая ещё 15 лет назад автоматизированная система управления горно-транспортным оборудованием.



Более 10 тысяч человек работают в «СДС-Уголь»

Ходячий замок Лукашенки

Так вот это всё присказка, а нам тем временем выдали те самые каски и жилеты.

— Каска — это я понимаю, но жилет-то зачем таскать? — ворчу в тот момент, когда уже садимся в автобус и отправляемся непосредственно «на производство».

— Затем, чтобы тебя белазист вовремя заметил и мокрого места не получилось, — конкретно и с шахтёрской прямотой отвечают мне.

Уж право не знаю: при взгляде на 220-тонный карьерный самосвал БелАЗ, гордость братского белорусского машиностроения, начинают закрадываться крамольные мысли, что никакие яркие жилеты не помогут тебе от слова «совсем». Проедет такая громадина — и не заметит отряд потери бойца. Впрочем, по словам Юрия Дерябина, все нормы безопасности на территории разреза соблюдаются неукоснительно, поскольку «жизненная это необходимость».

3430 кВт — суммарная мощность двух двигателей БелАЗа-75710. 360 тонн весит сам самосвал. 64 км/ч — его максимальная скорость

Так или иначе, а 220-тонники проезжают здесь часто. Причём не только белорусские: с недавних пор «СДС-Уголь» закупает и той же грузоподъёмности немецкие самосвалы марки «Liebherr». По одному такому «немцу» счастливым журналистам и блогерам, поехавшим в пресс-тур на «Черниговский», разрешили даже полазить. И только было начали мы восхищаться истинно тевтонским качеством исполина, как белорусский автопром дал мощный ответ — земля задрожала, гул пошёл по ней, и на горизонте возник 450-тонный БелАЗ-75710, самый большой в мире самосвал.

— Тесты у нас здесь проходит, — любовно объясняют сотрудники разреза.

Сплошное обогащение

Сверху, как и пообещал гендиректор Дерябин, «Черниговский» напоминает огромную песочницу. Отсюда, со смотровой площадки предприятия, и самосвалы кажутся совсем небольшими — так, ползают где-то внизу. Панорама такая, что и гуляющий на верхотуре ледяной ветер — уже не помеха. Впрочем, расслабляться рановато, поскольку впереди ещё обогатительная фабрика «Черниговская-Коксовая», структурно также входящая в состав разреза. Работать фабрика начала недавно, менее пяти лет назад, а уникальность её в том, что перерабатывает она сразу два вида угля — коксующихся и энергетических марок.

На взгляд неспециалиста производство напоминает гигантскую прачечную — огромные чаны с водой, столь же циклопические «системы отжима», какие-то аппараты с лопастями.

Директор фабрики честно пускается в объяснения организации рабочего процесса — и уж точно не его вина, что понятным оказывается примерно каждое пятое слово. В сухом же остатке (причём, кажется, вполне буквально — уголь после «прачечной» именно что просушивают) остаётся готовый к транспортировке и последующей продаже продукт. «70 % нашего угля идёт на экспорт», — говорят на «вечном разрезе».

Понятно чего ждут читатели от таких репортажей — обязательного рассказа о том, как журналисты спускались в шахту. Увы, поскольку в данном случае мы имеем дело с разрезом (открытый способ добычи, как и было сказано), то со спуском как-то не срослось. Есть, правда, в составе «Черниговского» и «полноценная» шахта под названием «Южная», но да здесь чего только нет — даже и собственная железнодорожная ветка с несколькими станциями, не говоря уже об административно-хозяйственных корпусах и комнатах с видеонаблюдением. Камеры слежения работают исправно: все соблюдают технику безопасности, 220-тонные самосвалы снуют туда-сюда, 220 миллионов тонн угля всё ещё лежат в земле и обещают новые золотые времена.

Редакция Сиб.фм благодарит за помощь в подготовке публикации компанию «Мегафон»

АО «Черниговец» — одно из крупнейших угледобывающих предприятий Кузбасса и Сибири. Разрез функционирует с 1965 года, за это время добыто более 200 миллионов тонн угля. В настоящий момент на предприятии работают почти три тысячи человек. 90 % продукции отгружается на экспорт.

Компания «Мегафон» реализовала на разрезе «Черниговец» комплексное решение по обеспечению связи на предприятии. В частности, на территории разреза были воздвигнуты две мачты для размещения средств связи, установлены базовые станции 2G / 3G, проложен волоконно-оптический кабель для доступа в интернет. Кроме того, «Мегафон» обеспечивает более 2,5 тысячи сотрудников угольного предприятия корпоративной мобильной связью.