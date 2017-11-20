Просто погас свет.

14 ноября новосибирский театр La Pushkin и его руководитель Олег Жуковский показали спектакль «Станиславский» в рамках внеконкурсной программы «Золотой Маски», а 18 ноября сыграли его для зрителей в качестве своего последнего. Корреспондент Сиб.фм посмотрел, чем отличался сарай искусств, как стирались границы сцены и зала и кого наконец дозвался создатель театра.

Суббота. 19:30. В Центральном парке совсем не многолюдно, но только у входа в театр La Pushkin топчется кучка людей.

— О, вы тоже сюда? — спросил меня незнакомец. — Кажется, здесь сегодня будет аншлаг, которого сарай искусств ещё не видел. Вы заходите, пока ещё есть свободные вешалки.

Я сразу поняла, что этот добродушный молодой человек здесь частый гость в отличие от меня. Торопливо поднялась по деревянным ступенькам, чтобы познакомиться с удивительным творческим пространством под названием La Pushkin, о котором я так много слышала, но, к сожалению, не посещала.

Открываю дверь, окидываю взглядом помещение и ловлю себя на мысли, что если бы я не знала, что это театр, то сразу и не догадалась бы.

Здесь нет привычной театральной роскоши, буфета, гардероба, в котором обязательно предлагают бинокль. Всё гораздо проще.

И несмотря на то, что я в этом месте оказалась в первый раз, не испытала никакого дискомфорта, а наоборот, поймала ощущение, что пришла к старому другу.

Вешая куртку на плечики, со мной заговорила незнакомая женщина.



La Pushkin был основан Олегом Жуковским в 1999 году в Дрездене

— Странно, сегодня не просят разуваться, а в предыдущие разы мы то в тапочках были, то в носочках, прям как дома.

В зрительный зал пока никого не пускали. Входная дверь беспрерывно поскрипывала. Холл на глазах заполнялся людьми.

— И ты сегодня здесь? — слышала я разговоры окружающих.

— Ну, а как я могла пропустить такое событие?

— Надеюсь, что Жуковский повторит историю Пугачёвой, которая постоянно пугает своих поклонников последним концертом.

— Не переживай, Жуковский не оставит нас без своего творчества. Он обязательно найдёт новую площадку, — переговаривались люди.



«Сарай искусств» — второе название театра La Puskin

В холле не было никого, кто бы просто молчал или стоял, уткнувшись в свой телефон. Не было даже тех, кто рассказывал о своих личных делах. Все предвкушали финальную встречу с Жуковским в сарае искусств.

— Спектакль «Петя и волк» я смотрела раз 15, — похвасталась мне незнакомка.

— Ого, — удивилась я. — Вы больше любите неклассический театр?

— Я весь театр люблю. Вчера была в оперном, а сегодня снова сюда пришла. La Pushkin закрывается, а постановку «Станиславский» я так ни разу и не посмотрела. Я бы себе этого не простила. А так не подумайте, я все спектакли Жуковского здесь видела. Многие по несколько раз. Очень хотела бы и в шестнадцатый раз увидеть «Петю и волка», да не случится, видимо, — огорчённо рассказывает моя новая знакомая Ирина. — Вот почему так? Почему? — продолжает она.

— Почему у прекрасного такая короткая жизнь? То, что сделал Жуковский, я считаю,

прорыв для Новосибирска.

Но наш город не смог это оценить и удержать. Очень жаль. Это даже несправедливо.



В Новосибирск театр перебрался в 2013 году

В этот момент с Ириной уход Жуковского начали обсуждать и другие незнакомцы, а я своё внимание обратила на импровизированную кассу. За стойкой стояли две девушки, к которым постоянно подходили вновь пришедшие зрители, желающие купить билет.

— Добрый вечер! У нас есть билеты за 400, 500 и 600 рублей. Разницы никакой нет. Вы выбираете цену по своему желанию.

— Это вы здорово придумали! — восхищались многие. И к моему удивлению, игнорировали возможность купить самый дешёвый билет.

— Девушки, почему-то практически все покупают билеты сейчас, придя сюда, а не заранее, как мы привыкли, — обратилась я к кассирам.

— А здесь так всегда, — перехватила возможность ответить зрительница. — Я сколько раз приходила и на месте покупала билет. Очень удобно. Так и должно быть.

— А вы часто сюда приходите?

Собеседница улыбнулась, выдержала паузу и ответила:

— Очень! Я зависима от этого театра.

Понимаете, с Жуковским бывает

либо одна встреча, либо миллион.

Увидев его творчество, люди либо больше не приходят сюда никогда, либо приходят регулярно. Я кстати, удивлена, что сегодня так много народа. Я больше 30 людей здесь не видела.

— Самое большое было 90, — подхватывает кассир.

— А сегодня у вас сколько билетов? — интересуюсь я.

— Миллион! — синхронно отвечают продавщицы.

— Ну, миллион не может быть. Ведь просто пространства не хватит.

— Хватит. Актёры его раздвинут, вот увидите.

В этот момент плотную чёрную штору отодвинули и пригласили всех в зал. Он был тоже достаточно необычным. Вместо привычных пронумерованных кресел стояли скамейки, на которых лежали мягкие подушечки и были выстроены в ряд стулья, на части которых написано «Парадиз». Эти места были предназначены для жюри театрального фестиваля-премии, который в Новосибирске проходит уже в 28-й раз.

В этом году La Pushkin — первый в истории конкурса негосударственный театр,

который вошёл в афишу.

— Усаживайтесь поплотней. Сегодня очень много народа, — объявила женщина-контролёр.

Визуально было понятно, что не все зрители поместятся на сидячие места даже при том, что организовали дополнительный ряд на полу.

— Поделитесь подушечками со скамеек, мы на них сядем.



Спектакль «Станиславский» был показан 14 ноября в рамках внеконкурсной программы «Маска плюс» фестиваля «Золотая Маска»

Пока все размещались поудобнее, разговоры о Жуковском не прекращались.

— Представляешь, контролёр хотела забрать билеты, — возмутилась девушка, сидящая рядом. — Но я ей не позволила. Это же такая память! Может они когда-то для музея Жуковского пригодятся. Нет, у меня, конечно, дома лежат аналогичные билеты с прошлых спектаклей, но эти-то с последнего.

— Надо выложить историю в Instagram, — переговаривались подружки, сидящие по правую руку от меня.

Стоит заметить, что выложили они не селфи, а видео, где актёры, а их всего два — сам Олег Жуковский и актёр областного театра кукол Владимир Кузнецов гримируют себя, сидя у зеркала, прямо перед зрителями, заполняющими зал.

— Атмосфера непередаваемая!

— Скорее бы начало! — переговаривались в зале.

В этом театре не было никаких звонков, оповещающих о начале спектакля.

Просто погас свет.

— Вам сегодня повезло. Вы на спектакле «Станиславский», — объявил закадровый голос.

Здесь все снова начали переговариваться, подхватывая мысль, что это действительно большая удача — смотреть на творчество Жуковского. Диалоги зрителей прервали актёры, вышедшие практически в зал. Вообще сложно говорить о границах сцены и зала. Это одно общее пространство. Олег и Владимир начали с приветствий. Это не та история, когда актёры будто не видят зрителя. Здесь всё наоборот. В театре у Жуковского общение с залом — часть сценария.

— Дружище, ты наконец-то пришёл! Я так долго тебя звал, а ты всё обещал, но не приходил. А сегодня в последний раз решил? Ну ты даёшь! Ну ты удивил, — обратился Жуковский к какому-то мужчине.

Зал реагировал потрясающе. На каждый взгляд, на каждый жест, на каждую эмоцию актёров была невероятная отдача.

— А давайте вспомним, как всё начиналось? — предложили актёры.

— Я вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю, как это начиналось...

Начиналось... И не помню. Помню, как закончилось. Мы сидели, и нам не хватило денег.

Напоминание, что это последняя постановка в стенах сарая искусств, читалось на протяжении всего спектакля. Финал удивил. В тот момент, когда зрители громко аплодировали, бросали цветы, вставили и кричали «Бис!», казалось, что сейчас актёры выйдут на поклон, но тут заиграла лирическая музыка, потух свет и актёры ушли. Ушли совсем. Финальный спектакль состоялся.

Большая часть зрителей ушла, обсуждая детали увиденного, а самые преданные остались. Остались дождаться Жуковского, чтобы лично пожать руку, вручить цветы и сказать спасибо. Поклонники дождались и устроили настоящую пресс-конференцию, транслируемую в прямом эфире сети Instagram.

— Я отыграл последние спектакли в пустых залах. Готовишься, настраиваешься, выходишь, а в зрительном зале пять человек, три человека. Потом было 20. Потом 10. А потом снова только трое входит в зрительный зал. Я так не могу. И тогда я говорю: «Ребята, пока!» И вдруг... Сегодня! Были люди, которых я четыре года пытался затащить сюда. Не приходили, а сегодня... Такая же история и с прессой. Сегодня я испытал очень мощное переживание. После каждого спектакля есть момент, когда актёр уходит со сцены.

Со сцены он идёт в гримёрку, и этот путь — он самый событийный для актёра. Сегодня он особенный.

— В этом году вы впервые попали в афишу главных театральных фестивалей. Есть шанс, что вам дадут награду. Она будет, а театра нет.

— Театр есть. Он был до Новосибирска,

он будет и после.

Я думаю, если вдруг меня закинет судьба в Антарктиду, то будет и там филиал. Что касается наград, то я надержался их достаточное количество международного уровня. Просто у нас есть какой-то комплекс провинциала. Меня иногда студенты после первого урока спрашивают: «А награды есть?» Я-то прекрасно знаю свой уровень. Представляете, я с 22 до 51 учусь беспрерывно театру. Я не могу не обладать качеством. То, что я здесь четыре года играю, а они первый раз пришли посмотреть... Меня сегодня больше удивило, что пришли люди, которых я звал-звал, и на последний спектакль они пришли.

Театр из всех искусств — это

самая удивительная вещь.

Например, можно написать роман, и есть шанс, что лет через 10-20 его возьмут и напечатают. У него есть шанс на будущее. Можно написать картину, положить её в стол, а через время её могут увидеть и повесить на стену. А театр отличается тем, что сегодня он есть, закончился, и ничего больше нет. Но мы будем встречаться с нашими зрителями всегда, когда мы почувствуем, что возник момент.

Пора, — сказал Олег Жуковский.