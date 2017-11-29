Депутаты Совета депутатов в рамках круглого стола на тему «Транспортная модель города Новосибирска, проблемы и перспективы», организованного Общественной палатой Новосибирской области, обсудили концессионное соглашение и проект четвёртого моста через Обь. Мероприятие прошло в малом зале правительства Новосибирской области. Корреспондент Сиб.фм выслушал мнения экспертов.

В августе 2017 года ООО «Сибирская концессионная компания» было выбрано концессионером для строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске. 75 % его акций принадлежит ООО ПФ «ВИС» (Ленинградская область), которое приобрело 75 % акций компании «Экология-Новосибирск». С последними было подписано концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов и полигонов для захоронения твёрдых отходов. Ранее врио губернатора Андрей Травников дал распоряжение официально уведомить «Экологию-Новосибирск» о расторжении «мусорной концессии».

В случае с четвёртым мостом минимальный гарантированный доход концессионера —

47,1 млрд рублей.

Его планируется возвести в течение пяти лет. Подписать концессионное соглашение стороны планируют 6 декабря.

Во время заседания министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал, что перед запуском мост будет какое-то время работать в тестовом режиме для того, чтобы была возможность оценить его трафик. Не исключено, что после этого стоимость проезда по нему будет снижена.

Предполагается максимальный

размер оплаты — 100 рублей.

По мнению заместителя гендиректора по проектированию ОАО «САСК» Михаила Ельского, основными проблемами дорожного движения в Новосибирске являются протяжённость магистральных улиц и дорог, низкая плотность магистральной сети, значительно различающаяся по разным районам города. А также отсутствие сквозных скоростных магистралей между отдельными районами города и ненормативные параметры улиц и дорог. Из 80 магистральных улиц только 20 имеют ширину проезжей части 20 метров, то есть шесть полос движения в обе стороны. Также сейчас отмечается недостаточное количество мостовых переходов через Обь, что не позволяет разгрузить улицу Большевистскую, Бердское шоссе и Красный проспект.

На данный момент подъезд к Димитровскому мосту на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова перегружен на 40 %. Подъезд к коммунальному мосту с правого берега перегружен на 30 %, а с левого — на 58 %.

Перед разработчиками стояла задача разгрузить такие магистрали, как Красный проспект и улицу Фабричную, а также использовать потенциал скоростной магистрали улицы Ипподромской.

По мнению разработчиков, проект четвёртого моста полностью интегрирован в существующую транспортную сеть.



По генплану развития Новосибирска, до 2030 года в городе должно появиться ещё три моста

Анализируя современное состояние транспортных потоков с привязкой к комплексной транспортной схеме, ректор СГУПС Алексей Манаков отметил, что в ближайшем будущем будут развиваться в основном наукополис и ядро Новосибирска, четвёртый мост «органично вписывается в этот прогноз».

Старший инвестиционный аналитик Алексей Савельев напомнил, что первоначально постановлением правительства НСО в качестве минимального гарантированного дохода (МГД) концессионера был обозначена сумма в 91 миллиард рублей, а после снижена до 47.

— Схема МГД предполагает, что коммерческие риски несёт на себе концедент. В этом и суть, потому и называется «минимальный гарантированный доход». Мы можем спорить, больше должна быть эта сумма или меньше, но суть этого механизма в том, что доходы собирает концессионер в свою пользу. Однако есть некий уровень, и при недостижении этой цифры компенсацию должен выплатить региональный бюджет. И наоборот, если доходы будут выше этого уровня, то так называемый излишек делится пополам между концессионером и концедентом, — отметил Алексей Савельев.

6,4 млрд долларов — стоимость самого дорогого моста в мире (Калифорния, США)

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Фёдор Николаев отметил, что на сегодняшний день четвёртый мост — единственный масштабный проект, на который было выделено 26 миллиардов рублей из федерального бюджета, и врио губернатора Андрею Травникову нужно заботиться о том, чтобы «данные денежные средства пришли в регионы».

Депутат горсовета Наталья Пинус, в свою очередь, предложила совету депутатов «ещё раз изучить вопрос и вернуться к его обсуждению позже».

— Вопрос сегодня стоит очень жёстко: согласиться на то, что есть, но нам оно не нравится, или смириться, что десятки лет вперёд мы ничего не получим.

Хочу напомнить моим коллегам — депутатам горсовета, что около года назад вопрос по строительству моста рассматривали,

и тогда мы сказали: мост нужен.



Строительство четвёртого моста планируется закончить в 2022 году

Но у нас есть очень много вопросов к нему: по трафику, экономической модели, размещению, развязкам. Вчера мы собрались и поняли, что у нас нет ответов на них, поэтому я предлагаю совету депутатов изучить вопрос ещё раз и после этого собраться, — подвела итог Наталья Пинус.

Председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев отметил важность привлечения федеральных средств в Новосибирскую область и потребность города в четвёртой переправе через Обь.

— Наверное, никто из присутствующих здесь не будет отрицать, что мост всё-таки городу нужен. Очевидно, что собственными средствами, как городского, так и областного бюджета, такой объём нам не реализовать. Форма государственно-частного партнёрства как раз позволяет привлекать федеральные и инвестиционные средства.

Так получилось, что отношение к концессионным соглашениям у новосибирской общественности, мягко говоря, специфическое.

Но, коллеги, проект уже в Минфине, внести какие-либо изменения в него не представляется возможным. У нас сейчас есть реально два пути: либо отказаться, либо принять, — отметил Дмитрий Дамаев.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин также выступил за строительство четвёртого моста в городе. Он напомнил, что из бюджета Новосибирской области на проект уже потрачено около 1 миллиарда рублей. Кроме того, Кудин предложил органам исполнительной власти разработать специальный алгоритм обсуждения и прохождения таких проектов, как «мусорная концессия» и строительство четвёртого моста.

1,5 километра составит длина четвёртого моста

— Я хотел бы отдать должное нашим коллегам из из законодательного собрания: Фёдор Николаев докладывал очень внятно и убедительно лично Андрею Ивановичу Шимкиву, они заняли очень жёсткую и очень мужскую позицию, когда шли обсуждения по поводу тех цифр, которые вошли в заксобрание и которые пытались аргументировать. Я, действительно, очень рассчитываю и думаю, что это было бы для всех здорово, если бы этот федеральный грант в размере 26 миллиардов рублей зашёл в наш город: это рабочие места, это налоги, это загрузка наших дорожников, строительных организаций. Я прекрасно помню, когда строился Бугринский мост, какой был синергетический эффект, как дышал город, когда пошли эти деньги, и очень рассчитываю, что так будет и в этот раз.

Депутат горсовета, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов заявил, что не услышал ответов на вопросы по поводу технологии строительства переправы, локации и обслуживания. Однако, по его мнению, отказ от возведения четвёртого моста является «большим злом».

— Это не только отсутствие мультипликативного эффекта, речь идёт о рабочих местах и налогах от действий местных предприятий строительной индустрии, а это ещё колоссальный репутационный ущерб инвестиционной политике региона. Мы очень много об этом говорим и много пытаемся для этого сделать. Поэтому сегодня мы обязаны принять решение, притом решение носит принципиальный характер с такой точки зрения: либо мы соглашаемся на реализацию этого проекта, либо никаких проектов не будет.

Замена или изменение этого проекта в данной ситуации невозможна, — высказался депутат Игорь Салов.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев подвёл итог совещания, объявив, что Совет председателей постоянных комиссий Совета и руководителей депутатских объединений Совета депутатов города Новосибирска пришёл к выводу: строительство четвёртого моста необходимо с учётом изменений.

— И соответственно надеемся, что позицию Совета депутатов врио губернатора сможет транслировать в Москве при принятии окончательного решения, — сказал Дмитрий Асанцев.