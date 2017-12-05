Съёмочная пятидневка

3 декабря в кинозале «Синема» завершился V киночемпионат «Скорофильм», в рамках которого участники должны были снять ремейк одного из 70 предложенных фильмов за 120 часов. Корреспондент Сиб.фм принял участие в состязании в качестве руководителя проекта и узнал, каково это — снять фильм за пять дней.

Ночь первая. Один из всех. 24 ноября, 23:50

Арт-пространство «Чердак» в Академгородке, со цены звучат стихи Джима Моррисона: «Кино — самое тоталитарное из всех искусств. Любая энергия, любое восприятие всасываются под череп, — умственная эрекция, череп пухнет от прилива крови» и всё в таком кислотном духе.



«Сталкер» — фильм Андрея Тарковского, снятый в 1979 году по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких

Через десять минут опубликуют тему чемпионата «Скорофильм 2017» — 70 кинолент, из которых нужно будет выбрать любую и снять ремейк одной сцены или всей картины. Заявлено более 40 команд, а один фильм может выбрать не больше двух, так что реагировать придётся быстро. Поэтому, пока Моррисон сравнивает кино с алхимией, группа конкурса непрерывно обновляется участниками чемпионата.

Ровно в полночь появляется объявление, в нём десятки киношедевров, выбрать сложно: «Кин-дза-дза», «Тот самый Мюнхгаузен», «Белое солнце пустыни», «Бойцовский клуб» и ещё очень много достойных лент. После короткого онлайн-обсуждения единогласно выбираем «Сталкера» Андрея Тарковского, тут же регистрируем фильм за своей командой.

Вижу на «Чердаке» участника другой команды. Он, кажется, совсем не беспокоится, даже не посмотрел тему.

«Это даёт нам преимущество», —

проносится в моей голове.

Всё, работа пошла. Впереди 120 часов на создание сценария, съёмки и монтаж, в команде шесть человек — у всех работа, учёба, личная жизнь, жертвовать придётся многим, но такова цена искусства.

Фотография Кирилла Канина

День первый. Собрать команду. 25 ноября, 15:00



«Сталкер» получил Приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале 1980 года

Всё тот же «Чердак» — гараж рядом с потухшими в лучах зимнего солнца неоновыми башнями «Технопарка». Здесь мы условились встретиться всей нашей командой, чтобы хорошенько обдумать план — без него в кинопроизводстве далеко не уедешь.

— Нам нужно взять какой-то кусок, где раскрывается проблематика персонажей: кто они, что им нужно, какая у них мотивация. Такой кусок мы можем осилить, — говорит студент Сибстрина Игорь, который присоединился к нам буквально этим утром.

Его слова записываю на диктофон, чтобы потом мне было проще собирать концепцию фильма. Мы продолжаем обсуждать возможную проблематику, параллельно на «Чердак» подтягиваются люди с разнообразными музыкальными инструментами: сегодня день музыкальной импровизации.

Мелодия завела музыкантов в приятный лаундж с клавишами, гитарами и перкуссиями, а к нам тем временем присоединилась Даша — преподаватель в медиаклассе гимназии, а ещё единственный человек в команде, который успел посмотреть «Сталкера».

В её глазах проглядывается что-то

между ужасом и печалью.

«Я посмотрела фильм, и как-то меня пригрузило», — говорит Даша.

Скоро становится ясно, что прежде чем писать сценарий, нужно всем увидеть оригинальный фильм. Мы отправляемся на квартиру к нашему оператору Саше, которая уже скачивает фильм. Наш уход сопровождает нарастающий психоделический этнотранс, в который с головой погружены музыканты.

Кадр из фильма «Сталкер»

День второй. Написать сценарий. 26 ноября, 16:00



При проявке плёнки практически полностью погиб первый вариант «Сталкера», и картину переснимали трижды

Солнце пробивается сквозь ветви деревьев, создавая разноцветные блики на чистом снегу, морозный воздух поглощает звуки, по лесу Академгородка идёт человек и говорит в диктофон обрывистые фразы.

— Тарковский — это про природу, про истинную жизнь, которая прорывается сквозь технологии, людские мысли и желания, — таких записей накопилось уже больше 14 на моём диктофоне. Всё это — попытки получить экстракт фильма «Сталкер»: наша команда решила делать ремейк всего фильма, а не отдельной сцены.

Задача непростая, даже, кажется, неподъёмная. Параллельно с рефлексией над фильмом в голове кружат тревожные мысли:

«Ещё не поздно всё бросить. Тарковский —

это слишком сложно».

Когда команда посмотрела фильм, «пригрузило» всех. Во время обсуждения удалось выработать первичную концепцию, но она откровенно слаба и аляписта — совсем не «Сталкер», честно говоря. Выяснилось, к тому же, что Игорь покинул проект.

— Я считаю, что мы выбрали слишком высокую планку, лучше сделать что-то простое, но качественно, чем замахнуться на слишком сложное и сделать лажу, — так написал он в этот день.

Разгоняя упаднические мысли, отправляюсь в бар, где мы должны встретиться с Олесей — ещё одним членом команды. Она учится на театрального режиссёра и работала декоратором на «Ленфильме». Олеся — верный боевой товарищ, у нас точно получится что-нибудь придумать.

Кадр из фильма «Сталкер»

22:00

Весь день мы слонялись по кафе и барам: другим посетителям почему-то не нравилось наше бурное обсуждение, и приходилось уходить в другое место. В итоге у нас на руках концепция психоделического сталкера, который отправляет людей в «ЗОНУ» одним взглядом, и «ЗОНА» у нас — скорее что-то похожее на ноосферу.

Так или иначе, сейчас всё значительно лучше: мы выстрадали общими усилиями готовую версию сценария, которая теперь выглядит как достаточно серьёзная и актуальная вещь.

— Рэпер вместо Писателя — это пошло, а про фермы для майнинга никто не поймёт! — некоторые моменты всё ещё проходят

стадию согласования.

Вместо библейских цитат из «Апокалипсиса», которые звучат в оригинальном фильме, решено взять вступление к «Дао дэ цзин»: это более мягкая философия, она не должна «пригрузить» зрителя.

Теперь у нас есть готовый сценарий, правда, достаточно сложный в реализации: несколько локаций, включая ледяную пустыню Обского моря и заброшенный санаторий, сцены с массовкой и непростыми световыми решениями. А ещё у нас нет актёров на главные роли. Но пока что думать об этом не хочется, ведь мы всё-таки выдали стоящую идею и радостно запили её чаем с печеньем.

Кадр из фильма «Пансталкер»

День третий. Здесь могла быть наша тарелочка. 27 ноября, 07:00

Понедельник мешает снимать кино. Нужно ехать на работу, параллельно искать актёров: съёмки начнутся в 16:00 в баре, обо всём договорись ещё вчера. Актёров всё ещё нет.

Один за одним люди отказываются играть в нашем фильме: работа, дела, боязнь камеры, пары. Пока что нашли только сталкера — студентку журфака Юлю.

У неё большие глаза, дреды,

а ещё готовность пойти на

всё ради искусства.

Посты в соцсетях и обзвон всех возможных знакомых наконец-то дали результат: мы нашли наших актёров. Это обычные люди, никогда до этого не игравшие вообще нигде, но через несколько часов у них съёмка. Они подходят по фактуре, но на вживание в роль времени нет: в баре снимать можно только около часа, а ведь нужно ещё простроить мизансцену и выставить свет, а я сижу на работе и могу только молиться за успех съёмочной группы.

17:00

— Интересно, а как они будут разбивать тарелку в баре, наверняка же запретят, — эта и ещё тысяча мыслей отвлекают от работы. Разбить тарелку в первый съёмочный день — это такая киношная традиция, суеверие, конечно, да только кино недаром очень похоже на магию. На связь команда не выходит, наверное, всё ещё снимают.

Кадр из фильма «Пансталкер»

20:00



Действие фильма происходит в вымышленном времени и пространстве, у героев нет имён — только прозвища

Я приехал с работы на «Чердак»: здесь по плану съёмки нескольких сложных сцен. В зале много людей, они разбиты по нескольким кучкам и играют в настольные игры. Это нам на руку, ведь нужна массовка. Наш оператор Саша явно устала и очень рада видеть режиссёра.

— Наконец-то ты пришёл. Мы очень устали, не знаем, как здесь свет включить, а тут ещё куча народу, непонятно, как всех организовать. В баре сняли только одну сцену из двух, зато получилось хорошо, — говорит мне Саша.

Железной рукой режиссёра приходится руководить съёмочным процессом. Включается свет, выстраивается мизансцена, актёры получают установки. Ежовые рукавицы выдёргивают людей из-за столов с карточными играми и заставляют перевоплотиться в толпу обезумевших фанатов.

— Снимаем! Пошёл! Шаг, ещё шаг, меняйся! Толпа пошла. Прыгай, ловите!

Да не так прыгай, а вы ловите не так,

вы не зомби, вы фанаты!

Массовка — всего лишь реквизит, слушайтесь давайте!« — постепенно набираю обороты в своей суровости, голос становится громче и агрессивней.

Кадр из фильма «Пансталкер»



Бюджет картины был перерасходован на 300 тысяч рублей и превысил миллион рублей

После нескольких дублей удаётся снять одну сцену. Актёр, играющий главную роль, говорит, что «сейчас кончится», а впереди ещё несколько сложных эпизодов. Мне приходится отправить девушку, не задействованную в настольных играх, за коньяком, иначе мы все сейчас подерёмся.

На съёмки остальных сцен уходит ещё несколько часов и огромное количество нервов. Все устали, все вымотаны, несколько планов пришлось оставить на следующий день. Но мы сделали сложную часть работы и даже никого не потеряли.

Завтра нас ждёт самый тяжёлый съёмочный день, а отснятый материал забирает Даша, чтобы начать монтировать — сегодня ночью она не будет спать.

День четвёртый. Девочка в платье и ледяной ад. 28 ноября, 12:00

Ясное утро, остановка на Бердском шоссе, совсем рядом с Обским морем — здесь нам предстоит снять одну из ключевых сцен, для которой помимо прочего ещё нужно найти дверь. Девочке-сталкеру Юле предстоит сниматься в лёгком летнем платье, поэтому с ней пришла целая команда поддержки, вооружённая термосами и пледами.

Кадр из фильма «Пансталкер»

Прежде чем отправиться к ледяному озеру, идём в дом приятеля Олеси — он расположен рядом, и нам разрешено разбить в нём небольшой лагерь, а ещё, говорят, там есть необходимая нам дверь.

Локация очень атмосферная: деревянный дом с печкой и кошкой, которой нельзя верить

(так гласит оставленная хозяином записка).

Кроме множества разнообразных артефактов вроде колб с неизвестными растениями в этой избушке есть что-то магическое: её стены изнутри обклеены санскритскими буквами.

В этом странном месте мы находим дверь, рисуем раскадровку сцен, которые будем снимать, и отправляемся на Обское море — идти до него, благо, недалеко. Дверь, кстати, оказалась чертовски тяжёлой, а ветер — беспощадно холодным.

Кадр из фильма «Пансталкер»

17:00

Это было тяжело. Дверь падала под порывами ветра, актёры замёрзли настолько, что еле шевелят губами, рыбаки, рассеянные по льду, мешали выстроить кадр. Но мы справились и сняли всё, почти как задумали. Отогреваемся в доме буддиста (на стене даже удалось найти соответствующий сертификат).

— Вы простите, ребята, на меня холод так действует, я сам не свой, — извиняется наш второй актёр.

Ему было тяжело: он забывал текст, злился и нервничал. Я могу его понять: условия были экстремальные.

Девочка Юля, напротив, вела себя героически — абсолютно точно и безмолвно выполняя все указания, стойко перенося ледяной ветер и стужу Обского моря.

Сейчас, пока Олеся готовит горячую еду, а все остальные разбрелись по дому, изучая его причудливые внутренности, я играю на барабане — очень хорошо помогает согреть руки.

— Мы молодцы, но нужно двигаться дальше, осталось не так много времени, уже есть команды, которые приступили к монтажу, мы отстаём по графику, медлить нельзя, — говорит режиссёр после заслуженного перерыва, и команда отправляется на «Чердак» снимать следующую сцену.

Кадр из фильма «Пансталкер»

День пятый. Конец и новое начало! 29 ноября, 21:00

«Чердак» на этот раз полностью в нашем распоряжении. Вчера вечером мы отсняли монолог: это было сложно, но Никита, наш рэпер, справился очень хорошо. Благодаря Олесе, которая умеет работать с актёрами, его монолог получился живым и качественным. Недостающие сцены уже отсняты без моего участия где-то в заброшенном санатории в Речкуновке и отправлены на монтаж. Нам остаётся только записать звук.

Задача внезапно оказалась непростой: приходится смотреть видеоматериал и заставлять актёров говорить точно так же, как на записи.



Картина входит в число 250 лучших фильмов по версии IMDb, занимая 207-е место

После четырёх часов проговаривания одних и тех же фраз нам удаётся записать все реплики, пусть не идеально, но времени на доработку почти не осталось: дедлайн наступает через 12 часов.

Появляется ещё одна хорошая новость: утром мы нашли человека, который вызвался написать музыку для нашего фильма. Он участвовал в массовке в одной из первых сцен, и ему понравилась наша идея. Уникальная музыка для видеоконтента — это всегда хорошо.

Вопреки традиции наша команда разбивает тарелку в последний съёмочный день и отправляет материал на итоговый монтаж. Попутно приходит понимание того, что наша работа выходит за рамки установленных регламентом пяти минут хронометража, но сейчас это лишь предчувствие, ждём финальную версию монтажа.

День шестой. Дедлайн близко. 29 ноября, 16:00

Последний день. Через восемь часов дедлайн. Из-за работы Саша и Даша, ответственные за монтаж, не успели собрать итоговую версию, но уже с уверенностью можно сказать, что она будет больше пяти минут. Попутно выясняется, что если руководитель группы не сделает работу для университета, его ждёт армия, поэтому принимать участие в монтаже в полной мере он не может.

19:00

Пять часов до дедлайна. Нет названия для фильма, музыка к нескольким сценам ещё не написана, итоговой версии монтажа тоже нет, какие сцены можно вырезать без потери смысла — непонятно.

Кадр из фильма «Пансталкер»

Все дела решительно отложены на потом, работа кипит полным ходом: два опытных монтажёра, не отрываясь, собирают фильм, композитор вносит правки в музыку буквально за несколько минут, режиссёр юлой мечется по комнате в поисках названия.

— Очень больно резать свой фильм, знаешь, может уберём сцену с телефоном? — говорит Саша, нисколько не паникуя.

— Нет! Без неё теряется смысл, она нужна как элемент фабулы! — перехожу на крик я.

— Ты придумал название? — обрывает меня Даша, параллельно подгоняя звуковую дорожку к движениям актёров.

— Да! «Пансталкер»! Это по аналогии с пантеизмом — религия без бога. У нас сталкер без зоны в привычном понимании, это идеально подходит! — говорю я.

— Звучит как-то по-польски, давай ещё, -

отвечают монтажёры.

23:50

Это крах. В нынешней версии фильма пять минут хронометража, но в нём не осталось почти никакой цельности и красоты. Картина смотрится куце и глупо, отправлять такое попросту стыдно. Я в панике, Саша и Даша ищут пути спасения.

— Да ладно, сами виноваты: пять минут — это мало, жалко им, что ли? Отправим семь минут, ничего страшного, — злится Саша.

— Нет, нельзя. В регламенте всё чётко прописано, надо следовать, давай лучше с этой версией придумаем что-нибудь, а режиссёрский вариант выложим в сеть потом, — отвечает Даша.

— Не хочется как-то на показе такую лажу людям подсовывать, но ладно, главное — успеть. Делайте титры. За неимением лучшего оставляем «Пансталкер», у нас умное кино, кому нужно — поймёт. «Дао дэ цзин» неспроста мы цитируем, — успокаиваюсь я.

Фильм «Пансталкер» на канале Youtube Даши Петровой

00:00

Пятиминутная версия фильма отправлена. В ней множество недочётов и косяков, но сделано решительно всё, что можно. В честь окончания этого марафона команда позволяет себе выпить немного вина, Даша параллельно собирает вещи, чтобы ехать в Томск — она с детьми уезжает на фестиваль. Я грустно смотрю вдаль, предчувствуя бессонную ночь в работе над университетским заданием, но довольный от выполненной режиссёрской работы — это был мой первый подобный опыт, и я очень рад тому, что у нас получилось.

— Мы прыгнули выше головы, ребята, поздравляю. Мне кажется, у нас получилось очень круто! — ободряюще заявляет Саша.

Фотография предоставлена кинозалом «Синема»

Премьера. Награждение. 3 декабря, 15:00

В кинозале «Синема» проходит просмотр работ участников V Киночемпионата «Скорофильм 2017. По мотивам...», а также вручение наград.

Всего свои работы прислали 27 команд. Жюри конкурса — документалисты, операторы, режиссёры и другие профессионалы киноиндустрии. Уровень работ был очень разный и, несмотря на призы и статуэтки, уверен, все участники получили массу удовольствия. Видеть своё кино на большом экране, в полном зале — многого стоит.



Наша лента победила в номинации «Лучшая операторская работа», чему мы несказанно рады.