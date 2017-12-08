Вокруг одни роботы

В Иркутске прошёл пятый сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017»: за победу в 10 направлениях боролись 195 команд. Впервые в нём приняли участие команды из Санкт-Петербурга и Самары. Корреспондент Сиб.фм посмотрел, на какие действия дети и их тренера запрограммировали роботов и как с их помощью хотят помогать нерпам и Байкалу.

«РобоСиб» — это главный сибирский фестиваль робототехники. Он проводится компанией En+ Group и Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в рамках всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Смысл мероприятия не только в том, что на него съезжаются увлечённые робототехникой школьники.

Важно, что это те люди, которые в будущем создадут новые профессии, связанные с высокими технологиями.

В иркутском «Сибэкспоцентре» два павильона наполнены большим количеством таких людей: все куда-то несутся или стоят возле своих площадок с роботами и не отвлекаются на разговоры. Некоторых из них от меня отделяют ленты, за которые заходить нельзя, иначе это засчитается за нарушение правил. Дело в том, что для кого-то соревнования уже начались, а кто-то только тренируется перед выступлением. Представителей СМИ сразу предупреждают: фотографировать со вспышкой нельзя, это может сбить роботов.

Выставочные стенды показывают разных роботов, люди в костюмах роботов ходят по павильону.

Ведущий фестиваля шоумен Александр Пушной постоянно подчёркивает, что нас окружают одни роботы: фотоаппараты, компьютеры, телефоны. Поэтому непонятно, каких сил на мероприятии больше.

Может, именно в количественных показателях побеждает искусственный интеллект.

Хотя визуально не везде: для желающих проводится мастер-класс, как сделать творческие работы из бумаги, состоящей из водоросли спирогира, которая загрязняет Байкал. Фестиваль «РобоСиб» входит в комплексную программу, проводимую En+ Group, по защите озера Байкал и заповедных территорий. Так что здесь никаких роботов — ручная работа. Или совмещение — в направлении Jr. FLL школьники изучали проблемы, связанные с водными ресурсами: они подготовили презентации своих исследований на тему гидродинамики и разработали роботов, которые смогут оптимизировать доставку и очистку воды.

— Сейчас только что общалась с первоклассниками, которые придумали проект по использованию спирогиры, заполонившей Байкал, в очистных сооружениях для коттеджных посёлков.

Вот такие, с одной стороны, незамысловатые, а с другой — совершенно новые идеи принимаются на «РобоСибе» очень часто.

Ценность фестиваля — как раз в том, чтобы привлечь ребят к инженерным специальностям и получить новые идеи, которые дальше могут уже прорабатывать наука и профессионалы, — начинает проводить экскурсию по площадкам руководитель департамента по устойчивому развитию En+ Group Мария Грачёва.

Она отмечает, что новым направлением пятого фестиваля стало «Энергетика. Инженерный проект». Инженеры компаний «Иркутскэнерго» и «Евросибэнерго» проводили подготовительный этап с ребятами, выезжали на производство и исследовали его. Они специально разрабатывали робот батискаф-сканер, квадрокоптер и бульдозер, которые в перспективе смогут механизировать и облегчить работу на угольных предприятиях.

— Задача этого направления — конечно, перевод робототехники в практическое направление. То есть использование школьных робототехнических технологий в бизнесе, — добавляет Мария.

К экскурсии подключился и редактор научно-популярного альманаха metkere.com Илья Кабанов. Он считает, что самое главное на «РобоСибе» — это как раз прямая связь с производством.

— Есть задания для детей от промышленных компаний, которые, мне кажется, будет очень интересно решать.

Когда самые младшие участники сегодняшнего фестиваля окончат университеты, они окажутся совсем в другом мире.

Это будут другие технологии и профессии — совсем другие вызовы. Такие мероприятия, как «РобоСиб», могут подготовить их к этим вызовам. Технологии изменятся, но подходы и инженерное мышление останутся теми же. Этому они здесь учатся, — отмечает Илья.

Я обращаю внимание на проект иркутской школы № 64 «Морские котики», участникам которого семь-восемь лет. Они задумались о том, как можно спасать нерп на Байкале.

— Всем известно, что сейчас Байкал терпит не лучшие времена: он загрязняется — вокруг строятся заводы, различные туристические базы, здания. И последнее время появилось много погибших нерп. Поэтому ребята придумали проект по их спасению: батискаф плавает по озеру Байкал и очищает его. Когда он видит нерпу, попавшую в беду или ведущую себя неестественно, или нерпёнка, уплывшего на льдине, подаёт сигнал вертолёту.

Последний начинает спасательную операцию — переносит нерпу в специальный ледяной дом: взяли опыт у финнов, которые таким образом спасают своих нерп.

В этом доме поддерживается специальная температура, — описывает решение проблемы мама одного из участников Юлия Тузова.

Жители Иркутска, конечно, много думают о спасении Байкала и нерп, поэтому таких проектов у детей много.

— Почему Байкал в таком состоянии? Одна из наших версий — это застройка территории возле него, из-за которой много загрязнений. Сейчас даже у омуля находят какую-то инфекцию, говорят, что его нельзя употреблять в пищу. Возможно, с нерпами всё происходит так, потому что они едят много омуля. И все возмущены строительством завода по розливу воды, который строит китайская сторона. Мы все обеспокоены этим вопросом, потому что это ещё больше усугубит и без того плачевное состояние Байкала, — комментирует Юлия Тузова.

Далее обзор площадок продолжился просмотром развлекательных интерактивных зон — с помощью стола с «РобоПочтой» можно было отправить письмо домой или своим друзьям. Возле него постоянно находятся по несколько человек. Далее по пути можно принять участие в экологически значимой акции — сдать в специальные мусорные корзины использованные батарейки и сломанную технику. Правда, об этом нужно было знать заранее.

Часть посетителей уже поспешила на научно-популярный проект «Энергия будущего», в котором принимают участие известные блогеры и популяризаторы науки. Их разговор посвящён энергетике и рекультивации.

Большое количество детей, у которых есть свободное от соревнований время, успевают поучаствовать в создании анимационных научно-популярных роликов от известного YouTube-канала «Научпок». Они рисуют кадры, которые пригодятся для нового выпуска. Даже можно смотреть за монтажом в реальном времени.

Возле одного стола замечаю наибольшее количество зрителей. Всё что-то громко обсуждают. Оказывается, на нём расположен робот-скорпион: если поднести к нему руку, то специальные датчики реагируют и он начинает стремительно направляться в вашу сторону. Его представляет школа робототехники из Иркустка Move robotics.

Рядом стоит мальчик, который, видимо, имеет отношение к этой школе или просто знает всё о работе роботов.

— Нет, нет! Нельзя, чтобы он подползал так близко к краю стола. Что ты делаешь?! — кричит он другому мальчику, помладше, который своей рукой завёл скорпиона в тупик — к краю стола.

Следующую реплику он уже направляет в мой адрес.

— А здесь у него специальные шарики. Если его запрограммировать, то он будет ими стрелять.

Да, довольно внушительный скорпион. Как настоящий.

Через какое-то время к скорпиону добавляется змея, которой каждый из детей пытается подставить свою руку, чтобы она нападала именно на него.

Процесс на самом деле захватывающий.

На столах рядом эта же школа предлагает всем желающим попробовать вместе с их специалистами собрать робота. Если получается, то участники проходят в следующий этап, к следующему столу — ваши роботы играют в футбол. Два соперника возле одного стола. А я следую дальше.

За красной лентой стоят столы, на которых расчерчены линии — роботы запрограммированы так, что двигаются строго по ним. Перед роботами стоят кубики, которые горят разными цветами. Робот стучит по кубику, цвета меняются. Он куда-то движется дальше. Понимаю, что самостоятельно не разберусь в логике этого задания. Нахожу тренера.

— Роботы запоминают комбинацию цветов всех шести кубиков. Затем воспроизводят её на следующем поле и всё. Роботы автономны, двигаются по линиям, — поясняет мне тренер команды из Братска Максим Загибалов.

Всё оказалось проще, чем я думала. Это соревнования AutoNet для детей от десяти лет. Максим успевает добавить, что тренировались они вслепую — такого поля у команды нет.

— Мы впервые видим и поле, и кубики, поэтому нужно успеть потренироваться, сейчас начнутся соревнования, — успевает договорить Максим, и к нему уже подбегает ученик, чтобы проконсультироваться. Показывает своего робота.

Напротив располагается площадка соревнований FIRST Tech Challenge (FTC). Каждый год в этой категории появляется новое задание для робота.

— В этом году нам нужно съехать с этого балансировочного камня, сбить жемчужину альянса противоположного цвета и поставить кубок — его называют глифом — в ящик, криптобокс, определённым образом, как написано в шифре. Робот должен считать этот шифр. А потом припарковаться в треугольной зоне. Это всё автономный период. Программист запускает программу на телефоне, робот сам думает и ездит, — показывает мне на поле инженер-конструктор из красноярской команды Gradient Илья Русаков.

После автономного периода начинается управляемый, когда участники команды берут джойстики, как в компьютерной игре. Им нужно собрать шифр и за 30 секунд до конца тайма взять золотого человека и поставить в одну из трёх зон. Чем дальше находится зона, тем больше баллов получает команда. Если робот стоит в вертикальном положении, то альянс получает дополнительные баллы.

На поле находятся четыре судьи. В этом году организаторы пригласили судить бывших участников «РобоСиба», победителей и призёров всероссийских и международных соревнований в этом направлении.

— Действительно, в этом году мы решили попробовать эту практику: в направление FTC пригласили бывших участников команд, половина — это вообще мои дети, мои выпускники.

Опыт у них очень большой. Они смотрели как всероссийский уровень, так и международный. Знают всю систему проведения соревнований.

Сейчас это студенты политехнического вуза, железнодорожного университета. Некоторые из них поступили на факультеты робототехники. И работают в этой сфере, — гордится главный судья главного сибирского фестиваля робототехники «РобоСиб-2017» Юлия Перевалова.

Одним из таких судей является Мария Трофимова из Иркутска. Робототехникой она начала заниматься на первом курсе колледжа.

— Меня заинтересовало именно направление FTC. Я три года подряд участвовала в соревнованиях, наша команда с 2013 года занимала только призовые места на «РобоСибе». Когда я выпустилась из колледжа, то уже по возрасту не подходила для этих соревнований. И вот меня пригласили судьёй.

Смотришь на соревнования с другой стороны и видишь много нюансов, на которые ты до этого даже не обращал внимания.

Понимаешь, что опыт команд растёт с каждым годом. Много новых команд и участников, все достаточно на высоком уровне, то есть не просто так они сюда приходят, а целенаправленно — завоевать возможность показать себя на других соревнованиях, — делится Мария Трофимова.

Увеличивающийся профессионализм команд с каждым годом замечает и Юлия Перевалова.

— Конечно, прогресс виден ежегодно: и у каждого человека, и у каждой команды. Если в прошлом году он просто выехал из базы, то в этом уже преодолел больше препятствий. Мне кажется, благодаря нашему фестивалю это и происходит, — заключает она.

Тем временем Мария Трофимова смотрит на поле, не пора ли ей возвращаться. У нас есть ещё пара минут. Самое сложное в этом сезоне в данном направлении, по её мнению, — собрать полностью картинку кубиками. Вообще игра длится две с половиной минуты: 30 секунд автономного периода и две минуты управляемого, о котором рассказал Илья Русаков.

— Полторы минуты — обычные задачи: собрать картинку, сложить кубики в криптобокс. Оставшиеся 30 секунд — ключевые. Они даются на особое задание. В этот раз — вытащить как можно дальше жёлтого человечка, — описывает это соревнование судья со своей стороны.

Юлия Перевалова подчёркивает, что дети никогда не сдаются.

— На «РобоСибе» случалось всё: и триумф от победы, и слёзы от неудачи. Но главное то, что дети не сдаются.

Они упорно продолжают учиться конструировать роботов, разбираться в их устройстве, чтобы в следующий раз выступить ещё лучше. В этом году у нас очень разнообразные составы команд: например, была команда, в которой только один человек, и команда, состоящая из одних только девочек. Все это значит, что для увлечённых детей нет никаких преград для участия в соревнованиях и победы, — сообщает главный судья.

На пятом фестивале организаторы решили наградить победителей символично — они получили кубки в форме логотипа фестиваля, которые напечатали на своём 3D-принтере выпускники «РобоСиба». Эти кубки как раз разработала бывшая участница соревнований и судья Мария Трофимова.

— У меня был опыт использования 3D-принтера, потому что мы делали детали для роботов на нём. Впоследствии решили перевести это хобби в профессиональную деятельность и открыли фирму. Предложили организаторам фестиваля немного изменить формат кубков. Они согласились, мы обсудили макет и напечатали. Теперь точно подчёркивается значимость новых технологий, чтобы было что-то под стать робототехнике, — размышляет Мария.

Действительно, кубки получились под стать робототехнике. Победители получили их на церемонии награждения. Участникам показали фильм о роботах, который успела смонтировать команда «Научпока», лазерное шоу, которое в своём сюжете объединило робототехнику и энергетику, а заснял всё это летающий робот — квадрокоптер.