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 Кто первым зашёл на лёд нового городского катка в 20-градусный мороз  16 декабря, 13:27

Алёна Мартынова
журналист
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Вместо школы &mdash; на каток
Фотографии Никиты Ростова

15 декабря в Центральном парке Новосибирска открылся главный городской каток, который раньше располагался на площади Ленина. В день открытия было довольно свежо. Журналист Сиб.фм пришла на каток с коньками, но кататься в 20-градусный мороз так и не решилась. Зато узнала, кто ради этого события пропустил уроки в школе и у кого любовь к конькам сильнее сибирских морозов.

Первое, что бросается в глаза и радует горожан, — новая ледовая площадка в два раза больше, чем была на площади Ленина. Её площадь составила четыре тысячи квадратных метров. Ну и второе — со своими коньками можно кататься бесплатно.

Наталья Джафарова привела на открытие внучку — восьмилетнюю Ксюшу. Пока ждали открытия, энергичная девчушка рассекала по снегу на коньках и кружила вокруг бабушки.

— А здесь же раньше был каток, только поменьше. Мы третий год ходим кататься. Тут, в парке, хорошо. И народ ходит постоянный. У Ксюши полно друзей здесь. Каждую зиму со школы бежит сюда.

— На фигурное катание не хотите её отдать?

— Не знаю, хватит ли у неё терпения на фигурное катание. Хотя бы просто для души пусть катается.

Ученики гимназии № 1 пришли на каток целым классом. Пока ждали открытия, забивались по 15 человек в тесный киоск с блинами, пили там горячий чай и дурачились. Продавец обещала выгнать на улицу расшалившихся школьников.

Девочки предпочитали ждать на улице.

— Я обожаю кататься на коньках! — сказала 13-летняя Лера Котельникова. — Мы только что пришли со школы. Возьмём коньки в прокат и будем кататься. А мороз нам не страшен — это лучше, чем сидеть на уроке. Мы, кстати, из-за открытия пропустили уроки.

Семья Бородиных с трёхлетним сыном Никитой случайно попала на открытие катка. У малыша загорелись глаз при виде представления. Но щёки на морозе заалели ярче.

— Мы живём совсем рядом — на Каменской, — пояснила Антонина Бородина. — Вышли на прогулку, а здесь как раз открытие катка. Планируем купить коньки, тем более теперь есть повод. Я с детства любила кататься. Взрослой уже не катаюсь, конечно. Хотим вот сына научить. Кстати, недели две назад проходили через парк — увидели объявление, что скоро заливать будут. Вот тогда пришла в голову мысль, что пора покупать коньки.

Повезло с близким расположением дома к Центральному парку и фотографу Никите Ростову.

— Думаю, что куплю самые «дешманские» коньки и буду ходить сюда кататься, — заявил он о своих серьёзных намерениях.

Открытие растягивать не стали: небольшая сценка про Снежную королеву и Кая, танцы на льду костюмированных героев, мини-фейерверк — и на каток запустили всех желающих. Их оказалось немного, потому что сибирские морозы разогнали половину желающих покататься. Некоторые развернулись домой — греться — с мыслями, что в следующий раз да непременно.

Кристина Усольцева и Илья Марков выбрали для романтического свидания катание на морозе, зато по свежему льду и в свете праздничной иллюминации.

— Здесь очень красиво, комфортно, намного больше места, чем было на площади Ленина. Деревья вокруг катка создают такую атмосферу, будто ты на природе, — поделилась впечатлениями Кристина.

— Не замёрзли?

— Пока катаемся, двигаемся — не холодно. И вообще, нас любовь греет!

На этом праздник не кончается. 16 декабря в 18:00 радио «Европа Плюс» в честь открытия катка подготовило свою праздничную программу.


— Только лучшая музыка от популярных диджеев города, самые крутые конкурсы от ведущих радиостанции № 1 в России, захватывающие выступления и, конечно, самый жаркий лёд! Гостей праздника ждёт розыгрыш множества классных подарков, а также фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax Mini 8, — пообещали организаторы.

Вход на лёд со своими коньками бесплатный. Для тех, у кого их нет, работает прокат: 150 рублей в час — для взрослых и 70 рублей в час — для детей.

Со вторника по воскресенье каток будет работать с 11:00 до 22:00 (с 16:00 до 17:00 — технический перерыв). В понедельник кататься можно с 17:00 до 22:00. А каждую пятницу для тебя и твоих друзей — развлекательная программа от «Европы Плюс».

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