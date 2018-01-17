Катать до Олимпиады

В Новосибирске завершились тренировки олимпийской сборной России по сноуборд-кроссу. С 7 по 15 января спортсмены тренировались в сноуборд-парке «Горский». К чему готовятся спортсмены, согласны ли они выступать под нейтральным флагом и как часто их проверяют на допинг, выяснил журналист Сиб.фм на их тренировке.

Когда на тренировке страшно

На трассу Горской горнолыжки один за другим выкатывают сноубордисты. Ребята из олимпийской сборной слились в общей массе любителей и местных спортсменов. Неброские куртки с едва заметным прямоугольником-триколором и одинаковые доски без вычурных рисунков.

В команде всего четыре человека: серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Николай Олюнин из Красноярска, двукратная чемпионка мира среди юниоров Кристина Пауль из Таштагола Кемеровской области, двукратная чемпионка России, призёр кубков мира Мария Васильцова и двукратный чемпион мира среди юниоров Даниил Дильман из Новосибирска. Ещё три спортсмена выбыли из подготовки к Олимпиаде из-за травмы.

До зимней Олимпиады в Корее осталось меньше месяца. Сноубордисты впервые прыгают с крутой семиметровой старт-секции, похожей на ту, что будет на Играх.

Тренер сборной Денис Лампартер из Новосибирска вместе с помощниками вручную лопатами построили эту снежную конструкцию.

На вертикальной стенке нарисовали олимпийские кольца и слово RUS.

Раньше спортсменам не приходилось прыгать с такой конструкции. Нужно как следует оттолкнуться, чтобы при полёте не задеть метровую полку снизу. Довольно травмоопасное упражнение. Девочкам прыгать в первый раз было страшно.

Тренер Денис Викторович откровенно потешался над своими воспитанницами, которые перед стартом включили режим «яжедевочка», и снимал их на GoPro.

Просто он знает, на что способны его девчонки.

Кристина после первого прыжка, завершившегося кувырком, с яростью ринулась снова в бой — и всё получилось. Теперь важно отработать на этой горке правильную фигуру — сгруппироваться и приземлиться, как надо.

— Пусть лучше здесь им будет страшно, зато на олимпийской трассе они уже будут готовы к подобным сюрпризам, — сказал Денис Викторович.

Через кровь и пот



Впервые сборная по сноуборду была собрана в 1996 году

Кроме работы на дистанции в сноуборд-кроссе спортсмены уделяют много времени общей физической подготовке.

— Сноуборд требует разносторонней развитости, поэтому у нас целый комплекс тренировок: и на скейтборде, и на вейкборде, и на батутах, — рассказала Мария. — Последние три года с нами работала Ольга Атылина из Красноярска. У нас было много скоростной и прыжковой тренировки. Мы работали на стадионе. Это были трёхчасовые занятия, на которых приходилось выкладываться по полной: вырабатывалась общая выносливость, взрывная сила. Сейчас на сборе нас тренировал на батутах Дмитрий Селантьев — креативный тренер, придумал для нас интересную программу.

Самое тяжёлое в тренировках и на соревнованиях, когда приезжаешь в высокогорье — это непременно горная болезнь. Организм не понимает, что вообще происходит, у него стресс. Поэтому приходится пахать — через кровь и пот. Ты уже думаешь, что сейчас умрёшь, но надо вставать и делать новый подход.

А кто-то думает, что сноуборд — это развлечение, и мы — просто раздолбаи, катающиеся на досках.

Мария отметила, что нужно уметь не только терпеть нагрузки, но и правильно отдыхать.

— Перенапряжение не даст высоких результатов. Отдыхаю я по графику. Стараюсь ходить на массаж и спа-процедуры. Мои ноги должны отдыхать, иначе встанут колом и я не смогу ничего делать. Они должны быть всегда эластичные и в тонусе. Ноги — это моя сила.

Кроме сноубордистов, в команду входят два тренера, два врача, массажист и сервисмен, который следит за состоянием досок. Вся команда работает на результат.

Под антидопинговым колпаком

На протяжении трёх лет кандидаты в олимпийскую сборную находятся под своеобразным колпаком Антидопингового агентства WADA. Спортсмены регулярно заполняют календарь по системе Adams на несколько месяцев вперёд, где с максимальной точностью указывают, где и когда будут находиться.

Антидопинговые агенты могут наведаться в любое время и в любое место. Если спортсмена там не окажется, ставится один флажок. За три флажка — дисквалификация.

За последние полгода сноубордистов проверили порядка девяти раз. Во время сбора в Новосибирске агенты наведались к Николаю и Даниилу.

— Мы не знаем, куда к нам приедут, во сколько. Мы полностью зависим от них, — пояснила Мария. — Они решают — и приезжают. Наше дело — просто правильно заполнять календарь. Это каждый спортсмен делает, наши обязанности. Будет ли допинг-тест перед соревнованиями или во время тренировок, это уже не от нас зависит. Нужно просто всегда быть готовым и сдавать анализы — за чистый спорт!

— Сложно, конечно, жить в таком режиме: мы же не роботы, чтобы в эту минуту находиться в указанном три месяца назад месте, — поделился Даниил. — Однажды приехали ко мне в Новосибирск, когда я уехал в Красноярск. Мой агент позвонил мне — я ему отвечаю, что заранее поменял в календаре своё местонахождение, как положено. Он заглянул в программу и сказал, что да, всё в порядке.

29 января будет опубликован окончательный список по допуску WADA.

По словам Дениса Викторовича, чистые анализы сноубордистов не дают полной уверенности в том, что их допустят к участию в Олимпиаде:

— Если ассоциацию лыжных видов спорта отстранят, то и нас вместе с ними тоже.

Как однажды легкоатлетов отстранили — и неважно, ты метатель молота или копья; просто отстранили, и всё.

95 из 96 допинговых проб недопущенных к Олимпиаде российских атлетов при перепроверке оказались чисты

Вот Новосибирск, а могла быть Австрия

Больная мозоль для олимпийской сборной по сноуборду — не допинг-тесты и не запрет на национальную символику, а скудное финансирование, выделяемое государством на подготовку спортсменов.

— На сноуборд не выделяют таких денег, чтобы можно было как следует подготовиться. Пытаемся выкарабкиваться как-то, — сказал Денис Викторович. — Даже вот, пожалуйста, — новосибирский сбор, хотя можно было где-нибудь в Австрии на серьёзном кроссе тренироваться вместе со всеми. Финансов не особо много у страны сейчас. Выделяются средства на перелёты в основном — на соревнования ездим регулярно. А вот на международные сборы — поездки в Австрию, Швейцарию — денег не хватает.

В этом году ещё более-менее, до этого было вообще всё плохо. Летнюю подготовку всю проваливали именно из-за отсутствия снежных тренировок.

Американцы и австралийцы постоянно на снегу сидят — и у них большие преимущества.

Тренер высказал опасение, что после Олимпиады в случае неудачных результатов могут срезать и без того скудное финансирование.

— Но, я думаю, мы медали точно возьмём. Сейчас команда готова на восемь-девять баллов, к Олимпиаде достигнет пика формы, — уверен он.

Флаги развернут болельщики

Решение Международного олимпийского комитета о недопуске сборной России с национальной символикой и гимном к участию в Играх-2018 на настрой команды не влияет. И тренер, и сами спортсмены уверены, что спорт должен быть вне политики. Делать свою работу хорошо — вот что главное.

— Если не попаду на Олимпиаду, я расстроюсь, конечно. Но это будет не самым большим горем в жизни.

Для меня важно — продолжать участвовать в соревнованиях: катать, катать и ещё раз катать! — поделилась Кристина.

Обладатель олимпийского серебра Николай отметил, что в данной ситуации Россия оказала своим спортсменам поддержку — во-первых, разрешила выступать под нейтральным флагом; во-вторых, взяла на себя расходы за перелёты.

Николай уверен, что в любом случае будет поддержка — от болельщиков. И флаги непременно развернут, и гимн споют при награждении.

Игры в Корее — возможно, последний шанс для Николая побороться за олимпийское золото. Ему 26 лет — а это уже возраст, в профессиональном спорте приближенный к «пенсионному». У остальных участников команды будет ещё возможность выступить на следующей Олимпиаде: Кристине 19 лет, Маше и Даниилу 21 год.

15 января команда вылетела из Новосибирска в Москву. В ближайшие три недели их ждут кубки мира в Турции, Болгарии и Германии. 6-7 февраля команда вернётся в Москву, 9-го отправится в Корею. 15-16 февраля будем болеть за наших на Олимпийских играх!