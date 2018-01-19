 

И приходили туда, и крестились

 Инфраструктура купелей, достойный пример отца и обжигающий холод  19 января, 18:50

Анастасия Чернышова
журналист
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И приходили туда, и крестились
Фотографии Дениса Винокурова

Крещение Господне — один из главных православных праздников, за которым неизменно следуют морозы. С каждым годом становится всё больше тех, кто решается совершить обряд купания. Корреспондент Сиб.фм присоединился к празднующим в Новосибирске и узнал, что ими движет и почему решение окунуться в ледяную воду приходит не сразу.

На берегу озера на улице Связистов развернулся настоящий полевой лагерь. На больших военных палатках таблички с выведенными синей краской «М» и «Ж» — раздевалки. Рядом с ними дежурят бригады скорой помощи и аварийно-спасательной службы города. Во льду прорублена иордань, в ней сходни. Всё выполнено по нормам и правилам: спасатели готовились и рубили полыньи по всему городу не один день.

Люди идут к купели, как в баню — в тёплых «горнолыжках» и с полотенцами в пакетах. Большинство желающих окунуться в святую воду, очевидно, люди подготовленные, с опытом. В девять утра ещё как следует не рассвело, а по льду уже прохаживаются мужчины в махровых халатах, и снуют от раздевалки к воде женщины в купальниках.

Рядом с купелью — мобильная баня. Из неё выходят на второй круг самые стойкие — от них валит пар, и холода они даже не замечают. Удивляюсь количеству купальщиков и спрашиваю у организаторов, всегда ли озеро в Крещение такое оживлённое.

— Самый ажиотаж начинается вечером, когда люди после работы приходят, — наперебой рассказывают волонтёры.

— В позапрошлом году тут столпотворение было. Лёд треснул на озере, всем пришлось наверх бежать, мы все купания раньше свернули.

В раздевалке уютно и тепло, вкусно пахнет чаем. Наталья, волонтёр благотворительного фонда «Славянский мир», уверяет, что повар владеет собственным, секретным рецептом согревающего напитка. Я заранее приготовила полотенце и запасную одежду, чтобы тоже трижды окунуться. Пока настраивалась, разговорилась с завсегдатаем купаний, пенсионеркой Ольгой Ерошенко.

— Вот ты и будешь моим компаньоном сегодня, — категорично заявляет Ольга.

— Ой, подождите, я ещё не надумала, — вяло пытаюсь оттянуть собственное приключение.

У Ольги дети, шесть внуков и очень высокий жизненный темп: тренажёрный зал, пение в хоре, рукоделие. При этом она всегда находит время позвонить каждому и спросить, как дела. А в этот православный праздник — обязательно искупаться в озере на Юго-Западном.

— Я сюда приходила, когда ещё не было этой «инфраструктуры». Была купель, холодная раздевалка и всё.

Как-то раз ударил мороз −36 °С, я пришла утром и вижу, что одна. Несколько мужиков только стоят, машут, мол, иди сюда, нечего там делать, — рассказывает Ольга.

Ольга уже искупалась и переоделась, а я всё брожу вдоль перил, смотрю на смельчаков, вдохновляюсь. Ловлю такой же неуверенный взгляд женщины с двумя дочками, все трое смотрят прямо на полынью. Только когда одна из девочек крикнула пробежавшему мимо них из купели в раздевалку мужчине «Папа!», я поняла, что женская команда — это группа поддержки.

— За папу болеете?

— Да, мы из Оби приехали, — говорит мама сестричек. — Вон наш папа в раздевалку побежал, а я ещё решаюсь.

Глава семьи Сергиенко Денис окунается в иордань уже несколько лет подряд. Всегда ездил с друзьями, но в этом году из всей компании решился на купание один.

— Я ни разу не купалась, — признаётся его супруга Елена.

— Муж в этом году не нашёл себе компании, поэтому мы все приехали его поддержать.

Приезжали ещё ночью, но ничего не было, кроме купели, а сейчас и переодеться можно, и погреться.

Младшая дочь Елены и Дениса Камилла даже взяла с собой плавательные очки, хотела искупаться по примеру папы. Но Елена уверена: сначала нужно попробовать самой, и уже потом окунаться вместе с дочкой.

Пока Елена сомневается, на обряд купания решаюсь я. Надеваю костюм кота Матроскина, подхожу к купели. Пока жду своей очереди, ноги успевают онеметь.

Смотрю вниз, сердце бьётся. Но ледяная вода уже обжигает. Как окунулась три раза, не помню.

Снова снег, баня, в которой ничего не видно из-за пара, весёлые голоса православных, уже даже не считающих свои заходы, опять снег, ноги мёрзнут, раздевалка. Печка!

Только теперь могу перевести дыхание и выпить ароматного чая со сложным рецептом. Пока пью, вытянутые ноги реанимирует жар от печки. Вошедший подкинуть дров волонтёр провоцирует женский переполох.

— А что, если мы тут совсем без одежды ходили бы?!
— Да я только в печку смотрю! А вы зато не замёрзнете, — бойко парирует печник.

Наталья, угощающая всех чаем, смеясь, говорит, что днём женщины всегда стеснительнее. К вечеру печников замечать перестают, настолько захватывают купания.

«Крестный ход!» с улицы доносится как призыв. И правда, более-менее одетые присутствующие высыпают на улицу. К озеру подходит крестный ход из храма в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали». Процессию сопровождает видеограф-священнослужитель. Прогресс. Игумен Зиновий Юрчук освятил воду в купели, поздравил всех с праздником Крещения Господня.

Купания продолжились с новой силой. Мне достаточно было уже просто наблюдать, чувствуя одновременно и умиротворение, и бодрость.

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