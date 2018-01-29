Победитель из печенья

27 января в Новосибирске подвели итоги VIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Сибирь», которая с 2010 года даёт возможность сибирским специалистам посоревноваться за профессиональное признание. Корреспондент Сиб.фм побывал на вручении премии, увидел живых сов, печенье с предсказаниями и маленьких роботов из Иркутска, а также узнал, какие PR-проекты были отмечены жюри «Серебряного Лучника» в этом году.

В 2018 году только двадцать из ста претендентов получили шанс на аккредитацию проекта в рамках премии «Серебряный Лучник — Сибирь». Впервые председателем жюри Региональной премии стал президент Российской академии общественных связей РАОС и одной из коммуникационных групп «Деловая лига» Виталий Расницын.

«Меня приятно удивил уровень работ, — поделился Расницын.

— Понимание того, что происходит, владение терминологией, смекалистость номинатов мне очень импонирует.

Призываю организаторов к расширению географии конкурса, чтобы в Москве узнавали о достойных внимания кампаниях и проектах каждого города Сибири».

10 человек выбирали победителей VIII премии «Серебряный Лучник — Сибирь»

В состав жюри входили обладательница Гран-при, победитель в номинации «Корпоративные коммуникации» и участница Национальной премии «Серебряный Лучник» 2017 года Ольга Солодилова, консультант в сфере маркетинга и победитель в номинации «Мастер» сибирской премии 2016 года Дмитрий Петров, директор сети городских порталов холдинга Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов, начальник управления по связи с общественностью османской угольной компании Кемерова Алексей Рябов, начальник отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью ПАО «Богучанская ГЭС» Ирина Нагибина и советник по связям с общественностью и органами власти генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Лариса Кошкина.

Также участвовали в онлайн-голосовании, но в Новосибирск на вручение премии приехать не смогли генеральный директор портала irk.ru Анна Сурикова, руководитель Центра имиджевых проектов Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов и научный руководитель высшей школы журналистики ТГУ Юрий Ершов.

Крупнейший в мире производитель никеля, палладия, платины и меди, корпорация «Норникель», в четвёртый раз проявил внимание к «Серебряному Лучнику». Поддержка сферы маркетинга и связей с общественностью наряду с социальным предпринимательством, культурой и спортом — часть комплексной программы компании по развитию территорий и повышению их инвестиционной привлекательности.

Регламент для участников был жёстким. Семь минут давалось на выступление и пять — для ответов на вопросы жюри. Если у экспертов их не возникало — а так повезло только одному представителю — вопрос мог задать желающий из зала.



72 проекта участвовали в региональном этапе премии

В течение дня проходил конкурс по шести номинациям: «Корпоративная социальная ответственность», «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Продвижение государственных и общественных программ», «Коммуникации в благотворительности» и «Развитие и продвижение территорий».

Каждый участник запомнился жюри и зрителям чем-то своим. Наталья Машегова из Красноярска (номинация «Маркетинговые коммуникации») дала судьям потрогать кусочек одного из старейших метеоритов. Автор главного сибирского фестиваля робототехники «РобоСиб» Мария Грачёва привезла из Иркутска маленьких роботов, которых сделали школьники. Автор международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» Наталья Краюхина задействовала в своём выступлении ансамбль «Традиция».

Прямо из зала и совершенно неожиданно квартет исполнил фольклорную русскую песню.

Никакого утомления ни среди членов жюри, ни среди зрителей, не наблюдалось — казалось, во время многочасовых серий выступлений все присутствующие поймали позитивную волну и просто неформально общались, шутили и обменивались ценным опытом.

«Мероприятие проходит в субботу рано утром и после морозной недели, но, несмотря на это, зал забит под завязку. Пришлось доставить стулья, хотя количество мест изначально было с запасом. По активности „Лучник“ этого года превзошёл предыдущие, — рассказала организатор премии Юлия Бармаева, PR-менеджер коммуникативного агентства „АГТ-Сибирь“. — Мне приятно принимать положительные отзывы гостей. Многим нравится площадка „Победы“, 3D-съёмка, фуршет и настоящие совы в правом фойе, с которыми каждую минуту делают фотографии. А после премии зарегистрированных участников отвезут на бесплатный концерт группы „Ундервуд“. Мы хотим, чтобы каждый гость мероприятия остался доволен».

Глава агентства «АГТ-Сибирь» и автор проекта «День заботы за день работы» Егор Егошин отметил, что мероприятие проводится в интересах всей отрасли для того, чтобы люди обменивались опытом и получили объективную оценку своих проектов. Это должно посодействовать развитию рынка в целом.

К оглашению победителей организаторы подошли нестандартно. Зрителям в зале раздавали печенье с предсказаниями.



16 февраля состоится церемония награждения Национальной премии «Серебряный Лучник»

У некоторых везунчиков в печенье была бумажка с названием проекта-победителя. Обладателем гран-при стал кемеровский проект «Пределы совершенства» Петра Пинтусова.

В номинации «Корпоративная социальная ответственность» победил благотворительный праздник «Утиный Бум» Олеси Гуриной из Красноярска. Лучшим в номинации «Маркетинговые коммуникации» стал Андрей Шавнев из Кемерова с ребрендингом фермерского кафе «Калина-Малина» в кафе локальной кухни «Сенастог». Ольга Шидлова с проектом «Образцовые соседи» одержала победу в номинации «Продвижение государственных и общественных программ». Проект Егора Егошина «День заботы за день работы» победил в номинации «Коммуникация в благотворительности». Этот же проект получил приз зрительских симпатий. В номинации «Развитие и продвижение территорий» победила Татьяна Кардаильская с фестивалем «Детализация. Человек из Кемерова».

Самое большое число проектов, выдвинутых на премию, были родом из Красноярска. Однако наибольшее число призов получили представители из Кемерова — они победили в трёх номинациях из шести и взяли Гран-при.

Но на этом победители не закончились. В 2017 году новацией «Серебряного Лучника» стал новый формат номинации «Мастер» — для тех, кто реализует значимые для отрасли проекты, развивает коммуникации и является экспертом в сфере PR. На звание «Мастера» «Серебряного Лучника — Сибирь» в этом году претендовали три кандидата: заместитель генерального директора «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов, автор идеи Литературно-спортивного чемпионата по неподготовленному чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов и руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Антон Калтыгин. Презентация Калтыгина впечатлила жюри больше остальных, он и получил звание «Мастера».

«В этом году качество мероприятия намного выше.

Я „Лучник“ посещаю уже пятый год и вижу, как растёт уровень проектов.

Думаю, со мной согласятся многие», — сказала исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Конкуренция стимулирует к развитию, поэтому никто из номинантов премии «Серебряный Лучник — Сибирь» внакладе не остался. Ценный опыт профессионального общения, полезные контакты и понимание, чем живёт и дышит сфера маркетинговых коммуникаций, осталось с каждым участником и гостем «Лучника».