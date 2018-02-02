Победитель из печенья

27 января в Новосибирске подвели итоги VIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Сибирь». Она входит в состав региональных конкурсов «Серебряный Лучник» — авторитетной премии России в сфере коммуникаций. С 2010 года сибирские специалисты соревнуются за престижную награду и профессиональное признание. Корреспонденты Сиб.фм узнали, кто попал в яблочко.

«Серебряный лучник — Сибирь» мог оказаться фильмом Дэвида Линча. Сама церемония проходила в эклектичных новых пространствах кинотеатра «Победа», а талисманом конкурса стали типично твинпиксовские совы, внимательно наблюдавшие за гостями из фойе.

Атмосфера премии держалась на высоте благодаря убедительным презентациям. Наталья Машегова (номинация «Маркетинговые коммуникации») из Красноярска дала судьям потрогать кусочек одного из старейших метеоритов. Мария Грачёва, автор главного сибирского фестиваля робототехники «РобоСиб», привезла из Иркутска маленьких роботов, которых сделали школьники. Наталья Краюхина, автор международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», задействовала в своём выступлении ансамбль «Традиция».

Прямо из зала и совершенно неожиданно квартет исполнил фольклорную русскую песню.

«Мероприятие проходит в субботу рано утром и после морозной недели, но, несмотря на это, почти все места в зале заняты. Пришлось доставить стульев, хотя количество мест было уже с запасом. По активности „Лучник“ этого года превзошёл предыдущий», — поделилась представитель оргкомитета премии Юлия Бармаева.

21 церемония награждения победителей национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» пройдёт 15-16 февраля в Москве

При этом восьмой «Серебряный Лучник — Сибирь» оказался весьма деловым мероприятием: в шорт-листе премии оказались PR-проекты энергетической компании «СУЭК», «РусГидро» и других. Эксперты собрались под стать конкурсу: директор сети городских порталов «НГС», входящих в холдинг Hearst Shkulev Digital, Ринат Низамов, начальник отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью ПАО «Богучанская ГЭС» Ирина Нагибина, руководитель Центра имиджевых проектов Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов и другие.

Впервые председателем жюри Региональной премии стал президент Российской академии общественных связей РАОС и коммуникационной группы «Деловая лига» Виталий Расницын.

В шорт-лист премии попали только двадцать проектов из ста заявок, присланных на конкурс «Серебряный Лучник — Сибирь».

Большинство отобранных в восьми номинациях проектов предложили специалисты из Красноярска, особенно в сферах корпоративной социальной ответственности, продвижения госпрограмм, маркетинговых и корпоративных коммуникаций.

«Меня приятно удивил уровень работ. Понимание того, что происходит, владение терминологией, смекалистость номинантов мне очень импонирует.

Призываю организаторов к расширению географии конкурса, чтобы в Москве узнавали о достойных внимания кампаниях и проектах каждого города Сибири», — сказал Виталий Расницын.

В центре большинства проектов-финалистов премии оказался человек Сибири: шахтёр из Кузбасса, ребёнок из дома-интерната, образцовый сосед, «человек из Кемерова» и другие. Корреспонденты Сиб.фм постарались узнать, как PR-коммуникации становятся всё человечнее, а акценты в профессии смещаются к социальной инженерии.

Гран-при «Серебряного Лучника — Сибирь» взял фильм Петра Пинтусова из крупнейшей угледобывающей компании Сибири «СУЭК» о новых шахтёрах-стахановцах.

Главный герой ленты, бригадир шахтёров Евгений Косьмин, поставил рекорд России, добыв более 1,5 миллиона тонн угля за месяц.

Бригада шахтёра получила премию, а сам фильм ранее оценил президент РФ Владимир Путин. Глава государства посоветовал специалистам по продвижению национального имиджа России искать истории в пример рекорду Евгения Косьмина, а старейшее экономическое издание из Британии The Financial Times вывело историю шахтёра-рекордсмена на международный уровень.



Свыше 4 тысяч проектов участвовали в «Серебряном лучнике» за всю его историю

При слове «Утиный бум» в 2017 году кто-то вспомнит многотысячные протесты в Сибири. Для Красноярска это оказалось не так: резиновые уточки стали символом помощи детям с сахарным диабетом. Привлечь внимание акции удалось благодаря СМИ, аквариумам в ресторанах Красноярска и знаменитостям — от ведущей Comedy Woman Надежды Сысоевой до олимпийского чемпиона в фигурном катании Алексея Ягудина.

Организаторы продали тысячу резиновых утят, собирая средства на инсулиновые помпы — спасательный круг для больных малышей, позволяющий контролировать диабет. Гонки проданных резиновых уток и огромный детский праздник позволили выручить более 700 тысяч рублей.

Благотворительный проект «Утиный бум» от газеты «КоммерсантЪ» выиграл в номинации «Корпоративная ответственность».

«День заботы за день работы» стал победителем в номинации «Коммуникации в благотворительности». Авторы проекта коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь» и благотворительный фонд «Солнечный город» смогли собрать более 1,2 миллиона рублей для Ояшинского детского дома-интерната.

PR-специалисты предложили понятную и прозрачную схему сбора средств: ты рассчитываешь стоимость твоего рабочего дня и даришь свой труд в денежном эквиваленте детям.

Простая и ясная идея была рассчитана на менеджеров среднего звена, владельцев малого бизнеса. К проекту подключились более 66 медийных персон, 20 крупных компаний и общественных организаций, а также десятки местных и федеральных СМИ. Этот же проект получил приз зрительских симпатий жюри конкурса.

«Нужно было создать новую городскую традицию для людей, редко вовлечённых в благотворительность: раз в год перечислять деньги в помощь подопечным благотворительного фонда „Солнечный город“.

В результате мы создали платформу для сбора средств всего за 40 тысяч рублей, потраченных на печать баннеров для наружной рекламы.



Кому нас, дураков, жалко? Репортаж из ояшенского детского дома

Пиарщики, фотографы, СМИ и Instagram-блогеры помогли нам ради благого дела. Больше всего сил мы потратили на то, чтобы достучаться до медийных личностей и убедить их присоединиться, но им удалось повести за собой людей», — рассказал автор проекта, директор агентства коммуникаций «АГТ-Сибирь» Егор Егошин.

«Образцовые соседи» появились в одном из микрорайонов Красноярска благодаря Ольге Шидловой. Проект доказал, что спальные районы можно «разбудить» не ради жалоб и лихих протестов, а ради сотрудничества с государством. Жители микрорайона «Образцово» постарались превратить окружающую промзону в барьер от шума городской жизни, а пустыри и свалки — в скверы и спортивные площадки.

Вовлечь в урбанизацию окружающего пространства удалось все категории населения — от пенсионеров и семей с детьми до трудоголиков и молодёжи.

Реновация заброшенного парка, собственное арт-пространство с мастер-классами, благотворительный пошив одеял и двор без машин привлекли СМИ. Проекту посвятили шесть сюжетов на красноярских телеканалах и 20 упоминаний в прессе. Жюри «Серебряного лучника — Сибирь» присудило Шидловой победу в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».

«Человек из Кемерова» — это не только герой песни «Аквариума» и моноспектаклей Евгения Гришковца. Татьяна Кардаильская и другие организаторы фестиваля «Детализация. Человек из Кемерова» пробили себе и спонсорам дорогу сквозь шесть месяцев согласований и смогли увеличить информационный охват за год почти в два раза — до 1,5 миллиона человек. Поводом стал масштабный опрос: кто такой человек из Кемерова и как себя воспринимают жители одного из самых стабильных регионов России? Чтобы пробудить откровенность в богатых недрах каждой души из Кузбасса, необходим был городской фестиваль со множеством культурных площадок.

В результате большинство горожан оказались убеждены, что «человек из Кемерова» — это каждый из них.



«Он придет и молча поправит всё, Человек из Кемерова», — из песни группы «Аквариум»

Прежде всего это образ активного, доброго и гордого за свой город человека, который планирует остаться в Кемерове ещё на пять лет. В итоге столица Кузбасса получила фестиваль на 20 площадок, а организатор Татьяна Кардаильская — премию «Серебряный Лучник — Сибирь» в номинации «Развитие и продвижение территорий».

Фермерское рукопожатие стоит дороже денег, это не метафора из вестернов. Это доказали победители в номинации «Маркетинговые коммуникации». Команда Андрея Шавнева решила сделать продвижение продукции сети фермерских продуктов «Калина-Малина» в кафе локальной кухни «Сенастог» в Кузбассе. Пиарщики сделали ставку на молодых мам с детьми, кучей свободного времени и Instagram-аккаунтами и не прогадали.

Вместо рекламы предложили щи в кочане капусты, чёрные, как уголь, пельмени и десерты в виде овощей — понятные всем блюда в новой обёртке.

В первую очередь это оценили дети: прирост по продажам составил 60 %, средний чек вырос до 722 рублей. Кафе «Сенастог» предлагало за фото еды бесплатный пирог. Такая щедрость принесла тысячи подписчиков и просмотров аккаунту в соцсетях.

«Многие считают, что успех продвижения проекта — в большом бюджете. Но забывают, что хорошая идея с налаженными коммуникациями сама себя продвигает.

Это мы видим сразу у нескольких лауреатов этого года: например, у проекта-победителя в номинации „Коммуникации в благотворительности“ бюджет чуть больше 40 тысяч рублей, а собрал для детей из Ояшинского дома-интерната более миллиона рублей. Поддерживая премию „Серебряный Лучник — Сибирь“, наша компания поддерживает проекты, которые влияют на повышение уровня коммуникаций в регионе в целом, а значит, и на развитие общества», — комментирует Михаил Демьянов, член жюри, руководитель Центра имиджевых проектов Заполярного филиала ПАО «ГМК „Норильский никель“».

Особая номинация премии «Серебряный Лучник — Сибирь» — «Мастера». Второй год победителя выбирают после нескольких этапов отбора: жюри предлагает кандидатов в лонг-лист, затем на сайте премии проходит онлайн-голосование — так определяется шорт-лист из трёх претендентов. В день премии номинанты и авторы номинированных проектов выступают с публичной защитой, чтобы получить главную награду в сфере коммуникаций Сибири. И по итогам выступлений жюри объявляет победителя. «Мастера» в этом году взял Новосибирск.

Победу в индивидуальной номинации одержал руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Антон Калтыгин.



Первым «Мастером» стал Дмитрий Петров в 2017 году

На защите он рассказывал историю идеального пресс-релиза: новость о мобильных терминалах для почтальонов разлетелась по региональным СМИ, восемь сюжетов вышло на ТВ Красноярска, Томска, Новосибирска и Кузбасса.

Также претендовали на победу создатель и председатель Чемпионата России по чтению «Открой Рот», организатор книжного фестиваля «Новая книга» Михаил Фаустов с интригующей и минималистичной презентацией и заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов, который проводил параллели между опасным увлечением рафтингом и работой в PR.

Проекты из Красноярска лидировали в шорт-листе, но по итогам премии больше всего наград взяли PR-щики с Кузбасса. Новосибирск взял только две статуэтки «Лучника» — обе награды достались благотворительному проекту «День заботы за день работы». Самой жёсткой конкуренцией жюри посчитало проекты в номинации «Мастер», благодаря накалу страстей в презентации богемного Фаустова, системного Калтыгина и делового Пинтусова.

«Проекты из Кемерова взяли сразу три номинации, что удивительно для такого стабильного региона, где GR-связи превалируют в пиаре.

Проекты, ориентированные на людей, а не на партнёров по бизнесу, стали особенностью прошедшего года.

Если говорить о трендах PR в Сибири — здесь появилось много проектов по продвижению территорий, это самая популярная номинация», — рассказал директор агентства коммуникаций «АГТ-Сибирь» Егор Егошин.

Осталось понять: при чём здесь печенье?

Оргкомитет «Лучника» спрятал имена шести победителей в 20 китайских печеньках с предсказаниями и раздал финалистам.

Многие были удивлены раскусить имена победителей конкурса.

А потом всех желающих доставили к реаниматологу и психиатру — музыкантам группы «Ундервуд», сыгравшим специальный концерт на совместном afteparty «Лучника» и Тотального диктанта.