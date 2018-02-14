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Конвейер для влюблённых

 Новосибирский Дворец бракосочетаний в День святого Валентина  14 февраля, 19:17
Конвейер для влюблённых
Фотографии Геннадия Дежурного

14 февраля отмечается День святого Валентина. Ну а где же можно найти самых влюблённых? Корреспондент Сиб.фм пообщался с молодожёнами у новосибирского Дворца бракосочетаний, а также послушал байки от опытного свадебного фотографа.

Мы с фотографом Геннадием Дежурным стоим у ЗАГСа и ждём молодожёнов. Мой коллега с камерой работает на свадьбах так долго, что теперь уже снимает бракосочетания детей бывших клиентов.

«Самый большой пик свадеб был в 1994 году. Тогда был кризис: миллионы превращались в тысячи. В общем, инфляция, „МММ“ и прочее. А люди, видимо, решили перевести деньги в „жидкую валюту“ — всё пропить», — вспоминает Геннадий.

По его словам, любовь к красивым датам у молодожёнов появилась ближе к 2005 году. Просто не сразу после 1990-х начали их замечать. «05.05.05», «07.07.07» и так далее. Только вот шестого июня 2006 года мало кто хотел жениться — всё-таки «дьявольское» число.

14 февраля — не такая редкая дата, как седьмое июля 2007 года, — каждый год бывает. Но всё-таки для некоторых очень важно зарегистрироваться именно в этот день.

Виктория и Денис, без пяти минут семья Степановых, позируют для камеры около ЗАГСа. Их фотограф советует им прикоснуться друг к другу носиками, чтобы все подруги потом умилялись.

Уже в самом здании дворца Виктория рассказала, что с будущем мужем они учились в одной школе. Но тогда между ними не было отношений: у каждого были другие симпатии.

«А однажды так совпало, что мы оба стали свободными и встретились случайно, как в той песне — в маршрутке», — вспоминает Виктория.

Невеста поделилась, что дату 14 февраля они выбрали, потому что ровно год назад Денис ей сделал предложение. Они тогда были во Вьетнаме. Сидели вечером в ресторане, а затем Виктории принесли десерт с обручальным кольцом, и Денис встал на колено.

Белое свадебное платье аккуратно обрамляет округлый живот невесты.

«Обычно у людей наоборот, но мы решили сначала забеременеть, а уже потом сыграть свадьбу», — объясняет девушка.

Влюблённые уходят в зал ожидания. Геннадий вспоминает случай, когда снимал цыганскую свадьбу. Все веселились, пели, танцевали, когда одна из старших женщин завела в дом и посадила за стол жениха с невестой, которым было лет по 14-15. Как отмечает собеседник, лица у них были «позеленевшие», а взгляд «как у зомби».

Тут женщина развернула на всеобщее обозрение простынь с большим кровавым пятном: девушка была верна до свадьбы.

«Им бы после такого просто полежать, отдохнуть, прийти в себя. А они должны веселиться у всех на глазах», — комментирует фотограф.

Ольга и Артём Никурдины познакомились год назад через общих знакомых. Затем начали переписываться в интернете, и закрутилось... Теперь они в День святого Валентина стоят в фойе ЗАГСа и готовятся к предстоящему бракосочетанию.

«Мы сидели тогда дома в спокойной обстановке: ужин, стол. Он мне подарил кольцо и сделал предложение», — вспоминает Ольга.

Постепенно во дворе ЗАГСа начинается суета. Где-то стоят гости, кто-то чистит костюм жениха, кого-то уже фотографируют с долгожданными колечками на руках. Одну женщину, не в свадебном платье, увозят на машине: видно, как она прикрывает лицо платком и плачет. Свадьбы, разводы — жизнь у ЗАГСа кипит только благодаря влюблённым.

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