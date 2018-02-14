Всеобщее богатство от клубничного короля

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин 13 февраля побывал в Новосибирске, встретившись со студентами, преподавателями, учёными и жителями города. Главное обещание Грудинина — полная и безоговорочная победа над бедностью. Корреспондент Сиб.фм побывал на встрече и зафиксировал рассказы «красного директора» о предстоящей национализации, антикоррупционной борьбе, создании госсовета, прямых выборах и других благах, которые прольются на электорат, если Грудинин станет президентом.

Клубничный рай



В 2000 году Павел Грудинин был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах

В новосибирском кинотеатре имени Маяковского в день встречи с кандидатом в президенты было весьма людно. Основная часть собравшихся, люди преклонного возраста, подъезжали к месту на общественном транспорте и группами на автобусах.

Зал был переполнен. Номерки в гардеробе закончились задолго до того, как подошли к концу свободные места в зрительном зале. Впрочем, это не смутило электорат, привыкший к позднесоветским очередям: пенсионеры располагались прямо на лестнице, хотя и было заметно, что не всем это под силу.

Кандидат опаздывал. Организаторам встречи пришлось заполнять паузу «специальным репортажем» — довольно масштабным агитационным сюжетом, в котором рассказывалось о деятельности Грудинина на посту директора теперь уже на всю страну знаменитого клубничного предприятия — подмосковного совхоза имени Ленина. Акцент был сделан на посёлке совхоза: квартиры простых рабочих, на покупку которых предприятие предоставило льготные ссуды, парки и социальные объекты должны были подвести зрителя к мысли о «клубничном рае», созданном на отдельно взятой территории недалеко от МКАД.

Но были в сюжете и моменты, которые откровенно бросались в глаза. Например, архивные кадры примерно начала двухтысячных. Будущий кандидат в президенты РФ жалуется на отсутствие денег и помощи от государства.

Говорит о тяжёлом финансовом положении предприятия, но при этом небрежно управляет дорогим непатриотичным лексусом.

42,8 % акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» принадлежит Павлу Грудинину

Не рассказали в «специальном репортаже» и о том, на каких условиях работники совхоза стали обладателями квартир. Сначала говорилось, что они получили их от предприятия, потом возник тезис о ссуде на льготных условиях, размер которой тоже остался неясным. «Незначительный», — охарактеризовал его фигурировавший в сюжете токарь.

Оборот совхоза имени Ленина — 4 млрд рублей в год. О структуре доходов, впрочем, коммунисты электорату решили не докладывать. В фильме коротко отметили, что помимо уже известной клубники на предприятии выращивают другие ягодные культуры и яблоки. Привычные для любого агрария данные о структуре посевных площадей или животноводстве (кроме факта его наличия) не прозвучали.

Зато картинка получилась впечатляющей. Грудинин ведёт журналистов по территории парка отдыха, а попадающиеся навстречу люди жмут ему руку и благодарят за открывшиеся возможности для культурного времяпрепровождения. Рефрен о том, что директор близок к благодарному народу, кстати, будет звучать на протяжении всей встречи.

Приехал!

Впрочем, отличную с точки зрения пропаганды картину о Грудинине досмотреть до конца не удалось.

— Приехал! Приехал! — раздалось сначала из президиума собрания, а потом прокатилось по залу.

Электорат встретил кандидата бурными аплодисментами и вставанием.

Грудинин быстро прошёл к своему месту в центре президиума, а трибуна в это время была предоставлена депутату Госдумы Дмитрию Новикову. Впрочем, долго слушать речь функционера не пришлось. Содержательная её часть сводилась к лозунгу «Грудинин — наш президент».

Следующий выступающий — экс-глава Новосибирска, а затем и Новосибирской области Иван Индинок — не был так лаконичен. Он признался собравшимся в любви и сообщил, что знает об ответных чувствах, а затем в подробностях рассказал, как в советское время комиссия искала у него в холодильнике чёрную икру, но не нашла. Индинок также пожаловался на то, что выборы будут сфальсифицированы, и он «в своё время это уже проходил».

«Но если все придут на выборы, то пустых бюллетеней не останется, и подделать ничего не удастся», — уверял бывший городской глава.

Когда хронометраж речи докладчика перевалил за 15 минут, из зала стали раздаваться недовольные выкрики: «Грудинина давай! Давай Грудинина! Хватит болтать! Наболтались с тобой в 90-е!»



Иван Индинок был назначен главой Новосибирска в 1991 году, в 1993 году занял должность губернатора НСО. На первых же выборах главы области в 1995 году проиграл

Индинок был вынужден свернуть речь и ретироваться. На трибуну поднялся Павел Грудинин.

Кандидат начал с громких лозунгов. Он рассказал присутствующим, что «страна стоит на краю», ситуация напоминает революционную, когда «верхи не хотят, а низы не могут», люди живут бедно, а за образование и медицину нужно платить.

«Люди не могут понять, почему в Конституции записано бесплатное образование, а приходится платить за него, почему написано о бесплатном здравоохранении, а ты постоянно ходишь с деньгами, потому что услуги платные», — продолжал заводить зал Грудинин. Досталось и госкорпорациям и газификации.

«Деньги идут мимо бюджета, — возмущался кандидат, — а в Алтайском крае, где мы вчера были, газификация достигла всего 15 %».

Разобравшись с основной программой, Грудинин перешёл к произвольной и принялся отвечать на вопросы электората. Первые два из них были заранее записаны и заданы в видеоформате. Молодые люди с хорошо поставленными, практически дикторскими голосами, интересовались бюджетной политикой и строительством новых станций метро в Новосибирске. Кандидат отвечал на эти вопросы, но аудитория почувствовала подвох и начала выражать недовольство. Тогда Грудинин перешёл к ответам на записки из зала.

Впрочем, вопросы на записках тоже были традиционными. Они касались коррупции, выборов, войны в Сирии, конфликта в Украине и других тем.

Грудинин пообещал бороться с коррупцией с помощью создания национального антикоррупционного бюро, которое будет стоять выше президента, «чтобы потом через восемь лет спросить: а откуда у твоих друзей и близких лишние миллиарды?»

Политик также проанонсировал будущее искоренение семейственности во власти. «У нас сын губернатора становится губернатором, а жена — самым успешным бизнесменом, — резал правду кандидат, — у других не получается, а у них получается».

Грудинин заявил, что россияне — мирный народ и добавил: «Что мы делаем в Сирии, мне лично непонятно» При этом он сообщил, что «помогать друзьям и союзникам нужно, но делать это не выборочно». Личную позицию по Донбассу политик выразил коротко: «Его нужно присоединять».

Неожиданным стал вопрос об Алексее Навальном. Павел Грудинин заявил, что Навальный ему нравится и он делает хорошее и нужное дело, но часть информации, которую он использует в своих расследованиях, явно попадает к нему от спецслужб.

К этому моменту некоторые пожилые зрители начали сдаваться и покидать зал. Однако сделать это было непросто. Кинотеатр имени Маяковского вмещает две тысячи человек, но фактически в зале было две с половиной, а то и три тысячи. Выбраться из толпы было непросто. На задних рядах из-за давки то и дело вспыхивали конфликты.

Тем временем Грудинин сетовал, что ЦИК замучил его проверками.

«Они всё пытаются мои миллиарды проверить. Нет их. И счетов за границей нет. Я их закрыл», — уверил кандидат.

54,5 млн рублей — стоимость дома в Каталонии на берегу Средиземного моря, который по информации СМИ принадлежит Антону Грудинину — сыну Павла Грудинина

В ответ на это высказывание по залу прокатился смешок. Часть пришедших задалась вопросом о том, куда делись миллиарды с закрытых счетов. Впрочем, убеждённые сторонники Грудинина тут же привели контраргумент: мол, богатым быть не позорно.

Тезис Грудинина о всеобщем богатстве проходил красной нитью через всю встречу. Но скорее всего, мало кто из присутствующих сформировал в голове внятную картину о том, как же кандидат будет достигать этого самого всеобщего богатства. Национализация ключевых направлений промышленности и сохранение 40 % доходов регионов в местном бюджете, которые декларирует Грудинин, вряд ли кардинально скажутся на благосостоянии всех граждан России.

Завершил встречу мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он вручил Грудинину памятный знак и посетовал, что «переживает за каждый успех и неудачу города», а также на то, что Москва и Санкт-Петербург совершенно несправедливо считаются самыми крупными городами России. «Ведь это субъекты, а мы самый крупный город», — заявил мэр.

В этот момент случился небольшой инцидент. К сцене подбежал парень и прокричал: «Павел Николаевич, вы не ответили на самый главный вопрос!» В руке у парня был плакат с надписью «Куда дел миллионы!»