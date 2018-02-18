Во имя Масленицы

18 февраля жители России празднуют последний день Масленицы. В это воскресенье традиционно сжигают чучело и провожают зиму. Корреспондент Сиб.фм побывал на масштабном масленичном гулянии в городе Болотном Новосибирской области.

По традиции, помимо сжигания чучела Масленицы, в этот день люди просят друг у друга прощения, устраивают массовые гуляния с конкурсами и водят хороводы. 18 февраля в Болотном развернулись масштабные проводы зимы — подобного в этом городе ещё не происходило.

Гуляния начались с 11 часов утра. Весь день держался крепкий морозец около 20 °С, однако это нисколько не отпугнуло жителей Сибири. На праздник в Болотном собрались представители 14 районов Новосибирской области, каждый из которых представил своё чучело Масленицы ручной работы — с именами и подписями авторов. Дом культуры города Болотного подготовил чучело Масленицы высотой более четырёх метров.

Жители области развлекались на гуляниях традиционной для этого праздника битвой подушками на бревне. Также люди водили большой хоровод, катались на лошади и боролись за взятие снежной горы.

А вот на столб за подарком в этом году никто не полез: на площади нет для него подходящей ямы. Впрочем, вспоминая, как упал 17 февраля с такого столба житель Кемеровской области, не очень расстраиваешься отсутствию подобного развлечения.

На празднике развернулась большая ярмарка с конкурсами, где мастера районов области представляли свои работы. Можно было найти здесь и палатки с народными промыслами, и блины с прочими угощениями, и шашлыки, и даже кукол, наряженных в блины.

Для гостей праздника местные таланты устроили концерт: пели песни, частушки и танцевали.

В 13:30 все 14 чучел загорелись ярким пламенем. У наших предков-язычников этот ритуал олицетворял циклическое возрождение через смерть. С сожжённой Масленицей уйдут все проблемы, невзгоды и холодная зима. Пепел от чучела наши предки развеивали по полям, чтобы с новым урожаем наступило возрождение.

Вряд ли жители Болотного будут рассыпать пепел по местным полям и огородам. Теперь это лишь старая традиция, потерявшая первоначальный смысл и превратившаяся в забаву. Постепенно люди начинают расходиться: увы, сезон блинных угощений подошёл к концу. Впереди лишь мучительное ожидание весны и — для верующих — Великий пост.