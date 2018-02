17 февраля на базе киноцентра «Победа» прошёл мастер-класс для юных фотографов от 11 до 18 лет. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» — в поддержку нового сезона фотоконкурса «Ценные кадры». В роли эксперта и ведущей мастер-класса пригласили фотографа международного уровня Ирину Калашникову. Корреспондент Сиб.фм побывал на мастер-классе и узнал, сколько весит рабочая амуниция фоторепортёра и одеждой каких цветов ему стоит ограничить свой гардероб.

«Фотография переживает второе рождение благодаря буму соцсетей. Несмотря на популярность селфи, заполнять новостную ленту только ими невозможно.

Людям нравятся разнообразные, живые снимки, поэтому нужно уметь снимать фотоистории», — говорит куратор движения «Поколение М» в Новосибирске Татьяна Зубко.

Более 40 ребят собрались на мастер-класс, чтобы узнать секреты репортажа и рецепт успеха фотожурналиста из первых уст. «Я поделюсь опытом, который наработала за 14 лет. Надеюсь, мы взаимно вдохновим друг друга», — начала встречу Ирина Калашникова.

Фотограф поделилась собственной историей, рассказала, как и почему пришла в профессию.

Последние три года Ирина живёт в Париже, где работает внештатным корреспондентом РИА «Новости» и французского агентства Sipa Press. Уроженка Москвы училась фотодокументалистике в Лондоне, успела поработать в Азии, Африке, Америке и Европе. Её работы публикуют в ведущих международных и российских СМИ, среди которых журнал Newsweek, BBC Online, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph, ИД «Коммерсантъ» и другие.

Спектр интересов фоторепортёра весьма широк: приходится снимать политические процессы, музыкальные концерты, фешн-шоу, спортивные соревнования, спектакли и не только.

«Я получила диплом социолога в МГУ, — рассказывает Ирина. — Шесть лет проработала по специальности, но потом интересы изменились, фотография — моё хобби — вышла на первый план. В 26 лет поехала учиться в Лондонский университет искусств.

Времени раскачиваться не было, обучение сжатое — длилось один год, — но очень насыщенное. Меня моментально погрузили в профессию.

Закончила университет со степенью магистра в области фотожурналистики и документальной фотографии. После учёбы прожила в Лондоне ещё восемь невероятно продуктивных лет».

Рюкзак профессионального фоторепортёра весит в среднем 15 килограммов, в нём профессиональная техника: несколько объективов, две камеры, ноутбук, звуковое оборудование для записи видео, жёсткий диск и флешки. Этот рюкзак Калашникова принесла с собой на мастер-класс, чтобы показать школьникам, какую тяжесть приходится таскать на себе. Нельзя также выделяться яркой одеждой, это негласное правило в среде фотожурналистов.

Цель фотографа — стать невидимкой в охоте за удачным кадром.



Опытный фотожурналист дала советы юным фотографам. Среди них стремление к креативности, передача атмосферы по максимуму, наличие движения в кадре, информативность снимка как приоритет, грамотная расстановка акцентов. Ирина порекомендовала участникам мастер-класса снимать подготовку мероприятия и делать разноплановые кадры, а затем рассказала, как обезопасить работы в интернете, помогла разобраться в нюансах авторского права и объяснила, что писать в комментарии к снимку.



Все эти советы и навыки реально неоценимы для ребят-участников фотоконкурса «Ценные кадры». Для новосибирцев 11-18 лет это отличная возможность проявить себя и получить оценку экспертов. Мастер-классы с известными фотографами, стажировки и другие призы ждут победителей конкурса. Кроме того, лучшие фото юных новосибирцев могут стать частью глобального проекта Ирины Калашниковой «В сердце России» — виртуальной фотоэкспозиции, призванной показать красоту природы страны и самобытность её жителей. И наш город — остановка в двухмесячном путешествии фоторепортёра от Владивостока до Москвы.

«Мне интересно было посмотреть на снимки ребят из других фотошкол, сравнивал их со своими. Впечатляет, что фоторепортёры всегда в центре событий: они путешествуют по миру, освещают яркие мероприятия, фотографируют звёзд и политиков. Правда, я не ожидал, что конкуренция такая высокая.

Если судить по фотографиям Ирины, то на площадках для фотографов яблоку негде упасть, но я этого не боюсь.

Пример Ирины только вдохновляет», — рассказал Сиб.фм пятнадцатилетний ученик фотостудии «Арт-фото».

Фотография Ирины Калашниковой с сайта irinakalashnikova.com

Стать претендентом на победу в фотоконкурсе «Поколения М» может любой школьник независимо от его места проживания. Главное — доступ в интернет. Необходимо загрузить снимок или несколько фоторабот в раздел «Ценные кадры» до 30 апреля.