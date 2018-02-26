Ход ладьёй

В последний уикенд февраля, с 22-го по 25-е, в Новосибирске состоялся III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Новосибирской области. Корреспондент Сиб.фм узнал, что влияет на игру шахматиста и куда теперь поедет команда-победительница.



Финал «Белой Ладьи-2018» пройдёт с 1 по 9 июня в Сочи

«Белая ладья» — один из самых известных шахматных турниров. С 1969 года сотни тысяч детей каждый год сражаются за титул сильнейшей школьной команды страны. Новосибирская гимназия № 1 выигрывала Всероссийские соревнования в 2007 и 2008 годах, а в прошлом сезоне заняла второе место, уступив команде из Екатеринбурга по дополнительным показателям. В этом году турнир организовали Региональная общественная организация «Федерация шахмат Новосибирской области» и департамент физической культуры и спорта Новосибирской области при содействии РАТМ Холдинга и Новосибирского государственного технического университета.

— В прошлом году в районных этапах играли около 500 человек, в этом году целенаправленно работали с каждым районом: помогали с судейством, кому-то — с шахматным инвентарем.

Его нам выделила Российская шахматная федерациия в рамках гранта Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. — прокомментировал итоги турнира президент Федерации шахмат Новосибирской области, международный гроссмейстер Павел Малетин. — Так, например, в Кировском и Калининском районах и Центральном округе Новосибирска 90 % школ выставили команды на районные этапы. А в Дзержинском районе в этом году районный этап нам провести не удалось.

Малетин отметил, что в районах области ситуация с шахматами ещё более сложная: есть шахматные центры в Тогучине, Коченёво, Куйбышеве, Карасуке, Краснозёрке, Искитиме и, конечно, в Кольцово и Бердске, а в других районах вовлекать школьников в шахматный спорт ещё только предстоит.

«В этом году в школьных и районных этапах «Белой ладьи» в Новосибирской области приняли участие более 1 200 школьников, — сообщил гроссмейстер. — Для того чтобы ребята, которые не смогли принять участие в районных этапах, смогли почувствовать, что такое «Белая ладья», мы, кроме основного турнира, в котором команды отбирались по спортивному принципу, сделали турнир B для всех желающих, турнир С только для первоклашек, и однодневный турнир D для команд районов Новосибирской области, которым сложно было выбраться на четырёхдневное соревнование.

386 участников турнира приняла Научная библиотека НГТУ — это рекорд

Приветствуя участников на торжественном открытии, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский пожелал всем ребятам хорошего турнира, а в дальнейшем — вернуть Новосибирску пальму первенства на всероссийском уровне.

— Гордимся, что у нас шахматы так поступательно развиваются, — сказал Толоконский. — Слова благодарности за это и областной федерации шахмат, и техническому университету, который стал центром развития шахмат. Многие другие виды спорта и федерации могут брать пример в работе с шахмат. В городе тоже есть определённые планы по развитию этого замечательного вида спорта. Мы обсуждаем вопрос выделения отдельной школы, которая сейчас является отделением в комплексной (ДЮСШ технического, экстремального, интеллектуального спорта — прим. Сиб.фм).

Мы активно ищем новые помещения для того, чтобы создать самый настоящий Дом шахмат. Думаю, что в ближайшее время это реализуется.

Победила в турнире с большим отрывом в семь очков с общим счётом 28,5 команда средней школы № 5 из наукограда Кольцово в составе Даниила Плясунова, Дамира Тращенко, Ильи Хмеля и Светланы Шумаковой. Ребята тренируются на базе отделения шахмат Центра детского творчества «Факел» у тренеров Юрия Маркова и Игоря Павлова. Эта команда поедет представлять Новосибирскую область на Всероссийский этап, который состоится в Дагомысе в июне 2018 года.

Второе место заняла команда гимназии № 1 с 21 очком, третье — школьники из Экономического лицея, их счёт — 20,5 очка. В церемонии награждения приняли участие и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук и ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Павел Малетин, выступая перед участниками турнира, отметил важный момент:

— «Белая ладья» — это командный турнир, и по своему опыту могу сказать, что на игру каждого участника влияет то, что происходит на соседней доске. И это ярко подтвердил пример гимназии № 11 — команды-победителя группы B, которая начала турнир не очень удачно, но благодаря победам в первых турах на первой доске лидера команды Владислава Дударева начала побеждать более сильных по рейтингу соперников и в итоге одержала победу.