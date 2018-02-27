Ешьте больше, живите дольше

Очередное заседание комиссии по социальной политике и образованию совета депутатов Новосибирска состоялось 21 февраля. На повестку дня были вынесены два вопроса: увеличение стоимости питания в дошкольных образовательных учреждениях и обеспечение жильём детей-сирот. Сколько стоит суточное питание воспитанника детского сада и почему в обеспечение несовершеннолетних сирот жильём вынуждена вмешаться прокуратура, выяснял корреспондент Сиб.фм.

С 2014 года стоимость питания в дошкольных образовательных учреждениях Новосибирска держалась на уровне 80 рублей в день. По словам начальника управления экономической экспертизы мэрии Новосибирска Натальи Стасенко, эта сумма ниже, чем в других городах России.

Дешевле всего дневной рацион ребёнка в Пензе — 75 рублей, а самая высокая стоимость дневного питания зафиксирована в детских садах Ярославля — 145 рублей.

В ряде городов России принята практика ежегодной индексации стоимости питания.

Начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Новосибирска Юлия Зуева предоставила комиссии следующие данные. Согласно актуальным нормам СанПин с опорой на статистику 2017 года, необходимо ввести дифференцированную плату для детей разных возрастных категорий. На ребёнка до трёх лет стоимость питания составляет 100 рублей, а от трёх до семи лет — 120 рублей. Таким образом, чтобы питание детей в детских садах Новосибирска соответствовало требованиям, родителям придётся платить не 80, а 100 или 120 рублей в день. В этом случае прирост для детей до трёх лет составляет 16 %, а для детей от трёх до семи лет — 32 %.

Фотография Антона Лопанина

Фотография Валентина Копалова

В то же время, как отмечают эксперты, рыночная стоимость продуктового набора, который полагается детям, с 2014 года увеличилась на 45 %. Очевидно, что в ближайшее время городским властям придётся принимать какие-то решения для нормализации ситуации с качеством питания дошкольников.

Председатель комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска, Николай Тямин рассказал, что долгие годы главным вопросом было низкое качество питания в школах и детских садах.

Согласно докладу Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, санитарные правила, которые предусматривают перечень продуктов и среднесуточные нормы пищевых продуктов для организации рационального питания детей, в Новосибирске соблюдаются не в полной мере.

В начале 2016 года отмечался дефицит продуктов в восьми из десяти детских садов. На сегодня ситуация только усугубляется.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено, что в детских садах наблюдается дефицит по некоторым группам продуктов: мясу, молоку, сыру, овощам, фруктам, сокам, зелени.

Фотография Валентина Копалова

Фотография Валентина Копалова

Вопрос обеспечения детей-сирот жильём поставлен прокуратурой федерального уровня на контроль в субъектах федерации. Эта мера принята по ряду причин.

Во-первых, число граждан, требующих социальной защиты в Новосибирской области, возрастает из года в год — в среднем на 60 человек за квартал.

Во-вторых, в конце 2017 года прошёл ряд акций протеста, связанных с неисполнением обязательств в нескольких регионах. В-третьих, среди воспитанников детских домов высокий процент детей с низким уровнем социализации, которым по достижении совершеннолетия сложно стать полноценным членом общества.

В качестве эксперта по данной проблеме выступил начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко. По его словам, тенденция на уменьшение средств, выделяемых по данной статье, прослеживается с 2012 года. В 2018 году право на получение квартир подтвердили 974 человека. В то же время, городу для этих целей было выделено 5,295 млн рублей, которых хватит на приобретение четырёх квартир. В 2017 году для этого было выделено около 45 млн рублей. Ситуация осложняется тем, что застройщики не проектируют квартиры с площадью ниже 30 квадратных метров, а муниципалитет не может финансировать жильё площадью свыше 33 квадратных метров.

Фотография Антона Лопанина

Фотография Сергея Мордвинова

В целях социальной защиты данной категории граждан, исполнения требований федерального и регионального законодательства комиссия обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, председателю законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву и мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой рассмотреть возможность увеличения размера субвенций городу Новосибирску на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николай Тямин подвёл итоги заседания:

«Мы с коллегами считаем необходимым систематически привлекать внимание, в том числе с помощью СМИ, к социальным проблемам города, ставить их на повестку дня, чтобы они звучали наиболее остро.

Подобным образом мы подняли важный вопрос с детским питанием, теперь остаётся лишь дождаться позиции должностных лиц, полномочия которых позволяют принять конкретное решение. Также хотелось бы отметить, что сегодня уже работает программа доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города, в том числе для ветеранов и инвалидов. Эта программа также была широко освещена, и решение проблемы не заставило себя долго ждать».