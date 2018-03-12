Пашинообразующие гонки

Соревнования, призванные стать локальной альтернативой «Лыжне России», за одиннадцать лет проведения вышли за пределы новосибирского Пашино и собирают сотни участников, болельщиков и зрителей. Корреспондент Сиб.фм 11 марта побывал на лыжных гонках, которыми живёт микрорайон, и узнал, о чём мечтает депутат горсовета и где взять вечные вещи.

Похоже, на парад участников выстроился весь микрорайон: школьники, родители, учителя и пенсионеры. Однако «Лыжня Пашино» — мероприятие уже давно не местного масштаба. На соревнования приехали жители всего Калининского района, соседнего Заельцовского, посёлка Садового и села Сосновки. На участие в гонках заявились 282 человека.

В ярких костюмах и фирменных праздничных шапочках спортсмены и любители лыж объединяются в возрастные группы и проходят к старту. В пёстром коллективе замечаю настоящего советского лыжника в синем трико с лампасами, шапочке с кисточкой. Всё как полагается. Костюм явно пошит в СССР, но как вчера куплен.

— Куртку эту мне жена привезла из Киева, подарила на тридцать лет. А штаны югославские, уже через два года я покупал, — рассказывает обладатель вечного облачения.

— И не выцвел, не порвался нигде? — уточняю в шоке.

— Видишь — нет! И другого никакого не надо.

Сергей Горохов — лыжник, которому так повезло с костюмом тридцать лет назад, — коренной житель Пашино. Здесь родился, вырос, работал на заводе «Искра». С двадцати пяти лет на лыжах «конкретно», катался в бору, на местной лыжной базе. Сергей Германович не пропустил ни одной «Лыжни Пашино», знает обо всех спортивных мероприятиях в микрорайоне. Не интересуют его только формальности — разряды и призы.

— Я за ними не гонялся никогда. По времени выдавал нормативы. А эти значки, они мне что есть, что нет. У нас есть товарищи, которые за призами гоняются. Не успеет прийти: какие призы? какие призы? А я думаю: да ну тебя с твоими призами, — подытоживает лыжник.

Принципиальная позиция — это хорошо. Но я бы на месте Сергея Германовича призами поинтересовалась. На «Лыжне Пашино» они всегда достойные.

Не грамоты и открытки, а актуальные и применимые в жизни лыжника предметы: чехлы для лыж, перчатки и множество других полезных вещей.

Дети до двенадцати лет и женщины почтенного возраста бегут один километр, для мужчин старше юниоров и женщин от 30 до 49 лет дистанция составляет три километра. Первый заезд. Дети. Первым приходит к финишу десятилетний Даниил Змеенков, победителем второго заезда оказался двенадцатилетний Валентин Наумов из микрорайона «Стрижи». Далее определение победителей остаётся заботой исключительно главного судьи и его ассистентов. Самих спортсменов и гостей перестало интересовать, кто пришёл первым, а кто остался позади. Участников заездов и жителей Пашино, пришедших их поддержать, увлёк развернувшийся перед спортивным центром праздник с выступлениями народного ансамбля «Русская песня», полевой кухней с горячей кашей, ароматной варёной кукурузой и шашлыком.

По словам депутата городского совета Вячеслава Илюхина, ставшего инициатором и вдохновителем «Лыжни Пашино», для местных жителей соревнования стали традиционным и своим, пашинским, праздником.

Болельщиков приходит едва ли не больше, чем спортсменов, потому что лыжный спорт для Пашино — как визитная карточка.

Тренеры Анатолий Полуянов и Юрий Камкин воспитали несколько чемпионов мира, но им не стыдно и за остальных своих учеников.

«Наши лыжники выступают за Калининский район постоянно. Не было бы Пашино, Калининский район никогда бы призовых мест не брал. А так всегда мы на первых, на вторых местах», — вроде шутя и в то же время серьёзно замечает Вячеслав Викторович.

Жители Пашино бегают на лыжах много и с удовольствием. Лыжная база знакома всем с раннего детства — ей не один десяток лет. Милый многим сердцам спорткомплекс давно устарел и отчаянно требует реконструкции. К счастью, надежда на благоустройство важного для спорта Пашино объекта появилась с запуском проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Озеро Мышкино попало в число объектов-участников (проекта „Формирование комфортной городской среды“ — прим. Сиб.фм), оно находится как раз рядом с лыжной базой.

Если пройдём, мы сможем благоустроить наш сосновый бор и сделать его вроде Заельцовского бора. Потому что места здесь ничем не хуже.

А лыжную базу надо перестраивать. Место само по себе здесь — занимайся не хочу», — отметил Вячеслав Илюхин.

Пока мы беседуем с Вячеславом Викторовичем в холле «Спортивного» подразделения центра внеклассной работы «Пашинский», в здание вваливается группа разгорячённых румяных подростков. Уже прибежали и даже не вспомнили о том, что должны быть ещё какие-то места и победители. Переоделись — и во двор, за кашей.