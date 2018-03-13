Бей красных, пока не позеленеют

Специальный корреспондент Сиб.фм в Кузбассе, сотрудник Кузбасского технопарка Василий Королёв, стал участником медиатура «Трансформация угольных регионов» в Германии. Сиб.фм уже публиковал первую часть его наблюдений — экономическую. На сей раз пришла пора немного поговорить о политике — о том, почему в Германии в принципе создалась ситуация, при которой весьма активно пропагандируется идея «энергетического поворота». На практике эта идея означает фактическое закрытие многих промышленных и добывающих предприятий.

Мистер Реммель, бывший министр

Йоханнесу Реммелю пятьдесят пять лет, и сейчас он «всего лишь» депутат ландтага федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Но до июня 2017 года он в течение семи лет занимал пост министра в земельном правительстве, отвечая за вопросы сельского хозяйства, защиты окружающей среды и экологии. Потому что как раз семь лет, с 2010-го по 2017-й, самой густонаселённой провинцией Германии управляла так называемая «красно-зелёная» коалиция, то бишь социалисты и сторонники борьбы за экологическое процветание страны — без вредных производств, как промышленных, так и добывающих.

Тут надо сказать, что к «зелёным» в политических системах многих стран отношение не слишком серьёзное. В том смысле, что да, они существуют; да, иногда пробиваются в парламенты различных уровней; да, проталкивают на обсуждение свою вполне конкретную повестку, но в качестве по-настоящему серьёзной политической силы едва ли воспринимаются. Оно отчасти и понятно: их идеология едва ли претендует на всеохватность.

Так происходит много где, но только не в Германии. Здесь как минимум с девяностых годов политические позиции «зелёных» более чем крепки.

У них нет и следа маргинальности, с ними считаются, их часто приглашают в федеральное правительство, не говоря уже о местном уровне, где они действительно могут влиять на ход событий.



Немецкая партия зелёных объединилась с неокоммунистическим «Союзом 90» в 1993 году

Но вхождение в правительство — это даже не главное. Куда важнее, что за годы планомерной работы с общественным мнением «зелёные» сумели сформировать в сознании этого самого общества почти непререкаемое сознание необходимости «энергетического поворота». То есть перехода на возобновляемые и экологически чистые источники энергии, как то ветряки, солнечные батареи или же топливо из биологического сырья. Полный переход на возобновляемую энергию должен состояться в Германии к 2050 году, и его необходимость уже не обсуждается. Это данность, вопросы тут только по срокам, инструментарию и по каким-то совсем уже конкретным моментам.

Хайль, киттен

Собственно, именно это и подтверждает Йоханнес Реммель на нашей встрече, проходящей в городе Хагене, на юго-востоке промышленно мощного в недалёком прошлом Рурского региона. Сейчас же здесь вотчина «зелёных» — мы и встречаемся в офисе местного отделения партии, где на входной двери висит плакат с, уж извините, котёнком-Гитлером, тем самым из известного интернет-мема.

«Ничего себе, а у вас так можно? Всё же Гитлер это, хоть и котёнок», — спрашиваю гостеприимных хозяев.

«Да нет, это всё-таки скорее котёнок, а Гитлер он совсем немножко, да и взгляды у нас точно антинацистские, так что все всё понимают», — успокаивают меня.

Действительно, «зелёные» отчётливо относятся к левой части политического спектра — оттого, как правило, и кооперируются с социалистами. Правда, конкретно в Северном Рейне-Вестфалии прошлым летом к власти пришли правые с центристами — федеральные и свободные демократы. И теперь бывший министр Реммель, постоянно работающий в Дюссельдорфе (там находятся правительство земли с ландтагом), но приехавший в свой округ в Хагене на парламентские вакации, немного опасается: не будут ли загублены семь лет его работы, не затормозится ли процесс полного перехода на возобновляемые источники энергии.

«Мы вполне можем и не успеть до 2050 года!» — формулирует он свои опасения.

Тем более что дело ведь не только даже в политической конъюнктуре: несмотря на заметный поворот в сознании простых немцев, далеко не все из них двумя руками голосуют за радикальные экологические сдвиги. О тех, кто неизбежно потеряет работу в ходе тотальной декарбонизации и переформатирования германской промышленности, мы уже говорили: они попадают под сокращения, вынуждены переучиваться, и хорошо ещё, что этот процесс более-менее прочно поддерживается различными государственными программами.

Но вот вам ещё проблема, на сей раз для самих «зелёных» — автомобили. Очень много автомобилей. Потому что жители Германии это дело очень любят, и совершенно не намерены отказываться от него ради каких-то там более-менее абстрактных экологических задач. Чувствуете драму? Одно дело «в принципе» беречь экологию, осознавая, что меры, предпринимаемые властями, тебя, возможно, и не коснутся.

И совсем другое — когда тебе говорят, что твой большой красивый автомобиль неэкологичен, а потому надо от него избавиться. Ага, сейчас!



548 автомобилей на тысячу человек приходится в Германии

Что делать с пагубной страстью соотечественников, «зелёные» и их представитель в Хагене Йоханнес Реммель не очень-то и понимают. Да, за последние годы в стране буйным цветом расцвела «велосипедизация»: немцы теперь пользуются транспортом на ножной тяге ничуть не меньше китайцев или вьетнамцев, да и отменные велосипедные дорожки есть чуть ли не в каждой деревне. Ещё есть мысль активно развивать и без того довольно-таки развитое железнодорожное сообщение, однако господин Реммель настроен по этому поводу довольно скептически.

«Вот в Швейцарии — там железные дороги какие надо! Каждые 15 минут во все направления поезда ходят, и без опозданий!

А у нас с этим делом всё не очень хорошо, да и опоздания не редкость», — сетует бывший земельный министр. Что характерно, германские поезда и впрямь опаздывают, иногда даже минут на пять. Действительно, сущее безобразие.

Дрогнула даже Бавария

Впрочем, политические пристрастия перед необходимостью «энергетического поворота» играют лишь вспомогательную роль: кто-то работает в этом направлении с искренним воодушевлением, а кто-то... ну, просто из-за того, что так надо.

«Ни один бургомистр или кто-то в этом роде в Германии сейчас уже не может сказать, что проблемы экологии ему не интересны и заниматься ими он не будет.

7 энергоблоков действуют в Германии на начало 2018 года. После катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году германское правительство решило отказаться от АЭС полностью уже к 2022 году

Это верная политическая смерть и маргинализация», — говорит Йоханнес Реммель.

Политику из Северного Рейна-Вестфалии вторит и сотрудник германской неправительственной организации Germanwatch Мартин Шон-Чанишвили, дополнительно разъяснивший современную политико-экологическую конфигурацию ФРГ. «Здесь, в Рурском регионе, позиции социалистов и „зелёных“ давно были крепки, — говорит Шон-Чанишвили. — Но есть ведь, например, в целом очень консервативная Бавария: там вот уже семьдесят лет бессменно правит Христианско-социальный союз, „партия-сестра“ федерального Христианско-демократического союза. Тем не менее даже там правительство вполне поддерживает идею „энергетического поворота“ — если и не на самом деле, то по крайней мере на словах».

Словом, полный консенсус, причём не какой-то сиюминутный, а освящённый десятилетиями: первые попытки начать «бить красных (социалистов), чёрных (христианских демократов) и всех прочих, пока не позеленеют» относятся ещё к семидесятым годам. Правда, как немножко проговариваются иные из германских экспертов, возникновение такой повестки дня может быть связано не столько даже с заботой об экологии как таковой, сколько (если говорить конкретно о декарбонизации) с тем, что запасы угля в Рурском бассейне потихоньку начали оскудевать — как-никак копают там его ещё со Средневековья. Да и залегание угольных пластов там глубокое, не то что, например, в Кузбассе — а значит, угля не только стало меньше, но и добывать его всё труднее и труднее. Вот и пришлось на ходу искать новые подходы, готовить общество к абсолютной неизбежности «энергетического поворота». Но это лишь одна из версий, не претендующая на достоверность.

О том, что приходит на замену закрывающимся производствам в Германии, и насколько такие рецепты универсальны для других стран и регионов, читайте в следующем эпизоде нашего угольного сериала.