Настоящий пар по всем правилам

Что современный среднестатистический житель мегаполиса знает о правильной бане? Вероятнее всего, только то, что «правильное парение» — это нестерпимый жар и весьма сомнительное удовольствие в виде жёсткого охаживания берёзовым веником. Для того, чтобы разобраться, насколько стереотипы соответствуют истине и какой он, правильный настоящий пар, корреспондент Сиб.фм отправился в баню. Но не в простую, а построенную по легендарным стандартам известнейших московских Сандунов.

Дворец чистоты Силы Сандунова

История легендарных московских Сандунов берёт начало в 1808 году. Актёры придворного театра Екатерины Второй Сила Сандунов и Елизавета Уранова получили от государыни царский подарок — брильянты.

На вырученные от их продажи деньги Сандунов приобрёл несколько участков в районе реки Неглинки. Там планировалось построить дома и магазины. Позже план изменился, и в Москве появился уникальный банный комплекс, который сразу стал не просто местом для мытья и парения, а настоящим великосветским салоном.

Фотография предоставлена «Сандуны Сибирь»

По выражению Владимира Гиляровского, в Сандунах «перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе».

Сандуны стали центром общественной жизни столицы, совместив в себе клуб, поликлинику и собственно «дворец чистоты».



Владимир Гиляровский — русский писатель и журналист — известен как бытописатель Москвы

Через некоторое время брак Сандунова и Урановой распался. Сандуны несколько раз меняли своих владельцев и постепенно приходили в упадок. Вторая жизнь знаменитых бань началась, когда новая владелица, наследница миллионера Вера Фирсанова, и её муж устроили грандиозную реконструкцию комплекса.

Посмотреть на новые Сандуны собралось пол-Москвы. Сандуны изменились и внешне, и внутренне. Здание украсили эклектичные фасады с элементами барокко, рококо и ренессанса, готики и классицизма.

Внутренние интерьеры были оформлены так, что могли соперничать с иными богатыми особняками. Инженерное устройство комплекса было самым передовым на тот момент не только в России, но и во всём мире.

Фотография предоставлена «Сандуны Сибирь»

Но главное — это, конечно, не архитектура и внутреннее убранство. Главное — те традиции и уникальный пар, который прославил Сандуны.

Традиции парения, кстати, сохранились и в советское время. Сандуновские бани стали эталоном русской бани и банного отдыха. Но какое же отношение имеет этот исторический объект к нам, к Сибири и сибирякам?

Дело в том, что одноимённый банный комплекс, выстроенный по стандартам Сандунов, недавно появился и в Новосибирске.

За настоящим паром на Каменскую

Общественные бани на улице Каменской в Новосибирске были построены в 1937 году. Есть версия, что автором проекта был известный архитектор Андрей Крячков. До недавнего времени бани входили в систему муниципального банно-прачечного комплекса, и состояние их, мягко выражаясь, было далеко от идеального.

В 2015 году владельцы московских Сандунов вошли в концессию с городскими властями и начали реконструировать здание. Задача была глобальной: превратить разрушающееся здание в бани, которые передадут атмосферу и традиции тех самых Сандунов.

Здание на Каменской, 19а до реставрации. Фотография предоставлена «Сандуны Сибирь»

Здание на Каменской, 19а после реставрации. Фотография предоставлена «Сандуны Сибирь»

Работы длились около двух лет, и это прямо говорит об их масштабе.

1000 человек в день — вместимость банного комплекса «Сандуны Сибирь»

Гостей встречает шикарный холл с гардеробом и стойкой администраторов. На противоположной от входа стене — мозаичное панно из драгоценных и полудрагоценных камней во всю стену. Завораживает размер произведения известного художника Богдана Киреева, яркость образов и наполненность глубоким смыслом. Главный образ в центре композиции — знатный купец Енисей и две русские красавицы Обь и Лена — это олицетворение главных рек Сибири, чьи полноводные бассейны полностью совпадают с очертаниями фигур.

На двух этажах здания разместились три мужских разряда (так в Сандунах называется класс обслуживания), два высших (один с кабинами) и первый. Женский разряд в бане один, но по своему интерьеру и оснащению он не уступает мужским.

Мы направляемся в высший разряд. Там нас ждёт не только парная, но и интересный собеседник, который согласился раскрыть несколько фирменных секретов Сандунов.

Алексей Павлов — профессиональный парильщик, который постоянно работает в московских Сандунах. В Новосибирск компания откомандировала его с основной задачей — обучить новосибирских специалистов сандуновской схеме парения и даже принять у них экзамен.

Раздеваемся в пространке, так в Сандунах называют зону отдыха гостей, берём простыни и полотенца, если у вас их с собой нет, то вы можете купить или взять в прокат. Далее мы перемещаемся в мыльное отделение, где нас уже ждут.

Приходя в новую баню, перво-наперво стоит понять, какие традиции и неписаные законы тут существуют. Об этом знает любой человек, который хотя бы раз посещал подобные места. Поэтому начинаем расспрашивать Алексея, что нужно сделать перед входом в парную, когда идти в баню можно, а когда от пара лучше воздержаться.

Курс молодого бойца занимает минут 15.

Баня показана и необходима практически всем, кроме людей с сердечными и хроническими заболеваниями. Также не нужно приходить после плотного обеда или наоборот, голодным. По заверению Алексея, правильный пар расслабляет и заряжает энергией. И тут же предлагает нам в этом убедиться.

Перед входом в парную необходимо принять душ. Но делать это нужно без мыла, поскольку оно ослабляет защитные свойства кожи.

Надеваем войлочные банные бесшовные шапки, фирменные сандуновские тапки и входим в парную.

Попасть в самое сердце

«Парная и печь — это и есть сердце бани», — продолжает рассказывать Алексей. Печь в новосибирских Сандунах и вправду непростая. Её построили по особым сандуновским технологиям.

Взбираемся на полог, который чем-то схож с подиумом, по периметру которого установлены двухъярусные скамьи, а в центре — место для парения.



Насыщенный пар означает, что при данной температуре в этом объёме не может находиться большее количество пара

«Чувствуешь, какой пар? — спрашивает Алексей. — Он мягкий, и в то же время хорошо и быстро прогревает всё тело. Это один из фирменных секретов Сандунов. В домашних, дачных банях, да и во многих общественных, пар жёсткий. После того, как поддашь, сразу становится нестерпимо жарко, а потом температура резко падает. А здесь благодаря конструкции печи он будет греть долго, и телу будет комфортно».

Первый заход в парную — ознакомительный и длится не более пяти-шести минут.

В это время посетитель привыкает к обстановке, а тело — к новым условиям. Заходить в парную, начинать стегать себя веником, а после прыгать в холодный бассейн или купель — удел дилетантов.

Веник, бассейн или купель — для второго захода.

Долго себя ждать он не заставил. Мне предлагают занять место для парения. Полог прикрыт простынёй. Сначала на затылок, а потом и на лицо укладываются еловые ветки. Это делается для того, чтобы оградить голову от перегрева, защитить глаза от случайного удара веником, и просто для ингаляции: еловые ветки во влажной и жаркой парной источают удивительно приятный аромат.

Опахалом и веником

С этого момента гость полностью находится во власти парильщика. От того, насколько тот профессионален, зависит многое. Гость должен не только хорошо попариться, но и уйти из бани целым и невредимым. Видимо, поэтому Алексей принимает экзамены у новосибирских специалистов.

Парение начинается с нагнетания горячего воздуха. Парильщик пользуется веником как опахалом — приём известный, но от этого не потерявший свою эффективность. Тело достаточно быстро привыкает к высокой температуре, и парильщик командует напарнику: «Ещё пять». Ровно пять ковшиков воды выплёскиваются в печь.



Хвойный веник надо запаривать в течение 10 минут в крутом кипятке. Как только он станет мягким, можно начинать париться

Следующий этап парения так же далёк от стереотипов, как Сандуны от простой общественной бани. Похлопывания веником начинаются с ног, постепенно переходя на руки и спину. Алексей рассказывает, что таким образом специалисты разгоняют большой круг кровообращения. Затем идёт припаривание. Горячий веник прикладывается к телу и как бы втирается в него.

Затем ещё один раз похлопывания веником, и пора наружу. Второй заход в парную закончен.

На протяжении всей процедуры парильщик интересуется самочувствием гостя. Если тот вдруг почувствует себя некомфортно, процедура прервётся.

После второго захода в парную и обязательного душа мне настоятельно рекомендуют окунуться в бассейн или купель с холодной водой. Это приносит свои результаты: за расслаблением после веника наступает подъём сил, и снова хочется в парную.

Третий заход обычно финальный.

Интенсивность применения веника, если так можно выразиться, достигает самого высокого уровня, но это не воспринимается как пытка...



Сандуновские бани были основаны в 1808 году в Москве

«Всё потому, что процедура велась по правилам, — комментирует Алексей, — в парной комфортная температура, а парильщики действовали по схеме».

На мой вопрос о том, кто разработал метод парения, Алексей отвечает, что это продукт опыта нескольких поколений парильщиков и посетителей Сандунов.

После третьего захода уже без боязни окунаюсь в холодный бассейн, а после иду в купель — бочку, наполненную водой с температурой тела.

Если коротко описывать свои ощущения, то это полная эйфория в невесомости.

А что же после?

Для новичков парной необходимо знать, что важно не только правильно войти в баню и попариться, не менее важно правильно из неё выйти. Алексей рассказывает, что не стоит сразу одеваться и бежать на улицу. «Эти очевидные вещи почему-то игнорируются после того, как человек покидает парную, — говорит парильщик. — Нужно отдохнуть, пусть тело само скомандует, когда нужно одеться и покинуть баню. Как только вам станет прохладно в простыне, нужно начинать одеваться».

После бани лучше всего пить травяной чай, морс, квас. Также прекрасно утоляет жажду и восстанавливает баланс микроэлементов в организме напиток «Здоровье Сибири» с мёдом и лимоном.

После бани можно и перекусить. Кстати, в новосибирских Сандунах прекрасная собственная кухня: нам подали суп в горшочке, запечатанном тестом, хачапури и скумбрию горячего копчения. Выбрать блюдо на свой вкус из обширного сандуновского меню может каждый.

О чём ещё нам рассказали в Сандунах

О банях

Русская баня отличается от финской сауны или хамама тем, что в парной можно выдержать довольно много режимов температуры и влажности. Чем больше человек в парной, тем быстрее понижается температура и повышается влажность. Эти параметры регулируются набрасыванием воды на каменку. Например, в сауне такой метод не применяется.

О парильщиках

Парильщик-массажист — это не работа, это призвание! В Сандунах работают настоящие специалисты, знатоки, ценители банного искусства! Работа не лёгкая, но любовь к русским банным традициям парильщики ставят превыше всех трудностей!

О женском разряде

В женском разряде парильщицами работают представительницы прекрасного пола. Более того, как отмечают опытные парильщики, женщины выдерживают гораздо больше времени в парной, чем мужчины.

О вениках

В Сибири для бани используют преимущественно берёзовые веники, а в Центральной России — дубовые. По словам парильщиков, берёзовый веник мягче, и он хорошо подходит для припаривания и массажных движений. Дубовый жёстче, но им проще управлять и дозировать усилие.

Об общем паре

Применять различные аромамасла, а тем более лить их на каменку в бане категорически запрещено. Существует традиция общего сандуновского пара, например, с хреном. Возле каменки устанавливается ёмкость с натёртым хреном, парильщик поддаёт пару и потом разгоняет его большим опахалом по всему помещению, смешивает слои пара, после этого направляет смешанный пар на каждого гостя по очереди. Также общий сандуновский пар может быть на лечебных травах: полыни, доннике, прополисе, эвкалипте, пихте. На общий пар посетителей созывают ударом в гонг.

Об интерьере Сандунов

Интерьер Сандунов завораживает своей уникальностью и красотой. Удивительно, как одно дополняет другое! Выдержан интерьер в классическом сандуновском стиле. Роспись, ковка, мрамор, витражи соединены в единое целое.

Что ещё есть в Сандунах

В Сандунах есть кабинет косметолога, ногтевой сервис, парикмахерский зал для мужчин.

Лавка Сандунов. Помимо банных принадлежностей — шапок, простыней, полотенец, тапок, мыла, геля для душа — вы можете приобрести продукты собственного производства Сандунов: манты из баранины и говядины, пельмени, вареники с сыром, вареники с картофелем. Также в Лавке вы сможете приобрести свежайшие гренландские креветки, мясо краба, казылык.