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Галочки и пирожки

 Как превратить гражданский долг в торжество  18 марта, 15:50

Анастасия Чернышова
журналист
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Галочки и пирожки
Фотографии Святослава Одаренко

То, что гражданская активность для жителей Новосибирска — не просто так, можно было убедиться сегодня, на выборах президента России. Корреспондент Сиб.фм тоже пришёл поставить галочку напротив имени своего кандидата, попал на праздник и сосчитал выборы Андрея Травникова.

На избирательном участке № 2001 людно с самого утра: выбирать президента приходят представители всех поколений. В 10 утра сотрудники участков зарегистрировали 270 избирателей, в половине второго их число составило уже 660 человек.

Во главе просторного холла — три кабинки для голосования. Бюллетени принимают «умные урны» — комплексы обработки избирательных бюллетеней. КОИБ обрабатывает каждый бюллетень, который в него попадает — отбраковывает недействительные бланки и принимает документы только с номером того избирательного участка, где установлен. На случай технических неполадок на участке всё же есть запечатанная урна старого образца — резервная.

В 9:30 на участке № 2001 появился врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. После голосования за президента он с удовольствием сфотографировался со всеми проголосовавшими. Также Андрей Травников отдал свой голос и за общественный объект, который, по его мнению, одним из первых должен быть благоустроен в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

И даже взял с собой два ароматных пирожка из школьной столовой. А проголосовал за благоустройство Сквера славы.

Как рассказал Андрей Травников журналистам, в регионе к выборам президента готовились очень тщательно, была проведена огромная работа по обеспечению безопасности и информированию жителей области о предстоящем голосовании. Отдельно врио губернатора отметил работу волонтёров.

«Выхожу с выборов не с чувством выполненного долга, а с ощущением праздника.

Понравилось оживление на участке, его умеренное украшение и атмосфера», — поделился врио главы региона с журналистами.

На выборы как на праздник пришёл и Андрей Шимкив. Председатель законодательного собрания посетил избирательный участок по месту жительства — № 1331 в Бердске. Для спикера регионального парламента выборы — это традиционное, даже семейное мероприятие. По признанию Шимкива, он помнит все выборы с детства — сказалась деятельность отца, партийного руководителя в ряде хозяйств Искитимского района. Общаясь с избирателями на своём округе, председатель заксобрания отметил, что желающих голосовать на участке очень много, все они живо интересуются тем, что происходит в стране. Также он высказался в отношении граждан с позицией «от нас ничего не зависит».

«Да всё от нас зависит!

Если оставаться дома, то действительно выберут без нас.

Чтобы душа была чистой, нужно прийти и проголосовать!» — твёрдо заявил Андрей Шимкив.

Андрей Травников на встрече с журналистами рассказал, что их с Шимкивом «истории выборов» во многом похожи. Только он уж и не помнит, сколько раз выбирал президентов.

«Вы можете посчитать. Я сам никогда не считал, но точно не пропускал ни одних выборов во всех городах, где проживал. Даже, когда у меня ещё не было избирательных прав, постоянно приходил на выборы с родителями», — рассказал Травников.

Сиб.фм сосчитал явки врио — сегодня Андрей Травников участвовал в выборах главы государства в седьмой раз.

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