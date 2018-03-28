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Первая годовщина

 Почему цветы и память оказались важнее торжеств и зрелищ  28 марта, 11:32

Анастасия Чернышова
журналист
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Первая годовщина
Фотографии Дениса Винокурова

В 2018 году 27 марта в Центральном парке Новосибирска не гремели торжественные залпы, не было танцев, песен и показательных выступлений бойцов отрядов специального назначения; было людно и тихо, потому что военные понимают боль утраты близких, как никто другой.

День войск национальной гвардии в 2018 году в России прошёл впервые, хотя 27 марта служащие ведомства отмечают с 1996 года. Только тогда праздник был Днём внутренних войск, а после образования Росгвардии его учредили заново. Командующий войсками Сибирского округа войск национальной гвардии Виктор Стригунов поблагодарил собравшихся за службу, отметив, что смена названия ведомства не повлияла на отношение бойцов и офицеров к службе, а на её результатах сказалась только положительно.

«По итогам 2017 года Сибирский округ войск национальной гвардии занимает ведущее место в войсках национальной гвардии благодаря усилиям всего нашего многотысячного коллектива и всех руководителей. На сегодняшний день мы выполняем задачи не только Сибирского федерального округа, но и продолжаем участвовать в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Также мы принимаем активнейшее участие в организации общественной безопасности и охране общественного порядка», — сказал, обращаясь к присутствующим, Виктор Стригунов.

Фотография пресс-службы губернатора Новосибирской области

Фотография пресс-службы губернатора Новосибирской области

Личный состав и офицеры Сибирского округа войск Росгвардии собрались на торжественное построение у штаба. Действующие офицеры войск Росгвардии, ветераны внутренних войск, матери и вдовы погибших во время несения службы возложили цветы к монументу «Воинам-сибирякам — погибшим при исполнении воинского долга».

Традиционные для празднования концерты и показательные выступления сегодня отменили. Командование Сибирским округом войск Росгвардии без колебаний приняло решение обойтись без развлекательной части, когда весь соседний Кузбасс скорбит по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Как только мне доложили мои подчинённые из кемеровского территориального управления, я сразу же принял решение, что в День войск национальной гвардии никаких увеселительных мероприятий проводиться не будет.

Мы, войска, скорбим вместе со всем российским народом и понимаем боль утраты родных и близких.

Сегодня мы проведём митинг, посвящённый дню войск национальной гвардии Российской Федерации, без концертов и показательных занятий», — заявил Стригунов.

На митинг в честь годовщины образования Росгвардии служащие, ветераны, их семьи и гости праздника собрались в Центральном парке Новосибирска. Собравшихся на митинг угостили кашей из полевой кухни и очень кстати напоили горячим чаем: погоду в Новосибирске с полной уверенностью можно было назвать ненастьем. Прибывший поблагодарить служащих войск Росгвардии за достойный уровень обеспечения общественной безопасности и охраны порядка врио губернатора региона Андрей Травников начал своё выступление с минуты молчания.

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