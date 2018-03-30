Фестиваль скорбит

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе новосибирской филармонии, 28 марта в рамках Транссибирского Арт-фестиваля должен был состояться джазовый концерт обладателя трёх премий Grammy Томаса Квастхофа и его квартета. Но из-за произошедшей в Кемерове страшной трагедии решено было в этот день сыграть концерт In memoriam и посвятить его памяти погибших.

В фестивале участвуют представители 23 стран

По словам художественного руководителя фестиваля Вадима Репина, сначала организаторы были на грани отмены концерта.



«В итоге мы приняли, на мой взгляд, верное решение. В программе прозвучали шедевры классической музыки, в которых запечатлелась боль их создателей по поводу смерти дорогих людей, сочинения, в которых звучит мудрость гениев в их размышлениях о жизни и смерти. На мой взгляд, исполнение этой музыки — лучшее из того, что мы можем сделать, чтобы почтить память всех погибших.

И лучшее, что мы можем сделать, чтобы побыть всем вместе и попытаться как-то пережить это горе», — подчеркнул музыкант.



В мемориальном концерте приняли участие скрипачи Вадим Репин и Антон Бараховский, виолончелист Александр Бузлов, певица Вероника Джиоева, пианист Алексей Володин, солист Новосибирской филармонии альтист Илья Тарасенко и молодые музыканты — скрипачка Альбина Хайбуллина, пианисты Ева Медведко и Роман Борисов.

Томас Квастхоф и его музыканты тоже вышли на сцену концертного зала имени Арнольда Каца. По словам музыканта, о страшной трагедии они узнали, когда находились в Петербурге.

«Мы могли отменить наш визит на фестиваль, — обратился Квастхоф к зрителям. — Но приняли решение приехать и заявить о своих чувствах. В это время, когда творится дипломатический беспредел, я и мои друзья говорим от имени простых граждан Германии: мы с вами!»

Коллектив из Германии изменил свою запланированную программу и исполнил джазовые баллады.

Посетивший концерт житель Новосибирска Сергей Корзенников написал у себя на странице в соцсети Facebook:



«Открыли вечер Вадим Репин, Александр Бузлов и Алексей Володин.

Исполненное ими „Трио памяти великого художника“ композитора Чайковского задало общую пронзительную тональность концерта.

Великолепно прозвучавший следом в исполнении группы солистов отрывок из „Реквиема“ Моцарта усилил общую атмосферу, царившую в практически безмолвном зале.

Печалью заливалась скрипка Антона Бараховского. А „Ave Maria“ в исполнении оперной певицы Вероники Джиоевой звучала, как молитва, как просьба о прощении у тех, кто погиб в страшном пожарище... В этот вечер едины в своём откровении, в своём искреннем чувстве были все. И зрители, пришедшие на джазовый вечер, но получившие нечто иное, и музыканты, среди которых были и уже состоявшиеся звёзды, и те, кто делает только первые шаги на большой сцене», — вспоминает зритель.