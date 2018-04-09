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Христос воскресе: Новосибирск отпраздновал Пасху

 Жители города отстояли Всенощную и прошлись с иконами по Красному проспекту  9 апреля, 13:04

Юрий Фомиченко
журналист
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Христос воскресе: Новосибирск отпраздновал Пасху
Фотографии Сергея Жигальцева

Пасха — один из самых любимых в народе церковных праздников. Любой прохожий, пусть он даже десять тысяч раз далёк от православия, сможет назвать её основные приметы: куличи, крашеные яйца, служба в ночь с субботы на воскресенье. Редакция Сиб.фм подготовила фоторепортаж, рассказывающий о том, как горожане отмечали этот праздник в 2018 году.

Это ещё не праздник. На снимке люди ожидают начала Крестного хода вокруг собора Александра Невского в вечер страстной пятницы. Именно в этот день на Голгофе распяли Христа.

Крестный ход вокруг собора Александра Невского: в нём приняли участие несколько сотен человек, а полиция следила за порядком.

В ночь с субботы на воскресенье собор наполнен до отказа: яблоку негде упасть.

Люди на службе собрались самые разные. Однако объединяло их одно: сияющие, добрые лица, искренность и улыбки, отметил фотокорреспондент Сиб.фм.

Однако далеко не все смогли попасть в собор до полуночи: на крыльце и во дворе образовалась весьма заметная очередь.

В ожидании Крестного хода люди переговариваются или, как эта милая девушка, беседуют по телефону.

В ночь с субботы на воскресенье вокруг собора представители духовенства и новосибирцы прошли Крестным ходом.

Утро воскресенья. Пасха. Вознесенский кафедральный собор.

Крестный ход начался. Совсем скоро колонна из священнослужителей, представителей благотворительных организаций, простых горожан пойдёт по Красному проспекту.

За безопасностью следит новосибирская полиция. На снимке — момент перед началом движения общей колонны.

Крестный ход двигается по главной улице Новосибирска — в сторону собора Александра Невского.

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