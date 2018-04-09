Мировые шедевры привезли в Новосибирск

В Новосибирск привезли картины из Третьяковской галереи. По рассказам работников Новосибирского художественного музея, подобного события в городе не было как минимум 25 лет. Несколько десятков безусловных шедевров будут демонстрироваться в столице Сибири до лета. Новосибирск достаточно долго готовился к громкому культурному событию.

Поклонники искусства выстроились в очередь за билетами: 300 рублей за возможность увидеть васнецовскую «Снегурочку» и ещё несколько мировых шедевров не показались слишком высокой ценой.

Посетители выставки увлечённо рассматривали картины — в Новосибирск привезли 35 работ из коллекции всемирно известного музея.

Особо поклонников выставки заинтересовали жанровые картины: запечатлённые на полотнах сцены из жизни российской глубинки наверняка напомнили многим события из своей.

Этюд к полотну художника Александра Иванова по праву занял центральное место экспозиции. Этот набросок был сделан мастером в период работы над известнейшим полотном «Явление Христа народу».

Отдельная часть экспозиции была посвящена истории эвакуации коллекции Третьяковской галереи в Новосибирск летом 1941 года.

Основные фонды галереи были доставлены по железной дороге. Сокровища хранились в недостроенном здании Оперного театра.