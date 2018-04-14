Помедленнее, Алиса

Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих прошла 14 апреля в юбилейный 15 раз в 1000 городах всего мира. На родине Тотального диктанта, в Новосибирском государственном университете, его прочитал голосовой помощник Яндекса Алиса. Корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии и послушал диктант из уст холодной программы.

Тотальный диктант зародился в Новосибирске. Каждый год его текст специально пишет известный писатель. В этому году автором стала Гузель Яхина.



В 2018 году стать «диктатором» выпала честь первому голосовому помощнику — Алисе от Яндекса. Она читала в Новосибирском государственном университете, который неизменно остаётся площадкой реализации новых идей, в том числе, связанных с передовыми современными технологиями.

«Ещё не так давно невозможно было представить, что машины будут общаться с человеком. Однако скачок от мечты к реальности произошёл так быстро, что многие из нас его не заметили.

Ведь сегодня искусственный интеллект выручает нас и в быту, и на работе или учёбе. Умные машины стали частью наших будней, и мы решили совместно с Яндексом сделать популярный сервис нашим главным „диктатором“ в 2018 году», — рассказала руководитель управления маркетинга НГУ Ольга Яковлева.



После окончания акции Алиса сохранит текст Тотального диктанта. Его можно будет прослушать и проверить свои силы самостоятельно.



14 апреля к 15:00 сотни людей собрались в большой аудитории Новосибирского государственного университета. То и дело раздавались щелчки камер, люди в ожидании что-то между собой обсуждали. Первое слово предоставили ректору НГУ Михаилу Федоруку. Он был в серой толстовке, под которой выглядывала белая футболка с надписью «Тотальный диктант».

«Я думаю, это замечательное мероприятие, которое зародилось в нашем университете в 2004 году. Оно набирает популярность, и где только диктант теперь не пишут: под водой, на космических станциях, в Антарктиде...под землёй, наверное, я не знаю. Скоро уже будут прыгающие с парашютом его писать. В общем, это хорошая акция. Самое главное, что она позволяет лучше понять русский язык», — сказал Михаил Федорук.



Также ректор подметил, что у них в университете проходят конференции с названием, которое ему не нравится: «Динамические процессы в русском языке». Он объяснил, раз динамика — это изменения, то, значит, язык постоянно меняется. Его это беспокоило.



Однако затем член экспертного совета Тотального диктанта Татьяна Заковряшина ответила Михаилу Федоруку.

«Динамические процессы — это совсем не плохо, потому что если язык развивается, значит, он живёт», — сказала она.

Также в начале мероприятия выступил региональный представитель компании Яндекс Сергей Бражник.

«Я тот самый, который Алису сюда притащил. Я вам завидую: вы сейчас пришли на этот замечательный эксперимент. 15 лет назад, когда стартовал Тотальный диктант, никто бы не смог поверить, что диктатором мог стать не человек. Но за столько лет прогресс ушёл вперёд, и голосовой помощник сейчас будет для нас диктовать Тотальный диктант», — сказал Сергей Бражник.



Далее Татьяна Заковряшина рассказала, как будет проходить акция: сначала текст прочитает автор, затем его будут писать под диктовку Алисы, затем все послушают снова автора, а далее она сама прочтёт.

В приветствии с большого экрана Гузель Яхина рассказала, что она очень обрадовалась предложению написать диктант. Потому что ей симпатична эта акция.

«По-моему, это такой объединяющий большой проект с сохранением индивидуальной ответственности. Мы готовимся к диктанту, ходим на курсы, волнуемся, приходим, пишем его наконец-то, то есть приобщаемся к такой большой радости. Но при этом каждый сохраняет ответственность за свой труд, за свой результат», — рассказала писательница.

Для диктанта Гузель Яхина написала три текста: «Утро», «День» и «Вечер». В них рассказывается об утре, дне и вечере Якоба Ивановича Баха — учителя словесности, который живёт в 1916 году в Саратовском поволжье в немецкой колонии. Это герой нового романа писательницы «Дети мои», который появитсяв книжных магазинах в мае.

«Якоб Иванович Бах — это такой классический маленький герой русской литературы. Он живёт очень неприметной жизнью и согласен с тем, что жизнь его совершенно никчёмна.

Но скоро большая история и большая любовь врываются в его жизнь и превращают из маленького человека в настоящего большого героя. Сегодня мы напишем о некоторых эпизодов его жизни из самого начала истории», — рассказала Гузель Яхина.

В Новосибирске участники писали вторую часть, «День».

На стол в центре аудитории поставили смартфон, включили помощницу Яндекс. Приятным мягким голосом, несколько безэмоциональным, заговорила Алиса. И казалось, что она вещает из какого-то далекого мира, где Алиса — не код, а красивый андроид из футуристичного города.



В целом, она справилась со своей задачей. Хоть и от участников были порой замечания в её адрес. Например, просили её читать помедленнее. В случае каких-нибудь проблем, Алисе помогала Татьяна Закворяшина, успокаивая аудиторию:

«Не сердитесь на Алису. Это её первый опыт чтения Тотального диктанта. По себе знаю, всё приходит с опытом».