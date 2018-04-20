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Добрые дела в крови

 Чтобы спасать людей, МЧС становится в очередь  20 апреля, 16:38

Анастасия Чернышова
журналист
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Добрые дела в крови
фотографии Геннадия Дежурного

Банк крови не должен пустеть — людям каждый день нужны переливания, операции, лечения. Порой, от нужного количества донорской жидкости зависит жизнь человека. Прекрасно это понимая, сотрудники регионального МЧС в Новосибирске сдали по 450 миллилитров собственной крови. Корреспондент Сиб.фм отправился в пожарно-спасательную часть № 1 Новосибирска, чтобы посмотреть на доноров и поддержать генерала.

Двери пожарно-спасательной части открыты с 10 утра. Только сегодня здесь не водят экскурсии для школьников и не демонстрируют новое пожаротушительное оборудование. Во дворе стоит автомобиль «Новосибирского клинического центра крови». В России Национальный день донора — сотрудники МЧС сдают кровь.

Начальник караула новосибирской пожарно-спасательной части № 15 Евгений Василец подаёт пример без лишних объяснений — сдавать кровь он пришёл вместе с сыном. Двухлетнего Рому сначала немного напугала больничная обстановка, иглы и инструменты медсестёр, но спустя несколько минут мальчик уже весело играл с этикетками от пробирок и с любопытством осматривал трубочки, по которым кровь стекала в специальные пакеты.

Начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов не в командировке — значит, тоже пришёл поучаствовать в акции. Раньше ему доводилось сдавать кровь только «по поводу», если она требовалась конкретному человеку. Теперь, когда сотрудники центра крови приезжают в первую пожарную часть, стабильно раз в год, явки он не пропускает.

Виктор Викторович служил и в Омской области, и на Байкале, однако, чтобы сотни сотрудников — от рядовых до старшего офицерского состава, — организованно сдавали кровь, впервые увидел только в Новосибирске.

Контейнер для сбора и хранения крови называется «гемакон»

«Сотрудники очень ответственно относятся к этому в Новосибирске, много патриотов. Для них это нормально — пойти сдать кровь. Они и в дополнительной мотивации не нуждаются, все идут по собственному желанию, уже не первый раз. Здесь новичков практически нет», — рассказывает главный спасатель новосибирского МЧС.

За кровосдачу Виктор Орлов получил 545 рублей. И сразу зашёл на второй круг добрых дел — оставил их в специальном ящике. Деньги, полученные от кровосдач, сотрудники МЧС никогда не оставляют себе — перечисляют на благотворительные цели.

Тем временем в очереди заключаются пари.
— У тебя какая?
— Шестая.
— А у меня уже седьмая!
— А для «почётного» сколько надо? 40?
— Ага. Давай, кто быстрее? Я сегодня тут сдам, а через два месяца ещё в центр крови съезжу.

Спорят заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Сергей Недайвода и начальник отдела безопасности людей на водных объектах Юрий Карпов. Пока лидирует Карпов, но Сергей твёрдо намерен получить значок-капельку быстрее.

450мл
— норма разовой кровосдачи

Юрий спокоен. Что его волнует соревновательный момент — виду не подаёт. А может, ему и правда не интересно... В первый раз он поделился кровью в 2012 году, когда его знакомому делали сложную операцию, потом узнал об акциях на службе и поставил этот процесс на поток. Рассказал, что всегда процедуры проходит с удовольствием, голова не кружится и вообще прекрасно себя чувствует. Уверил, что не будет прикрываться регулярными кровосдачами, если кому-то понадобится срочная помощь.

«Не буду раздумывать. Её всегда не хватает, надо сдавать постоянно. В связи с недостатком времени, хорошо, что можно хотя бы на таких акциях присутствовать. Но хотелось бы, конечно, чаще».

Акция завершилась к обеду. Сотрудники центра крови только и успевали выносить контейнеры с гемаконами. Спасатели, пожарные, диспетчеры и офицерский состав сдали 24 литра крови. И всё по своему профилю — для спасения людей.

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