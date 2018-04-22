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Убрали начисто

 Жители Новосибирска дружно достали из-под снега весеннее обновление  22 апреля, 08:05

Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
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Убрали начисто
фотографии Геннадия Дежурного и пресс-центра мэрии Новосибирска

Представители органов власти, коммерческих структур и все ответственные горожане сегодня вышли на уборку улиц. Субботник, пожалуй, самая дружная городская акция. За много лет её проведения она не осталась формальной. Люди приходят не для того, чтобы отметиться и пойти по своим делам, а действительно преображают город.

Результаты городских субботников в Новосибирске всегда налицо. Если пройтись граблями по листьям, залежавшимся ещё с осени и спрессованным под зимним снегом, станет видно свежую землю, отдохнувшую и готовую покрыться свежей травой.

Правда, в этом году горожанам пришлось изрядно поработать лопатами — весна пришла только накануне субботника, поэтому добраться до свежей земли нужно было через апрельские сугробы.

Анатолий Локоть явился на субботник одним из первых — в 9 утра, как делал это много лет подряд.

В этот раз он сменил традиционную дислокацию — с участка на набережной переместился на улицу Нарымскую, к цирку.

Градоначальник убирал мелкий мусор из парковочных карманов — технике туда зайти сложно, в углах скапливается много пыли и грязи, которая летит с колёс автомобилей.

Субботник — дело добровольное. Однако жители домов на улице Ленинградской тоже с утра на улице — с мётлами и лопатами.

«У нас во дворе теневая сторона. И когда всё везде уже растаяло, детская площадка остаётся под грязным серым снегом. У многих в нашем дворе, в том числе и у меня, есть дети, мы дружной группой родителей выходим во двор и наводим там порядок», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Степан Зенин, житель Октябрьского района Новосибирска.

Последняя суббота апреля для «дружной компании родителей» — своеобразная дворовая традиция. Они выходят на уборку двора не сговариваясь и никто не забывает дату. Меняется только возраст тех самых родителей — те жильцы, чьи дети подрастают, начинают облагораживать территорию вокруг дома, а на уборку детской площадки заступают мамы и папы детей. Для которых карусели и песочницы актуальны.

Детские площадки очищены, мешки пыли убраны, клумбы готовы к посадке цветов, улицы стали ярче. Город готов и к большим переменам.

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