Дороги, киоски и пыль

25 сессия Совета депутатов состоялась, накануне, 25 апреля в Новосибирске. Народные избранники обсудили важные вопросы ремонта дорог, размещения нестационарных объектов торговли, проблему пыли, которая очень волнует горожан и приняли решения по этим темам.

Нужно треть миллиарда

Сессия горсовета началась с отчета мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Большая часть выступления главы города была посвящена ремонту дорожного покрытия в областном центре.

«Снижение объёмов ремонта и финансирования связано с тем, что с этого года мэрия не может заключать с подрядчиками договоры на ремонт дорог с переносом сроков оплаты на следующий год. Изменения в ФЗ-44 сделали невозможным такой манёвр, которым раньше муниципалитет в условиях хронического дефицита ресурсов активно пользовался.

В этом году более 200 млн рублей направят на погашение долга, оставшегося за предыдущие периоды», — рассказал Анатолий Локоть.

Спикер Совета Дмитрий Асанцев рассказал о шагах, которые предпринимают депутаты, чтобы увеличить объемы ремонта и строительства дорог в Новосибирске:

«Хочу напомнить, что год назад по инициативе Совета депутатов была создана рабочая группа по анализу межбюджетных отношений между городом Новосибирском и Новосибирской областью. — сказал Асанцев. — В прошлом году эта группа эффективно отработала: мы привлекли из областного бюджета в бюджет города более миллиарда рублей.

В этом году работа продолжается. Вчера было принято окончательное решение по вынесению на завтрашнюю сессию Законодательного собрания Новосибирской области решения о выделении 300 миллионов рублей: 50 млн руб. на улицу Титова, 100 млн руб. на улицу Колонды, 150 миллионов рублей на ремонт городских дорог».

Пыль и концессия

После окончания выступления депутаты задали мэру ряд вопросов. Депутат Игорь Салов поинтересовался у главы города, когда же все- таки мэрия окончательно решит вопрос с пылью на городских улицах.

«Мы ежегодно берем на себя обязательства. Что нужно для того, чтобы решить эту проблему? Сколько еще необходимо денег?

Как обстановка с ливневками? Как работают пылесосы? И какие по данному поводу у вас планы на этот сезон?

Когда мы все-таки с этой проблемой разберемся?», — довольно эмоционально поинтересовался Салов.

Анатолий Локоть не назвал конкретных сроков, но уверил, что работа в этом направлении идет полным ходом.

«Мы закупили 48 единиц новой техники, из которой — 13 — это пылесосы, — сообщил глава города, — 10 по одному на каждый район, это новая современная техника большого объема и три — небольшого охвата, для тротуаров.

Эта техника работает только при положительных температурах. Эффективность, которую она показала в первые дни — высокая. Поэтому мы надеемся, что существенно прибавим в уборке после зимнего периода».

В декабре 2017г жители Новосибирска возмутились качеством пескосоляной смеси на дорогах — независимая экспертиза показала отклонение от нормы в 20 раз

Локоть также отметил, что мэрия возвращается к вопросу качества соляно-песчаной смеси. Мэр сообщил, что специалисты начинают пересматривать условия конкурса и внесут новые требования. Они касаются укрупнения песчаной фракции. Но это потребует некоторого удорожания" — сказал Анатолий Локоть. — Вопрос сейчас находится в стадии проработки«.

Еще один вопрос, который вызвал бурное обсуждение депутатов касался «трамвайной» концессии, которая была одобрена на совете по инвестициям при правительстве региона. Обсуждение также было инициировано Игорем Саловым.

«Прокомментируйте информацию о планах подписания концессии, инвестиционного договора. — предложил Салов. — Какой трамвай? На нем никто не ездит.

Вы, прежде чем подписывать подобные концессии и обсуждать их, может быть, с людьми посоветуетесь?

Мы в свое время с большим трудом и большой радостью ликвидировали пути на проспекте Дзержинского. Сейчас смотрим с депутатом Лебедевым концепцию развития — там опять эти трамвайные пути появились. Давайте разберемся сначала между собой».

В настоящее время в Новосибирске действуют 10 маршрутов трамвая, которые обслуживаются двумя депо: Левобережным и Правобережным. В 2015-2016 линия по улице Титова была продлена до нового жилмассива «Чистая Слобода»

Анатолий Локоть прояснил ситуацию. По его словам, он не знает деталей обсуждаемого проекта, но мэрия будет внимательно анализировать его условия.

«Что касается непосредственно концессии, я не могу ответить — я не знаю. Вернее, не так: на совещании в области присутствовал мой заместитель Сафиуллин, принес оттуда новость, что есть предложение некой организации заключить концессионный договор, — рассказал Анатолий Локоть. — Я не знаком (с условиями — прим. Сиб.фм), я не готов ответить на ваш вопрос, мэрия проработкой проекта не занималась».

Глава города добавил, что мэрия проанализирует предложения о развитии трамвая в областном центре и напомнил, что подобные предложения звучали уже не раз. Локоть привел в пример продление трамвайной линии в Октябрьском районе.



«Интересный проект, для нас очень важный, это трамвайная линия в Октябрьском районе из жилмассива „Плющихинский“...

Но потом, после двух ступеней переговоров, все закончилось ничем», — сказал мэр.

Напомним, что помимо прочего, в исключительной компетенции Совета депутатов города Новосибирска находится принятие планов и программ развития города Новосибирска, утверждение отчётов об их исполнении

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев также высказал свою позицию по данному вопросу. Он заявил, что «концессионные соглашения вызывают много негативных откликов горожан» и предложил, чтобы все проекты направлялись на рассмотрение профильных комиссий Совета депутатов.

Градус дискуссии удалось снизить вице-мэру Данияру Сафиуллину, который и присутствовал на заседании инвесткомиссии. Сафиулин сказал, что, предполагаемая трамвайная концессия «это еще не проект, это система взглядов, каким образом в городе Новосибирске им видится возможное концессионное соглашение по этой проблематике».

По информации Сиб.фм, с предложением модернизации трамвайно-троллейбусной сети Новосибирска на концессионной основе выступила московская компания «Автодор-Инвест» Проект оценивают в 11 миллиардов рублей.

Ларьками не торгуем

Настоящую полемику между депутатами вызвало обсуждение поправок в «Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска».

Необходимо напомнить историю этого вопроса. На прошлой сессии депутат Александр Бурмистров резко критиковал поправки, которые дают право преимущественной аренды земли под нестационарными объектами предпринимателям-добросовестным плательщикам. Бурмистров считает, что право на аренду земли нужно после окончания срока предыдущего договора разыгрывать с помощью конкурсных процедур.

«Нам удалось сократить незаконное предпринимательство и стимулировать развитие новых направлений, — пояснил глава комиссии по предпринимательству Игорь Салов. — Теперь же мы фиксируем попытки заблокировать решение Совета депутатов несколькими поправками со стороны Александра Бурмистрова. Нашему решению финансово-экономическое обоснование не требуется, оно принесет доход в казну города, а заодно упростит жизнь малому и среднему бизнесу и ограничит сетевую экспансию».

Председатель постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству также отметил, что проблема возникла в результате изменений в Земельном кодексе и нововведение касается лишь добросовестных арендаторов, тех, кто исправно вносит плату за аренду.

Коллегу поддержал депутат Вячеслав Илюхин.

«На не плативших арендаторов мы тогда не могли найти управы, внешний вид киосков оставлял желать лучшего, после расторжения договоров открывались новые организации, они участвовали в конкурсе и снова не платили за аренду.

И было принято решение, что добросовестные арендаторы могут продлевать договоры, тогда это возымело действие.

По поводу того, что сейчас — я не знаю, что в этом плохого», — выразил свою точку зрения Илюхин.

Депутаты вынесли решение в пользу добросовестных арендаторов. В конкурсных процедурах такой категории представителей малого и микробизнеса все же участвовать не придется.