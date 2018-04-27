Искусство вокруг шеи

У женщины есть несколько сотен платков от известной французской марки, такие же носили Одри Хепбёрн, Сара Джессика Паркер и Софи Лорен — каждая модница могла бы позавидовать её коллекции. Однако она никогда их не надевает, бережно храня в коробках. И только лишь несколько десятков ценных экземпляров выходят в свет, но... гордо их демонстрирует публике её муж, а не она. И не на плечах, а на стенах Новосибирского краеведческого музея — в апреле там открылась выставка легендарных редких платков Hermès.

До 17 июня ценители, как мира моды, так и изобразительного искусства, смогут пройтись по «Шёлковому лабиринту» и полюбоваться шедеврами французской моды. Выставка платков Hermès из собрания Maison Carré Foundation приурочена к 15-летию «Альянс Франсез — Новосибирск». Генеральный партнёр выставки БКС Ультима private banking и информационный партнёр — «Собака».

Основатель Maison Carré Foundation, искусствовед русской живописи конца 19-го и начала 20-го века Александр Цыбин бережно хранит у себя дома в больших коробках из IKEA около 700 шёлковых полотен от Hermès. Каждое утро, без выходных и праздников, он просматривает сайты аукционов и винтажных магазинов в поисках нового ценного экземпляра. Важно не просто найти уникальный платок, но и приобрести его по разумной цене.

— Терпение и труд всё перетрут. Поэтому главное немножечко подождать. Дорого может купить каждый дурак. А купить дёшево — это большое искусство, — с гордостью заявляет Александр Цыбин.

В конце 70-х годов он впервые увидел платок Hermès у своей тёти, которая часто ездила во Францию.

— Я тогда поразился, насколько он красив! Насколько он похож на картину, — вспоминает мужчина.

Собирать платки Hermès Александр Цыбин предложил своей жене примерно восемь лет назад. Мужчина отмечает, что идея к ним пришла спонтанно. За этот период супруги собрали одну из крупнейших коллекций платков Hermès в мире.

Это уже третья выставка из собрания Maison Carré Foundation. Первые две проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В Новосибирске представлено 79 экземпляров, 27 из которых ранее нигде не выставляли.

— Платки для выставки в Новосибирске я выбирал по велению сердца. Коллекция для любого коллекционера — это как дитя. И всегда хочется похвастаться успехами своего ребёнка, показать его всему миру. Почему именно 79, а не 80? Ну, так получилось. Один платок сказался больным и решил побыть дома, — рассказала владелец коллекции.

Каждый экспонат выставки — произведение искусства с уникальной историей. В краеведческом музее представлены ранние и редкие дизайны 1938-1965 годов, «русская тема в платках Hermès», а также дизайны, выпущенные по специальным заказам и не поступавшие в продажу. Примечательно, что сам дом Hermès не выдаёт никакой информации о происхождении тех или иных работ. Всё, что написано на табличках рядом с платками на выставке — это добыто самими Александром Цыбином и его женой в ходе исследований.

— За все 80 лет существования дом Hermès так и не сделал ни одного каталога своих дизайнов с описаниями, годами выпусков.

Это всё — наши изыскания. Дом Hermès как устрица в ракушке, закрылись и информацию по неизвестной причине не выдают, — отметил коллекционер.

Выставка условно разделена на три части. Первая — ранние редкие платки, начиная от 1920 годов до 1967 года: первые 30 лет производства Hermès. Вторая часть — самые редкие дизайны, которые можно было купить в магазине, в том числе шесть платков, посвящённых русской культуре. Третья часть — лимитированные платки, которые, как правило, не продавались в магазинах, а выпускались по специальным заказам, к важным событиям, для монарших домов, крупных компаний и так далее.

Александр Цыбин ведёт к первому экспонату. Он с гордостью встаёт перед рамой с ярко оранжевым платком, который словно перемотан чёрными лентами. Рядом со своими экземплярами коллекции искусствовед оживает, становится уверенней и с гордостью рассказывает про каждое произведение.

— Это стилизация той самой вожделенной оранжевой коробки Hermès, перевязанной лентами. Автор этого платка глава дома Hermès Жан Луи Дюма. Этот платок всегда был бестселлером, — резюмирует коллекционер.

Следующий экспонат «Компаньон рыболова» — самый ранний платок из коллекции. Выпущен в промежутке между 1928 и 1937 годами. Это репринт гравюр из фантастической книги о рыбалке, которая была выпущена в середине 17 века. Дело в том, что изначально платки Hermès не имели самостоятельных дизайнов, а повторяли старинные гравюры. Исполнен он чёрно-белом цвете, на краях видны затяжки и маленькие грязные пятна.

— Конечно, есть экземпляры и с пятнышками, дырочками, затяжечками. Как искусствовед, я вам скажу, что можно всё реставрировать, можно сделать старую икону, будто её написали только вчера.

Но это след времени. И если они есть, то я считаю, что они так и должны быть всенепременно, — пояснил Александр Цыбин.

Следующая редкая и интересная экспозиция — фрагмент Гобелена из Байё, памятника средневекового искусства, изображающего сцены подготовки нормандского завоевания Англии, битвы при Гастингсе и созданного в конце 11 века. Данный платок был выпущен домом Hermès в 1940 году. Коллекционер отмечает, что найти этот экземпляр было настоящей удачей.

На следующем платке красуются изысканные блюда и напитки французской кухни. Но это не просто искусное изображения пиршеств — а символ сохранения традиций своего народа, погибающего под гнётом фашисткой Германии. В 1942 году дизайнер Роберт Дюма, который на тот момент являлся главой Hermès, создал этот платок в то время, когда Франции было нечего есть. Этим дизайном он хотел напомнить своим соотечественникам: чтобы ни происходило, их ценности вечны и незыблемы. В том числе и знаменитая французская кухня.

Сын дизайнера, который впоследствии стал главой Hermès, Жан Луи Дюма признался, что впервые увидел пудинг на платке своего отца.

Есть на выставке и работа, информацию о которой Александру Цыбину с женой так и не удалось найти. Это платок под названием «Насекомые»: каждый жучок на белом фоне словно живой. И это 1958 год, когда технологии были на уровне каменного века и трафарет с каждым цветом приходилось рисовать вручную, а затем вручную всё наносить на шёлк. На выставке в Москве данное произведение крайне впечатлило российского дипломата Марию Захарову. Коллекционер отмечает, что она его чуть не унесла с собой.

Описать красоту и содержание платков словам невозможно, как, если бы попытаться передать магическое притяжение улыбки Моны Лизы. Художники не просто создают дизайн для очередного аксессуара: каждый раз это работа над очередным произведением искусства. Обмотать ли платок вокруг шеи или повесить на стену музея — спорный вопрос. Но в любом случае, надевая на себя платок Hermès, женщина определённо становится частью целого произведения искусства.