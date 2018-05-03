Монстрация, демонстрация, «Маёвка»

Программа первомайских праздников в Новосибирске, как всегда, была разнообразной. Главными событиями стали первомайская демонстрация профсоюзов, альтернативная Монстрация студенческая «Маёвка». Корреспонденты Сиб.фм собрали самые яркие моменты прошедших мероприятий в фоторепортаже.

Программа первомайских праздников в Новосибирске, как всегда, была разнообразной. Традиционная первомайская демонстрация профсоюзов собрала около семи тысяч человек. В шествии принимал участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

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Через пару часов практически на том же месте прошла неформальная Монстрация. По разным оценкам «монстрантов» было от тысячи до трех, некоторые участники акции говорят о том, что участников в этом году было значительно меньше, чем в 2017-м.

Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева Фотографии Сергея Жигальцева

«Маёвка», которой завершилась «Интернеделя» прошла в Академгородке. Старейшая в области студенческая туса завершилась рок-концертом. На сцене выступали группы Other Noises и Xpipes. Хедлайнер концерта — команда Louna. Как утверждают организаторы, в «Маёвке» принимали участие 10 тысяч человек.