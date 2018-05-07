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Проверили контур

 Вслед за грамотностью в Новосибирске проверили знания географии  7 мая, 08:34

Мария Тилишевска
журналист
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Проверили контур
Фотографии Марии Тилишевски

В рамках «Интернедели» в Новосибирском государственном университете и в Сибирском государственном университете геосистем и технологий прошла акция по проверке географических знаний «Контурная карта».

Тотальный диктант, появившийся как одно из мероприятий в рамках дней гуманитарного факультета НГУ, за 14 лет побил все рекорды популярности. В этом году его написали на 3243 площадках в 76 странах мира. Тотальный диктант проходит в космосе, в горах, на корабле и в самолете, в роли «диктаторов» выступают звезды кино, интернета и телевидения, а филологи отправляются в автопробег по России.

Успехи «Контурной карты», явно вдохновленной диктантом, пока более скромны, однако организаторы во многом идут по проторенной дорожке: научные и просветительские акции как модный досуг, сувениры и печенье с фирменной символикой, привлечение известных персон.

«Контурная карта» в этом году началась с разминки — видеовопросов от телеведущих Татьяны Лазаревой и Александра Пушного, ученого Павла Бородина и модели Марины Булаткиной, когда-то сибирячки, а ныне — жительницы Нью-Йорка.

На выполнение основных заданий отводилось сорок минут, однако организаторы никого особенно не торопили и терпеливо дожидались, когда работу сдаст последний «экзаменующийся».

Двадцать вопросов — это немало, тем более что большая их часть предполагала работу с контурной картой. Для решения одних задач вполне хватало общей эрудиции и собственного опыта путешествий, другие явно требовали или профильного образования, или большой любви к географии. Попробуй отметить на карте море Банда или реку Парана, если с трудом можешь вспомнить, слышал ли ты о них когда-нибудь.

Судя по опыту предыдущих лет, абсолютных отличников едва ли будет много, но положительную оценку получить вполне реально.

Организаторы обещают подвести итоги в ближайшие дни, а также постепенно выкладывать в группе акции в соцсети развернутые ответы на вопросы.

— На пятёрку «Контурную карту» может написать человек без геологического образования, — уверен соорганизатор мероприятия Игорь Косенко. — Диплом еще ничего не гарантирует: я знал геолога, который не мог отметить на карте озеро Байкал. Традиционно хорошо отвечают на вопросы математики, программисты и историки, а также те, кто много ездит по миру или много читает. Собирательного портрета человека, пришедшего на «Карту», наверное, нет, участвуют и дети, и пенсионеры, люди разных профессией. Конечно, много студентов, так как акция проходит в НГУ.

Сколько человек пришли сегодня на «Контурную карту»?

Около 220. Это меньше, чем в прошлом году, мы такое «падение спроса» связываем с майскими праздниками: многие разъезжаются по дачам, на Алтай. Но «Контурная карта» не может быть проведена в любой день года, она является частью программы «Интернедели».

Как вы проверяете работы?

Распределяем их между организаторами, составляем общую проверочную таблицу, в которую заносятся результаты участников, начисляем баллы. Думаю, в этом году статистика изменится в лучшую сторону, больше будет правильных ответов.

Почему?

Задания стали легче. В прошлые годы мы делали больший акцент на геологию, были вопросы, связанные с месторождениями полезных ископаемых. В этом году подобный вопрос только один, все остальные задания — жизненные, более реалистичные, если можно так сказать.

Как планируется развивать акцию?

Что будет в следующем году, еще не знаю. Пока у нас только две площадки, обе новосибирские. Но раз вопросы стали легче, возможно, это привлечет новых желающих поучаствовать. Хотелось бы некоторой географической экспансии на другие российские регионы.

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