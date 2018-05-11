Это люди помогают

Новосибирские байкеры выбрали самый достойный досуг для Дня Победы. Вместо величественного парада колонна из двух десятков мотоциклов отправились в мотопробег «Дорогами войны». Когда на улице было совсем немного градусов тепла, они поехали в Черепановский район поздравить и поддержать ветеранов. Там их осталось всего восемь.

Утро

Восемь утра. День Победы. Улицы на правом и левом берегах перекрыты, поэтому есть ощущение, что в городе пусто-пусто. Перед цирком стоят 20 мотоциклов и несколько машин. Байкеры кажутся немного полнее, чем есть: на них надето по нескольку тёплых штанов и курток. На улице от силы два градуса тепла, а ехать далековато. Меня встречает президент клуба «Мотобратство» Хохол. Зовут Владимир, а по фамилиям в тусовке не принято.

«Привет! Мы готовы. Цепляй значок и поехали».

Все собрались. Колонна стартует. Открывают и замыкают колонну автомобили. Я еду в одной из замыкающих машин, вижу все мотоциклы впереди меня. На них даже смотреть холодно.

До Черепаново добираемся с одной остановкой — на выезде из города к колонне присоединились ещё несколько байкеров.

По главной черепановской улице следует Бессмертный полк. Гости оставляют мотоциклы на центральной площади и примыкают к шествию. Откуда-то у каждого в руках оказываются гвоздики, а впереди идущие несут два огромных венка. Горожане идут к Мемориалу Славы.

У памятника прослушали выступления первых лиц района, слово взял и правая рука Хохла — Михаил Серебро (ни одной фамилии байкеров я так и не узнала в тот день), возложили венки и цветы. Теперь главное.

Главное

Приезжаем в первый дом. Мотоциклы и машины заняли пол-улицы. Однако никто и не подумал возмущаться — встречали радостно, махали руками. У нужного дома нас уже ждала пожилая чета: Леонид Максимович Старостенко с супругой. Снова откуда ни возьмись появились огромные пакеты с продуктами: с крупами, консервами, хлебом, ребята потащили в дом мешки с мукой и сахаром.

Снова у всех в руках цветы. Людмила Завуч раздаёт всем «солдатские треугольники» — письма от детей из новосибирских школ.

«Это всё дети написали. В новосибирском Доме молодёжи „Маяк“ провели акцию „Помнишь Победу, напиши деду“. Школьники писали письма, делали поделки и сворачивали их в армейские треугольнички, как тогда», — проникновенно рассказывает мне Людмила Завуч.

Я тогда ещё подумала, что у неё такое прозвище, потому что детей очень любит. А потом оказалось, что и правда завуч, в 121-й школе.

Ветерана поздравили, каждый обнял, поблагодарил, вручил цветок с письмом от ребёнка.

Едем дальше. Пока шли сборы у следующего дома, разговорилась с Мишей, который выступал с трибуны. Он рассказал мне, что «Мотобратство» приезжает в Черепаново во второй раз, что раньше сюда ездил один автоклуб, но потом его участники выбрали другой район.

Миша добавил, что занимается закупками и ведёт дела со спонсорами Сергей Ровер, он много раз ездил «Дорогами войны» с тем самым автоклубом, а теперь присоединился к байкерам. Тут мне и стало понятно, откуда берутся цветы, пакеты и такая чёткая организация — из открывающей колонну машины, в которой едет Ровер.

Говорю: «Можно очень много чем заняться в выходной, сходить на парад, да просто отдохнуть. Зачем ехать в холодину так далеко? Порисоваться?». Только что шутивший и смеявшийся Михаил резко становится серьёзным.

«То, что мы привозим, поможет им просто спокойно прожить какое-то время.

Кому-то неделю, кому-то месяц, кому-то три. Это уже хорошо — у стариков не будет болеть голова о том, что нужно сахара купить или гречки», — говорит Миша.

Супруга Михаила Анатольевича Хахалина встретила нас как лучших друзей. Каждого обняла, быстро подняла на ноги героя, который прямо перед нашим приездом прилёг отдохнуть, практически втолкнула его в китель.

Немного посетовала на грипп, попереживала, что кого-нибудь заразит, собрала все письма и сказала «все-все храним, часто с дедом перечитываем».

Дальше поехали к Алексею Григорьевичу Якушину.

Он как раз ждал сына на праздник, но и нам обрадовался, всё предлагал «фронтовую». А из нас ветеран больше всех ждал Завуча, очень они подружились в прошлом году. Алексей Григорьевич уже ничего не видит, поэтому громко спрашивал у каждой вошедшей девушки: «Ты та женщина?!». Завуч зашла последней, подарила ему календарь от мая до мая. Они ещё долго над чем-то смеялись.

По расписанию

Один из ветеранов живёт в селе Безменово. Дорогу туда размыло дождями, на мотоциклах доехать нельзя. Участники пробега с представителями местной администрации отправились туда, а основной костяк приехал в центр города — отобедать.

У них синие губы и красные носы. Байкеры и пассажиры покупают в беляшной чай и подолгу сжимают пластиковые стаканчики в руках, чтобы согрелись пальцы. На улице тем временем тоже пир горой — ребята достают из огромного контейнера бутерброды с колбасой и пирожки.

Задаю собравшимся тот же вопрос про холода и мотивацию.

Каждый ответил что-то своё, но без заминки и уверенно.

Ребята рассказали, что едут посмотреть на настоящих героев и по возможности им помочь, и с сожалением вспоминают, что в прошлом году ветеранов в районе было 14. Пока доехали 9 мая с поздравлениями, осталось 13. В этом году восемь, один дедушка уже не встаёт. Через пару лет, может, и поздравлять будет некого...

«Мой дед прошёл всю войну, и его уже нет. Его поздравить я не могу, поэтому приезжаю к ним. Им помощь нужна, внимание. Поэтому я такие акции не пропускаю», — говорит Хохол.

Все сегодня серьёзные. Одухотворённые какие-то. Нарушает повисшую паузу Дмитрий Адвокат. Адвокат он тоже настоящий. С прозвищами ребята не мудрят. Говорит, что даже в такую погоду и в пробеге по, скорее скорбному, чем весёлому поводу, можно найти прекрасное.

«Я все запахи, например, чувствую. Заезжаю в деревню и слышу, что вон там печку затопили, а там забор покрасили», — делится Дмитрий.

Поели, оттаяли. Осталось нанести визит ещё в несколько домов. В этот день, куда бы мы ни зашли, все друг другу радовались.

Герои наставляли молодёжь, просили быть честными, друг с другом не драться и звали приехать в следующем году. А бабушки плакали.

К Василию Филипповичу Сергееву мы попали в самый разгар застолья. Дома у самого старшего из черепановских ветеранов собралась вся семья — дети, внуки. Ещё и мотопробег подъехал. Очередь из поздравляющих растянулась от квартиры Василия Филипповича до подъездных ступенек.

Среди шумных шутников-байкеров выделялся скромный парень Андрей на мощном спортивном мотоцикле. Он приехал из Николаева, четыре года живёт в Новосибирске. Ни одного приглашения поучаствовать в пробеге не пропустил. Пожимая плечами, говорит, что все ветераны — герои.

«Это важный день. Я каждому ветерану говорю „спасибо“, потому искренне им всем благодарен. На Украине сейчас что-то страшное творится, 9 мая отменили. Это неправильно как-то, мне кажется», — рассказывает Андрей, выходя из подъезда.

Мы выехали из Черепаново только в седьмом часу вечера. Пропустили парад, не прошлись с Бессмертным полком, не посмотрели концерт. Но точно получили намного, намного больше...